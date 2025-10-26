https://sarabic.ae/20251026/بوتين-قوات-الردع-النووي-الروسية-في-أعلى-مستوى-وتتفوق-على-الدول-النووية-الأخرى---عاجل---1106398758.html
بوتين: قوات الردع النووي الروسية في أعلى مستوى وتتفوق على الدول النووية الأخرى - عاجل
سبوتنيك عربي
2025-10-26T06:19+0000
2025-10-26T06:19+0000
2025-10-26T06:26+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/10/1104916084_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_72710ed0ba3f237f681908718680c089.jpg
وقال بوتين خلال اجتماع مع قيادة مجموعة القوات المشتركة المشاركة في العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا: "هذا الأسبوع، أجرت القوات المسلحة الروسية تدريبا للقوات الهجومية الاستراتيجية، تم خلاله إطلاق تدريبات قتالية لجميع مكونات القوات النووية الاستراتيجية الروسية، بالإضافة إلى اختبارات لعينات أسلحة واعدة".وتابع: "اليوم، خلال الاجتماع، سننظر في الوضع الحالي في منطقة العملية العسكرية الخاصة، في مناطقها الفردية، وسنستمع إلى تقارير من قادة مجموعات القوات حول أداء المهام من قبل المجموعات التابعة لهم".وأعلن بوتين عن الانتهاء من تجارب صاروخ بوريفيستنيك.
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/10/1104916084_261:0:2992:2048_1920x0_80_0_0_316a8ed648c674bc9b6420746780c70a.jpg
روسيا
06:19 GMT 26.10.2025 (تم التحديث: 06:26 GMT 26.10.2025)
يتبع
أكد الرئيس الروسي فلاديمر بوتين، اليوم الأحد، أنه خلال تدريب القوات الهجومية الاستراتيجية، أجريت اختبارات للأسلحة الواعدة، مشيرا إلى أن قوات الردع النووي الروسية في أعلى مستوى.
وقال بوتين خلال اجتماع مع قيادة مجموعة القوات المشتركة المشاركة في العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا: "هذا الأسبوع، أجرت القوات المسلحة الروسية تدريبا للقوات الهجومية الاستراتيجية، تم خلاله إطلاق تدريبات قتالية لجميع مكونات القوات النووية الاستراتيجية الروسية، بالإضافة إلى اختبارات لعينات أسلحة واعدة".
وتابع: "اليوم، خلال الاجتماع، سننظر في الوضع الحالي في منطقة العملية العسكرية الخاصة، في مناطقها الفردية، وسنستمع إلى تقارير من قادة مجموعات القوات حول أداء المهام من قبل المجموعات التابعة لهم".
وأعلن بوتين عن الانتهاء من تجارب صاروخ بوريفيستنيك.