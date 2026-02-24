https://sarabic.ae/20260224/الكرملين-خطط-تسليح-كييف-بالأسلحة-النووية--انتهاك-صارخ-للقانون-1110683890.html

وقال بيسكوف للصحفيين: "هذه المعلومات، بالطبع، بالغة الأهمية. إنها مهمة من حيث التهديد الذي تشكله على نظام عدم الانتشار بأكمله، بما في ذلك في سياق الصراع المحتدم الذي يدور حاليًا في أوروبا، في القارة الأوروبية".وتابع: "هذا انتهاك صارخ لجميع المعايير والمبادئ ذات الصلة بالقانون الدولي" .وأكد أن "قبل أربع سنوات، بدأت عملية عسكرية خاصة ضد نظام كييف، الذي كان متورطاً في التدمير المادي وقتل الناس شرقي بلاده".وقال: "الهدف الرئيسي هو ضمان سلامة الأشخاص الذين يعيشون شرقي أوكرانيا والذين كانوا بالفعل في خطر مميت. هذا هو الأمر الرئيسي".وتابع: "منذ البداية، بُذلت جهود لحل هذا الأمر سلميًا. وتم التوصل إلى اتفاق. وهكذا، ثم، بعد تدخل بريطانيا في عملية السلام هذه، عادت المسألة إلى المسار العسكري".ووفقا له، فإن التوقيت الدقيق لجولة جديدة من المفاوضات بشأن أوكرانيا لم يحدد بعد. في وقت سابق، أفاد جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي بأن "بريطانيا وفرنسا تستعدان لإمداد أوكرانيا بأسلحة نووية".وجاء في البيان: "تستعد لندن وباريس لتزويد كييف بقنبلة نووية، والنخب البريطانية والفرنسية غير مستعدة للقبول بالهزيمة، يُعتقد أن أوكرانيا بحاجة إلى امتلاك "سلاح خارق"، ستتمكن كييف من المطالبة بشروط أفضل لإنهاء الأعمال القتالية إذا امتلكت قنبلة نووية أو على الأقل ما يسمى بالقنبلة "القذرة".إعلام: بريطانيا وفرنسا تخططان لإرسال نحو 15 ألف عسكري إلى أوكرانيا عقب وقف إطلاق النارالخارجية الروسية: السلام العادل يمكن تحقيقه على أساس إزالة الأسباب الجذرية للصراع في أوكرانيا

