الكرملين حول شراء الهند والصين للنفط الروسي: ننطلق من التصريحات الرسمية الصادرة عن نيودلهي وبكين
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/10/1102726374_0:152:3072:1880_1920x0_80_0_0_d4c4fe54f56395fdfbcc1b624291b97a.jpg
وفي وقت سابق من اليوم الخميس، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، "وعد بالتوقف عن شراء النفط من روسيا"، بحسب زعمه.وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لين جيان، صرح اليوم الخميس، ردًا على تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن شراء الصين للنفط الروسي، بأن بكين "ستتخذ إجراءات مضادة حاسمة إذا تعرضت حقوقها ومصالحها المشروعة للضرر".وأشار لين جيان إلى أن "الصين حافظت باستمرار على موقف موضوعي وعادل بشأن الأزمة الأوكرانية".وأكد المتحدث الصيني أن "الصين تعارض بشدة استخدام الولايات المتحدة للصين كذريعة لأي سبب، وكذلك إساءة استخدام العقوبات الأحادية غير القانونية والولاية القضائية خارج الحدود الإقليمية على الصين".بدورها، أكدت وزارة الخارجية الهندية، اليوم الخميس، أنها تُعتبر من أبرز الدول المستوردة للنفط والغاز الطبيعي، وتركّز جهودها على تحقيق توازن في أسعار الطاقة وتوفير إمدادات آمنة ومستمرة، مع "التركيز بشكل خاص على زيادة وارداتها من النفط الأمريكي".وفي رد على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حول مشتريات الهند من النفط الروسي، أوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية الهندية راندهير جايسوال، قائلًا إن "الهند كدولة كبرى في استيراد النفط والغاز، تضع حماية مصالح مواطنيها في مواجهة تقلبات سوق الطاقة كأولوية أساسية دائمة، وتعتمد استراتيجيتنا في الاستيراد بالكامل على هذا المبدأ، حيث نهدف إلى الحفاظ على استقرار التكاليف وتوافر الإمدادات بشكل موثوق. ويشمل ذلك توسيع قاعدة الموردين وتنويع الخيارات، وفقًا لديناميكيات السوق العالمية".وأردف المتحدث باسم وزارة الخارجية الهندية، قائلًا: "لقد حققت هذه الجهود تقدمًا تدريجيًا خلال السنوات العشر الماضية. وأعربت الإدارة الأمريكية الحالية عن رغبتها في تعزيز الشراكة الطاقية مع الهند، وما زالت المحادثات مستمرة في هذا الشأن".وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الأربعاء، إن "الهند ستوقف مشتريات النفط من روسيا"، مضيفًا أن "الولايات المتحدة ستحاول بعد ذلك دفع الصين لاتخاذ خطوة مماثلة".في وقت سابق من سبتمبر، ذكرت صحيفة "فاينانشال تايمز"، نقلاً عن مسؤولين، أن ترامب طلب من الاتحاد الأوروبي زيادة الرسوم الجمركية على الهند والصين إلى 100% في إطار جهد مشترك لزيادة الضغط على روسيا.أكدت روسيا مرارًا وتكرارًا أن الغرب ارتكب خطأً فادحًا برفضه شراء موارد الطاقة من روسيا، ما سيؤدي إلى اعتماد جديد أقوى نتيجة ارتفاع الأسعار. وأشارت موسكو إلى أن من رفضوا شراء موارد الطاقة من روسيا ما زالوا يشترون بأسعار أعلى عبر وسطاء، وسيواصلون شراء الفحم والنفط والغاز الروسي.نيودلهي بشأن شراء النفط الروسي: الأولوية مصلحة المستهلك الهنديسيارتو: دعوات بروكسل للتخلي عن إمدادات الطاقة من روسيا "جنونية"
09:39 GMT 16.10.2025 (تم التحديث: 10:07 GMT 16.10.2025)
صرّح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، بأن الكرملين يعتمد على التصريحات الرسمية الصادرة عن نيودلهي وبكين، بشأن مشتريات النفط الروسي.
وفي وقت سابق من اليوم الخميس، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، "وعد بالتوقف عن شراء النفط من روسيا"، بحسب زعمه.
وقال بيسكوف للصحفيين، تعليقا على بيان ترامب: "نحن نركّز على التصريحات الرسمية الصادرة عن وزارة الخارجية الهندية في نيودلهي، وكان هناك أيضا بيان من بكين. هذه التصريحات متاحة للعامة، وهذا ما نركز عليه".
وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لين جيان، صرح اليوم الخميس، ردًا على تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن شراء الصين للنفط الروسي، بأن بكين "ستتخذ إجراءات مضادة حاسمة إذا تعرضت حقوقها ومصالحها المشروعة للضرر".
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، في مؤتمر صحفي: "إذا تأثرت حقوق ومصالح الصين المشروعة، فإن الجانب الصيني سيتخذ بالتأكيد إجراءات انتقامية حاسمة لحماية سيادته وأمنه ومصالحه التنموية بشكل لا يتزعزع".
وأشار لين جيان إلى أن "الصين حافظت باستمرار على موقف موضوعي وعادل بشأن الأزمة الأوكرانية".
وأكد المتحدث الصيني أن "الصين تعارض بشدة استخدام الولايات المتحدة للصين كذريعة لأي سبب
، وكذلك إساءة استخدام العقوبات الأحادية غير القانونية والولاية القضائية خارج الحدود الإقليمية على الصين".
ووفقا له، فإن "تصرفات الولايات المتحدة تشكل مثالًا نموذجيًا للترهيب الأحادي الجانب والإكراه الاقتصادي، وتقوض بشكل خطير قواعد التجارة والاقتصاد الدولية، وتهدد أمن واستقرار سلاسل الصناعة والتوريد العالمية".
بدورها، أكدت وزارة الخارجية الهندية، اليوم الخميس، أنها تُعتبر من أبرز الدول المستوردة للنفط والغاز الطبيعي، وتركّز جهودها على تحقيق توازن في أسعار الطاقة وتوفير إمدادات آمنة ومستمرة، مع "التركيز بشكل خاص على زيادة وارداتها من النفط الأمريكي
".
وفي رد على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حول مشتريات الهند من النفط الروسي
، أوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية الهندية راندهير جايسوال، قائلًا إن "الهند كدولة كبرى في استيراد النفط والغاز، تضع حماية مصالح مواطنيها في مواجهة تقلبات سوق الطاقة كأولوية أساسية دائمة، وتعتمد استراتيجيتنا في الاستيراد بالكامل على هذا المبدأ، حيث نهدف إلى الحفاظ على استقرار التكاليف وتوافر الإمدادات بشكل موثوق. ويشمل ذلك توسيع قاعدة الموردين وتنويع الخيارات، وفقًا لديناميكيات السوق العالمية".
أما بخصوص واردات النفط من الولايات المتحدة، فقد لفت جايسوال إلى أن "الهند تعمل منذ فترة طويلة على تعزيز حجم مشترياتها في قطاع الطاقة من هناك".
وأردف المتحدث باسم وزارة الخارجية الهندية، قائلًا: "لقد حققت هذه الجهود تقدمًا تدريجيًا خلال السنوات العشر الماضية. وأعربت الإدارة الأمريكية الحالية عن رغبتها في تعزيز الشراكة الطاقية مع الهند
، وما زالت المحادثات مستمرة في هذا الشأن".
وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الأربعاء، إن "الهند ستوقف مشتريات النفط من روسيا
"، مضيفًا أن "الولايات المتحدة ستحاول بعد ذلك دفع الصين لاتخاذ خطوة مماثلة".
وتعد روسيا أكبر مورّد للنفط بالنسبة للهند، وتمدّها بنحو ثلث وارداتها من النفط الخام.
في وقت سابق من سبتمبر، ذكرت صحيفة "فاينانشال تايمز"، نقلاً عن مسؤولين، أن ترامب طلب من الاتحاد الأوروبي زيادة الرسوم الجمركية على الهند والصين إلى 100% في إطار جهد مشترك لزيادة الضغط على روسيا
.
وفي وقت لاحق، أفادت وسائل إعلام بأن الولايات المتحدة ستضغط ليس فقط على الاتحاد الأوروبي، بل أيضاً على مجموعة السبع لزيادة الرسوم الجمركية على الهند والصين بسبب مشترياتهما من النفط الروسي.
أكدت روسيا مرارًا وتكرارًا أن الغرب ارتكب خطأً فادحًا برفضه شراء موارد الطاقة من روسيا
، ما سيؤدي إلى اعتماد جديد أقوى نتيجة ارتفاع الأسعار. وأشارت موسكو إلى أن من رفضوا شراء موارد الطاقة من روسيا ما زالوا يشترون بأسعار أعلى عبر وسطاء، وسيواصلون شراء الفحم والنفط والغاز الروسي.