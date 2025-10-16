https://sarabic.ae/20251016/نيودلهي-بشأن-شراء-النفط-الروسي-الأولوية-مصلحة-المستهلك-الهندي-1106055693.html
نيودلهي بشأن شراء النفط الروسي: الأولوية مصلحة المستهلك الهندي
أكدت وزارة الخارجية الهندية أنها تُعتبر من أبرز الدول المستوردة للنفط والغاز الطبيعي، وتركّز جهودها على تحقيق توازن في أسعار الطاقة وتوفير إمدادات آمنة... 16.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-16T06:08+0000
2025-10-16T06:08+0000
2025-10-16T06:08+0000
أخبار الهند اليوم
أخبار روسيا اليوم
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
دونالد ترامب
العالم
وفي رد على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حول مشتريات الهند من النفط الروسي، أوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية الهندية راندهير جايسوال، قائلًا إن "الهند كدولة كبرى في استيراد النفط والغاز، تضع حماية مصالح مواطنيها في مواجهة تقلبات سوق الطاقة كأولوية أساسية دائمة، وتعتمد استراتيجيتنا في الاستيراد بالكامل على هذا المبدأ، حيث نهدف إلى الحفاظ على استقرار التكاليف وتوافر الإمدادات بشكل موثوق. ويشمل ذلك توسيع قاعدة الموردين وتنويع الخيارات، وفقًا لديناميكيات السوق العالمية".أما بخصوص واردات النفط من الولايات المتحدة، فقد لفت جايسوال إلى أن "الهند تعمل منذ فترة طويلة على تعزيز حجم مشترياتها في قطاع الطاقة من هناك".وأردف المتحدث باسم وزارة الخارجية الهندية، قائلًا: "لقد حققت هذه الجهود تقدمًا تدريجيًا خلال السنوات العشر الماضية. وأعربت الإدارة الأمريكية الحالية عن رغبتها في تعزيز الشراكة الطاقية مع الهند، وما زالت المحادثات مستمرة في هذا الشأن".وتعد روسيا أكبر مورّد للنفط بالنسبة للهند، وتمدّها بنحو ثلث وارداتها من النفط الخام.
الولايات المتحدة الأمريكية
أما بخصوص واردات النفط من الولايات المتحدة، فقد لفت جايسوال إلى أن "الهند تعمل منذ فترة طويلة على تعزيز حجم مشترياتها في قطاع الطاقة من هناك".
وأردف المتحدث باسم وزارة الخارجية الهندية، قائلًا: "لقد حققت هذه الجهود تقدمًا تدريجيًا خلال السنوات العشر الماضية. وأعربت الإدارة الأمريكية الحالية عن رغبتها في تعزيز الشراكة الطاقية مع الهند، وما زالت المحادثات مستمرة في هذا الشأن".
وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الأربعاء، إن "الهند ستوقف مشتريات النفط من روسيا"، مضيفًا أن "الولايات المتحدة ستحاول بعد ذلك دفع الصين لاتخاذ خطوة مماثلة".
وتعد روسيا أكبر مورّد للنفط بالنسبة للهند، وتمدّها بنحو ثلث وارداتها من النفط الخام.