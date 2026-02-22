الكرملين: روسيا ستوجه ترسانتها النووية نحو إستونيا في حال احتضنت أسلحة نووية موجهة ضدنا- عاجل

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
من الملعب
نتائج نارية في ملحق دوري أبطال أوروبا.. وقرعة الأميرة السمراء تضع الترجي التونسي في مواجهة الأهلي المصري
09:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
09:46 GMT
14 د
شؤون عسكرية
هل ستؤثر مناورات ثلاث قوى نووية على التوازن الاستراتيجي العالمي؟ يجيب خبير
10:30 GMT
30 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
خطوط التماس
انتصار الثورة الكوبية ونتائجها
14:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تلقى برامج المقالب إقبال جماهيري كل عام؟
14:53 GMT
7 د
صدى الحياة
خبيرة: وجود النساء في غرف تصميم الذكاء الاصطناعي ضرورة وليس رفاهية
15:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
طريقة علمية لاستطلاع هلال رمضان، وجدل جديد بشأن الكائنات الفضائية، والذكاء الاصطناعي يدخل عالم الموتى
15:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
16:26 GMT
7 د
الإنسان والثقافة
عندما تروي الغابة الروسية حكاياتها للصحراء العربية:سحر الادب المشترك
16:33 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير: السعودية ستوسع مطار حلب وستطلق بنية رقمية
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
دراسة جديدة: عمر الهرم الأكبر قد يمتد لعشرات آلاف السنين
17:33 GMT
16 د
طرائف سبوتنيك
غزو الموز على الشاطئ
17:49 GMT
11 د
عالم سبوتنيك
موسكو تؤكد أن أوروبا تستبعد نفسها من عملية المفاوضات بشأن أوكرانيا، هنغاريا تتعهد بعرقلة أي دعم مالي لكييف
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل تشارك السلطة الفلسطينية في إدارة قطاع غزة
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
المسلسل المصري "صحاب الأرض" عمل فني يحمل رسائل سياسية وثقافية
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
48 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
مساحة حرة
بعد 70 عاماً من البحث.. دراسة تؤكد أن الصيام لا يؤثر على التركيز
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
09:46 GMT
13 د
ملفات ساخنة
هل تشارك السلطة الفلسطينية في إدارة قطاع غزة
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تلقى برامج المقالب إقبال جماهيري كل عام؟
10:33 GMT
7 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
10:40 GMT
19 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
مساحة حرة
المسلسل المصري "صحاب الأرض" عمل فني يحمل رسائل سياسية وثقافية
14:30 GMT
29 د
صدى الحياة
خبيرة: وجود النساء في غرف تصميم الذكاء الاصطناعي ضرورة وليس رفاهية
15:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
طريقة علمية لاستطلاع هلال رمضان، وجدل جديد بشأن الكائنات الفضائية، والذكاء الاصطناعي يدخل عالم الموتى
15:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الوحدة عند كبار السن وتأثيرها على سلوكياتهم اليومية
16:00 GMT
22 د
قوانين الاقتصاد
خبير: السعودية ستوسع مطار حلب وستطلق بنية رقمية
16:23 GMT
29 د
طرائف سبوتنيك
غزو الموز على الشاطئ
16:52 GMT
11 د
خطوط التماس
انتصار الثورة الكوبية ونتائجها
17:03 GMT
45 د
شؤون عسكرية
هل ستؤثر مناورات ثلاث قوى نووية على التوازن الاستراتيجي العالمي؟ يجيب خبير
19:00 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
أفاد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، بأن موسكو ستفعل دائمًا كل ما يجب لضمان أمنها، خصوصًا في قضايا الردع النووي.
وقال بيسكوف خلال مقابلة تلفزيونية، اليوم الأحد، تعليقًا على تصريحات بشأن احتمال نشر أسلحة نووية في إستونيا: "ستفعل روسيا دائمًا ما يلزم لضمان أمنها، ولا سيما في مسائل الردع النووي".
وأضاف بيسكوف: "إذا وُجدت على أراضي إستونيا أسلحة نووية موجهة ضدنا، فسيتم توجيه أسلحتنا النووية نحو أراضي إستونيا، وعلى إستونيا أن تفهم ذلك بوضوح".
وتابع بيسكوف: "إستونيا قريبة جدًا منا، نحن لا نهدد إستونيا، كما لا نهدد بقية الدول الأوروبية".
الروسي فلاديمير بوتين، في حفل رفع العلم فوق الغواصة الصاروخية التي تعمل بالطاقة النووية كنياز بوزارسكي في مقاطعة أرخانجيلسك - سبوتنيك عربي, 1920, 26.10.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
بوتين: قوات الردع النووي الروسية في أعلى مستوى وتتفوق على الدول النووية الأخرى
26 أكتوبر 2025, 06:19 GMT

وصرّح الفريق أول سيرغي رودسكوي، رئيس الإدارة العملياتية الرئيسية في هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، النائب الأول لرئيس هيئة الأركان، بأن حلف شمال الأطلسي (الناتو) يعزز قواته الائتلافية بذريعة "حتمية المواجهة العسكرية مع روسيا".

وأوضح رودسكوي في مقابلة مع صحيفة "كراسنايا زفيزدا" الروسية، في 19 فبراير/ شباط، أن "الحلف يعمل على تعديل نظام التعبئة والتوسع في القدرات الإنتاجية للصناعات الدفاعية الأوروبية، إضافة إلى تطوير البنية التحتية في أوروبا الشرقية لزيادة سرعة نقل القوات والمعدات العسكرية إلى الحدود الروسية".
مبنى الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 20.02.2026
الكرملين: استحالة بحث معاهدة السلام مع اليابان في ظل غياب الحوار
20 فبراير, 10:37 GMT
وأشار إلى أن "الإدارة العملياتية الرئيسية تتابع هذه التطورات عن كثب وتتخذ إجراءات استباقية للتعامل معها"، لافتًا إلى أن "اهتمامًا خاصًا يُمنح لتطوير القوات النووية الاستراتيجية باعتبارها عنصر الردع الرئيسي".
وأضاف أن تحديث "الثالوث النووي" الروسي مستمر عبر تزويده بأنظمة صاروخية وجوية جديدة ومطورة، وغواصات نووية استراتيجية.
خسائر أوكرانيا منذ بدء العملية العسكرية الخاصة تجاوزت 1.5 مليون عسكري- هيئة الأركان الروسية
