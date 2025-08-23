https://sarabic.ae/20250823/الهند-ردا-على-الانتقادات-الموجهة-لشرائها-النفط-الروسي-إذا-لم-يعجبك-فلا-تشتره-1104055514.html

الهند ردا على الانتقادات الموجهة لشرائها النفط الروسي: إذا لم يعجبك فلا تشتره

الهند ردا على الانتقادات الموجهة لشرائها النفط الروسي: إذا لم يعجبك فلا تشتره

سبوتنيك عربي

قدّم وزير الخارجية الهندي سوبرامانيام جايشانكار، اليوم السبت، دفاعًا قويًا عن علاقة بلاده بروسيا في مجال الطاقة، مؤكدًا أن "شراء النفط الروسي يخدم المصالح... 23.08.2025, سبوتنيك عربي

2025-08-23T09:14+0000

2025-08-23T09:14+0000

2025-08-23T09:14+0000

أخبار الهند اليوم

روسيا

العالم

أخبار العالم الآن

الولايات المتحدة الأمريكية

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/18/1094124653_0:0:3194:1798_1920x0_80_0_0_8af5f20615021576b1b0342564106953.jpg

وأكد جايشانكار، خلال مشاركته في منتدى "القيادة العالمية"، أن "الهند تحافظ على استقلالية قراراتها"، مشيرًا إلى أنه "في نهاية المطاف، نتخذ قرارات تخدم المصلحة الوطنية".وفي ما يخص الانتقادات الموجهة للهند بسبب شرائها للنفط الروسي الخام، قال الوزير الهندي: "إذا لم يعجبك، فلا تشترِه. لكن أوروبا تشتري، وأمريكا تشتري. وإذا لم يعجبك، فلا تشترِ منا"، مذكّرًا بأن عام 2022، شهد قلقا عالميًا واسعًا بسبب ارتفاع أسعار النفط، وأن مشتريات الهند ساهمت حينها في تهدئة الأسواق الدولية، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إنديا".وأشار جايشانكار إلى أن زيارته الأخيرة إلى موسكو، ركّزت على الاجتماعات الثنائية السنوية وتعزيز التبادل التجاري، مجددًا موقف الهند الداعي إلى تسوية سريعة للأزمة الأوكرانية.كما تطرق وزير الخارجية الهندي إلى العلاقات مع أمريكا، موضحًا أن "التعاملات شهدت فترات من التعاون والخلاف، لكنها ما زالت تحافظ على اتجاه عام إيجابي، فيما تبقى قنوات الاتصال مفتوحة رغم بعض التباينات".وفي سياق حديثه عن الاستراتيجيات الأمريكية السابقة، أشار وزير الخارجية الهندي سوبرامانيام جايشانكار، إلى تباين نهج الإدارات المختلفة، من سياسات الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما، القائمة على الانفتاح مع الصين، إلى أسلوب الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب، غير التقليدي، على حد تعبيره، لافتًا إلى أن "الهند تتعامل مع هذه المتغيرات بمرونة، مع الحفاظ على مصالحها الاستراتيجية".

https://sarabic.ae/20250805/ترامب-يعلن-رفع-الرسوم-الجمركية-على-الهند-بسبب-شرائها-النفط-الروسي-1103401045.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار الهند اليوم, روسيا, العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية