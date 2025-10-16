https://sarabic.ae/20251016/نيودلهي-بشأن-شراء-النفط-الروسي-الأولوية-مصلحة-المستهلك-الهندي-1106055693.html

نيودلهي بشأن شراء النفط الروسي: الأولوية مصلحة المستهلك الهندي

نيودلهي بشأن شراء النفط الروسي: الأولوية مصلحة المستهلك الهندي

سبوتنيك عربي

أكدت وزارة الخارجية الهندية أنها تُعتبر من أبرز الدول المستوردة للنفط والغاز الطبيعي، وتركّز جهودها على تحقيق توازن في أسعار الطاقة وتوفير إمدادات آمنة... 16.10.2025, سبوتنيك عربي

2025-10-16T06:08+0000

2025-10-16T06:08+0000

2025-10-16T06:08+0000

أخبار الهند اليوم

أخبار روسيا اليوم

روسيا

الولايات المتحدة الأمريكية

دونالد ترامب

العالم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e4/09/16/1046609915_0:119:3217:1929_1920x0_80_0_0_ba27cb99be3be5a50ef1984cc481cfd9.jpg

وفي رد على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حول مشتريات الهند من النفط الروسي، أوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية الهندية راندهير جايسوال، قائلًا إن "الهند كدولة كبرى في استيراد النفط والغاز، تضع حماية مصالح مواطنيها في مواجهة تقلبات سوق الطاقة كأولوية أساسية دائمة، وتعتمد استراتيجيتنا في الاستيراد بالكامل على هذا المبدأ، حيث نهدف إلى الحفاظ على استقرار التكاليف وتوافر الإمدادات بشكل موثوق. ويشمل ذلك توسيع قاعدة الموردين وتنويع الخيارات، وفقًا لديناميكيات السوق العالمية".أما بخصوص واردات النفط من الولايات المتحدة، فقد لفت جايسوال إلى أن "الهند تعمل منذ فترة طويلة على تعزيز حجم مشترياتها في قطاع الطاقة من هناك".وأردف المتحدث باسم وزارة الخارجية الهندية، قائلًا: "لقد حققت هذه الجهود تقدمًا تدريجيًا خلال السنوات العشر الماضية. وأعربت الإدارة الأمريكية الحالية عن رغبتها في تعزيز الشراكة الطاقية مع الهند، وما زالت المحادثات مستمرة في هذا الشأن".وتعد روسيا أكبر مورّد للنفط بالنسبة للهند، وتمدّها بنحو ثلث وارداتها من النفط الخام.

https://sarabic.ae/20250823/الهند-ردا-على-الانتقادات-الموجهة-لشرائها-النفط-الروسي-إذا-لم-يعجبك-فلا-تشتره-1104055514.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار الهند اليوم, أخبار روسيا اليوم, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب, العالم