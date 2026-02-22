https://sarabic.ae/20260222/الكرملين-روسيا-ستوجه-ترسانتها-النووية-نحو-إستونيا-في-حال-احتضنت-أسلحة-نووية-موجهة-ضدنا--عاجل-1110619098.html

الكرملين: روسيا ستوجه ترسانتها النووية نحو إستونيا في حال احتضنت أسلحة نووية موجهة ضدنا- عاجل

سبوتنيك عربي

أفاد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، بأن موسكو ستفعل دائمًا كل ما يجب لضمان أمنها، خصوصًا في قضايا الردع النووي. 22.02.2026, سبوتنيك عربي

وقال بيسكوف خلال مقابلة تلفزيونية، اليوم الأحد، تعليقًا على تصريحات بشأن احتمال نشر أسلحة نووية في إستونيا: "ستفعل روسيا دائمًا ما يلزم لضمان أمنها، ولا سيما في مسائل الردع النووي".وأضاف بيسكوف: "إذا وُجدت على أراضي إستونيا أسلحة نووية موجهة ضدنا، فسيتم توجيه أسلحتنا النووية نحو أراضي إستونيا، وعلى إستونيا أن تفهم ذلك بوضوح".وتابع بيسكوف: "إستونيا قريبة جدًا منا، نحن لا نهدد إستونيا، كما لا نهدد بقية الدول الأوروبية".وأوضح رودسكوي في مقابلة مع صحيفة "كراسنايا زفيزدا" الروسية، في 19 فبراير/ شباط، أن "الحلف يعمل على تعديل نظام التعبئة والتوسع في القدرات الإنتاجية للصناعات الدفاعية الأوروبية، إضافة إلى تطوير البنية التحتية في أوروبا الشرقية لزيادة سرعة نقل القوات والمعدات العسكرية إلى الحدود الروسية".وأشار إلى أن "الإدارة العملياتية الرئيسية تتابع هذه التطورات عن كثب وتتخذ إجراءات استباقية للتعامل معها"، لافتًا إلى أن "اهتمامًا خاصًا يُمنح لتطوير القوات النووية الاستراتيجية باعتبارها عنصر الردع الرئيسي".وأضاف أن تحديث "الثالوث النووي" الروسي مستمر عبر تزويده بأنظمة صاروخية وجوية جديدة ومطورة، وغواصات نووية استراتيجية.خسائر أوكرانيا منذ بدء العملية العسكرية الخاصة تجاوزت 1.5 مليون عسكري- هيئة الأركان الروسية

