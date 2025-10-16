https://sarabic.ae/20251016/بث-مباشر-بوتين-يلقي-كلمة-في-المنتدى-الدولي-أسبوع-الطاقة-الروسي--1106070026.html

بث مباشر... بوتين يلقي كلمة في المنتدى الدولي "أسبوع الطاقة الروسي"

يلقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، كلمة في الجلسة العامة للمنتدى الدولي "أسبوع الطاقة الروسي" في العاصمة موسكو. 16.10.2025, سبوتنيك عربي

وأضاف بوتين خلال كلمة في الجلسة العامة للمنتدى الدولي "أسبوع الطاقة الروسي" في العاصمة موسكو، أنه "أدى رفض الاتحاد الأوروبي لاستيراد الطاقة من روسيا إلى انخفاض في الصناعة الأوروبية وارتفاع الأسعار".وقال بوتين في المنتدى الدولي "أسبوع الطاقة الروسي": "العديد من الدول الأوروبية رفضت تحت ضغط سياسي، شراء موارد الطاقة الروسية. وقد لاحظتُ بالفعل عواقب هذا الرفض على الدول الغربية نفسها وعلى إمكاناتها الإنتاجية الاقتصادية. ونشهد الآن عواقب هذه الإجراءات في الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك انخفاض حجم الأعمال الصناعية، وارتفاع الأسعار نتيجة ارتفاع أسعار النفط والغاز من الخارج، وتراجع القدرة التنافسية للسلع الأوروبية والاقتصاد ككل".ووفقا للرئيس الروسي فإنه "جري إعادة بناء لسلسلة التوريد والتحول نحو دول الجنوب وشرق آسيا وأمريكا اللاتينية عبر مسارات أكثر موثوقية".وأشار الرئيس الروسي إلى أنه "تسببت العقوبات في تقلص إنتاج ألمانيا التي تعتبر قاطرة الاقتصاد الأوروبي".ووعد بوتين خلال كلمته في المنتدى الدولي "أسبوع الطاقة الروسي" بتقديم وجهة نظر روسيا بشأن التحديات التي تواجه قطاعي الوقود والطاقة العالمي والروسي.وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن العالم سيستخدم السيارات ذات محركات الاحتراق الداخلي لفترة طويلة قادمة.وأكد الرئيس الروسي على أن "الطلب على الغاز في أوروبا أقل من مستويات عام 2019 بسبب انخفاض الإنتاج الصناعي".ووفقا للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فإن "روسيا تعمل على زيادة إمكانات تصدير صناعة الغاز لديها بما في ذلك الغاز الطبيعي المسال".صرّح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن الفحم لا يزال يُشكّل حصةً كبيرةً من ميزان الطاقة العالمي. وقال بوتين خلال الجلسة العامة لمنتدى أسبوع الطاقة الروسي الدولي: "على الرغم من التوقعات السلبية لبعض الخبراء، لا يزال الفحم يُشكّل حصةً كبيرةً من ميزان الطاقة العالمي".أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه على مدار السنوات الأربع الماضية، حصل ما يقرب من مليون أسرة في روسيا على غاز الأنابيب، ومن المتوقع أن يرتفع هذا العدد بمقدار مليوني أسرة أخرى. وأوضح بوتين خلال جلسة في المنتدى الدولي "أسبوع الطاقة الروسي" أنه تم مد ما يقرب من 100 ألف كيلومتر من شبكات توزيع الغاز خلال السنوات الخمس الماضية. ونتيجة لذلك، يقترب معدل التغويز في روسيا من 75%، وسيستمر هذا المعدل في الارتفاع.وتابع بوتين: "إن خطوة الاتحاد الأوروبي سرّعت من تحول مسار إمداداتنا لصالح مشترين أكثر واعدة ومسؤولية - دول تدرك مصالحها وتتصرف بعقلانية بناءً على هذه المصالح الوطنية. تُزوّد ​​شركات الغاز التابعة لنا هذه الأسواق بإمدادات موثوقة، كما فعلنا دائمًا في جميع الاتجاهات".وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على ضرورة معالجة نقص الكهرباء المحلي، بما في ذلك تشغيل محطات طاقة جديدة.أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، أن روسيا تواصل التعاون في إطار "أوبك+".وقال بوتين في الجلسة العامة للمنتدى الدولي "أسبوع الطاقة الروسي": "كما ذكرتُ سابقًا، تواصل روسيا تعاونها في إطار "أوبك+". وانطلاقًا من المصالح المشتركة، نفي نحن وشركاؤنا بالتزاماتنا لتحقيق التوازن في سوق النفط العالمي. وأودّ التأكيد على أن هذا لا يقتصر على المنتجين فحسب، بل يشمل المستهلكين أيضًا. ونتائج جهودنا المشتركة موجودة".وأضاف الرئيس الروسي، تعليقا على انخفاض إنتاج النفط في روسيا بنسبة 1% مقارنةً بالعام الماضي: "يحدث هذا وفقًا لاتفاق "أوبك+"، أي أنه تخفيض طوعي".وأشار الرئيس الروسي إلى أن "روسيا تخطط لتشغيل أكثر من 29 غيغاواط من قدرة الطاقة النووية بما في ذلك محطات الطاقة النووية الصغيرة في غضون 15 عامًا".ووفقا للرئيس الروسي، فإن "النخب الغربية أظهرت عدم الثقة بشركائها عبر رفض صيانة معدات الطاقة الروسية واستغلال الظروف السياسية ولا بد من ضرورة إرساء سيادة الطاقة".وأكد بوتين على أن "روساتوم تستحوذ على نجو 90% من سوق بناء المحطات النووية على مستوى العالم وتم بناء 110 وحدة طاقة وروسيا الوحيدة التي تبني محطات طاقة نووية صغيرة".أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، أن روسيا تحافظ على مكانتها كواحدة من أكبر الدول المنتجة للنفط على الرغم من المنافسة غير العادلة التي تستخدم ضد البلاد.وقال بوتين، في الجلسة العامة للمنتدى الدولي "أسبوع الطاقة الروسي": "قطاع النفط الروسي يعمل بشكل مستقر ويضع خططا للمستقبل".وقال بوتين في المنتدى الدولي "أسبوع الطاقة الروسي" في موسكو: "يستمر انخفاض الإنتاج الصناعي في ألمانيا، التي تُعتبر محرك الاقتصاد الأوروبي، في تموز/يوليو بنسبة 6.6%".وأكد الرئيس الروسي على أن "روسيا مستقلة في القطاع النووي وتعرض التعاون في قطاع الوقود والطاقة على الدول التي لا تخضع للظروف السياسية".ويعد منتدى أسبوع الطاقة الروسي الدولي منصةً دوليةً رئيسيةً لمناقشة اتجاهات التطور الحالية في قطاع الوقود والطاقة الحديث. ويُعقد هذا الحدث تقليديًا على أعلى مستوى، بمشاركة مسؤولين تنفيذيين من شركات الطاقة الكبرى. ويجمع المنتدى ممثلين عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، وقادة شركات الطاقة الكبرى، وممثلين عن الحكومات والشركات الأجنبية، وعلماء وخبراء، وخبراء شباب في مجال الطاقة، وصحفيين من وسائل الإعلام الفيدرالية والإقليمية من أكثر من 80 دولة.

موسكو

