https://sarabic.ae/20250823/الهند-ردا-على-الانتقادات-الموجهة-لشرائها-النفط-الروسي-إذا-لم-يعجبك-فلا-تشتره-1104055514.html
الهند ردا على الانتقادات الموجهة لشرائها النفط الروسي: إذا لم يعجبك فلا تشتره
الهند ردا على الانتقادات الموجهة لشرائها النفط الروسي: إذا لم يعجبك فلا تشتره
سبوتنيك عربي
قدّم وزير الخارجية الهندي سوبرامانيام جايشانكار، اليوم السبت، دفاعًا قويًا عن علاقة بلاده بروسيا في مجال الطاقة، مؤكدًا أن "شراء النفط الروسي يخدم المصالح... 23.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-23T09:14+0000
2025-08-23T09:14+0000
2025-08-23T09:14+0000
أخبار الهند اليوم
روسيا
العالم
أخبار العالم الآن
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/18/1094124653_0:0:3194:1798_1920x0_80_0_0_8af5f20615021576b1b0342564106953.jpg
وأكد جايشانكار، خلال مشاركته في منتدى "القيادة العالمية"، أن "الهند تحافظ على استقلالية قراراتها"، مشيرًا إلى أنه "في نهاية المطاف، نتخذ قرارات تخدم المصلحة الوطنية".وفي ما يخص الانتقادات الموجهة للهند بسبب شرائها للنفط الروسي الخام، قال الوزير الهندي: "إذا لم يعجبك، فلا تشترِه. لكن أوروبا تشتري، وأمريكا تشتري. وإذا لم يعجبك، فلا تشترِ منا"، مذكّرًا بأن عام 2022، شهد قلقا عالميًا واسعًا بسبب ارتفاع أسعار النفط، وأن مشتريات الهند ساهمت حينها في تهدئة الأسواق الدولية، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إنديا".وأشار جايشانكار إلى أن زيارته الأخيرة إلى موسكو، ركّزت على الاجتماعات الثنائية السنوية وتعزيز التبادل التجاري، مجددًا موقف الهند الداعي إلى تسوية سريعة للأزمة الأوكرانية.كما تطرق وزير الخارجية الهندي إلى العلاقات مع أمريكا، موضحًا أن "التعاملات شهدت فترات من التعاون والخلاف، لكنها ما زالت تحافظ على اتجاه عام إيجابي، فيما تبقى قنوات الاتصال مفتوحة رغم بعض التباينات".وفي سياق حديثه عن الاستراتيجيات الأمريكية السابقة، أشار وزير الخارجية الهندي سوبرامانيام جايشانكار، إلى تباين نهج الإدارات المختلفة، من سياسات الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما، القائمة على الانفتاح مع الصين، إلى أسلوب الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب، غير التقليدي، على حد تعبيره، لافتًا إلى أن "الهند تتعامل مع هذه المتغيرات بمرونة، مع الحفاظ على مصالحها الاستراتيجية".
https://sarabic.ae/20250805/ترامب-يعلن-رفع-الرسوم-الجمركية-على-الهند-بسبب-شرائها-النفط-الروسي-1103401045.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/18/1094124653_433:0:3164:2048_1920x0_80_0_0_b34b1c634ae89bb1575624d2fac8552c.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار الهند اليوم, روسيا, العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار الهند اليوم, روسيا, العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية
الهند ردا على الانتقادات الموجهة لشرائها النفط الروسي: إذا لم يعجبك فلا تشتره
قدّم وزير الخارجية الهندي سوبرامانيام جايشانكار، اليوم السبت، دفاعًا قويًا عن علاقة بلاده بروسيا في مجال الطاقة، مؤكدًا أن "شراء النفط الروسي يخدم المصالح الوطنية كما يسهم في استقرار الأسواق الدولية".
وأكد جايشانكار، خلال مشاركته في منتدى "القيادة العالمية"، أن "الهند تحافظ على استقلالية قراراتها"، مشيرًا إلى أنه "في نهاية المطاف، نتخذ قرارات تخدم المصلحة الوطنية".
وفي ما يخص الانتقادات الموجهة للهند بسبب شرائها للنفط الروسي الخام، قال الوزير الهندي: "إذا لم يعجبك، فلا تشترِه. لكن أوروبا تشتري، وأمريكا تشتري. وإذا لم يعجبك، فلا تشترِ منا"، مذكّرًا بأن عام 2022، شهد قلقا عالميًا واسعًا بسبب ارتفاع أسعار النفط، وأن مشتريات الهند ساهمت حينها في تهدئة الأسواق الدولية، وفقا لصحيفة
"تايمز أوف إنديا".
وأكد وزير الخارجية الهندي أن واردات النفط الروسية تدعم استقرار السوق المحلية والعالمية في آن واحد، قائلا: "نشتري النفط لتحقيق استقرار الأسعار. نعم، هو يخدم مصالحنا الوطنية، لكنه يخدم أيضا مصلحة العالم".
وأشار جايشانكار إلى أن زيارته الأخيرة إلى موسكو، ركّزت على الاجتماعات الثنائية السنوية وتعزيز التبادل التجاري، مجددًا موقف الهند الداعي إلى تسوية سريعة للأزمة الأوكرانية.
كما تطرق وزير الخارجية الهندي إلى العلاقات مع أمريكا، موضحًا أن "التعاملات شهدت فترات من التعاون والخلاف، لكنها ما زالت تحافظ على اتجاه عام إيجابي، فيما تبقى قنوات الاتصال مفتوحة رغم بعض التباينات".
وأضاف أن "بلاده متمسكة بخطوطها الحمراء في أي مفاوضات تجارية، ولا سيما ما يتعلق بحماية المزارعين والشركات الصغيرة"، مؤكدًا أن "المباحثات مع واشنطن مستمرة على هذا الأساس".
وفي سياق حديثه عن الاستراتيجيات الأمريكية السابقة، أشار وزير الخارجية الهندي سوبرامانيام جايشانكار، إلى تباين نهج الإدارات المختلفة، من سياسات الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما، القائمة على الانفتاح مع الصين، إلى أسلوب الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب، غير التقليدي، على حد تعبيره، لافتًا إلى أن "الهند تتعامل مع هذه المتغيرات بمرونة، مع الحفاظ على مصالحها الاستراتيجية".