https://sarabic.ae/20250805/ترامب-يعلن-رفع-الرسوم-الجمركية-على-الهند-بسبب-شرائها-النفط-الروسي-1103401045.html
ترامب يعلن رفع الرسوم الجمركية على الهند بسبب شرائها النفط الروسي
ترامب يعلن رفع الرسوم الجمركية على الهند بسبب شرائها النفط الروسي
سبوتنيك عربي
أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة ستزيد الرسوم الجمركية على الهند خلال 24 ساعة، بسبب استمرار نيودلهي في شراء النفط من... 05.08.2025, سبوتنيك عربي
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واشنطن - سبوتنيك. وقال في مقابلة مع وسائل إعلام أمريكية: "اتفقنا على رسوم بنسبة 25%، لكنني أرجّح أن أرفعها بشكل كبير خلال الساعات المقبلة، لأنهم يواصلون شراء النفط الروسي".وصرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، معلقًا على شراء الهند للنفط الروسي، بأن للدول ذات السيادة الحق في اختيار شركائها التجاريين.وقال بيسكوف للصحفيين، ردًا على سؤال عما إذا كان الكرملين يرى تهديدًا لصادرات الطاقة الروسية: "نعتقد أن للدول ذات السيادة الحق في اختيار شركائها التجاريين، شركاء التعاون التجاري والاقتصادي، واختيار أنظمة التعاون التجاري والاقتصادي التي تخدم مصالح كل دولة".وأضاف بيسكوف أن مطالب وقف العلاقات التجارية مع روسيا، التي قدّمها الغرب إلى دول مختلفة، غير قانونية، وتابع: "نسمع الكثير من التصريحات التي هي في الواقع تهديدات... ولا نعتبرها قانونية".وفي وقت سابق، صرّح المتحدث باسم وزارة الخارجية الهندية، راندير جايسوال، بأن بلاده تعتبر الانتقادات الأمريكية والأوروبية لاستيراد النفط الروسي باطلة وغير منطقية، وستتخذ إجراءات لحماية مصالحها وأمنها الاقتصادي.وتعد الهند ثالث أكبر مستورد للطاقة في العالم، وتشتري أكثر من 80% من استهلاكها النفطي من الأسواق العالمية. وفي وقت سابق، أفادت صحيفة "تايمز أوف إنديا"، نقلاً عن بيانات من شركة "كبلر" لتحليلات أسواق السلع، أن واردات الهند من النفط الروسي ارتفعت إلى أعلى مستوى لها في 11 شهراً في يونيو/ حزيران الملضي. وجاءت هذه الزيادة في المشتريات بعد تصاعد التوترات الجيوسياسية بين إسرائيل وإيران.
https://sarabic.ae/20250804/الخارجية-الهندية-واشنطن-التي-تنتقد-الهند-لاستيرادها-النفط-الروسي-شجعت-سابقا-على-ذلك-1103369014.html
https://sarabic.ae/20250804/إعلام-الهند-والبرازيل-تتحديان-تهديدات-ترامب-وتواصلان-شراء-النفط-الروسي-1103345272.html
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دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار الهند اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, روسيا
دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار الهند اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, روسيا
ترامب يعلن رفع الرسوم الجمركية على الهند بسبب شرائها النفط الروسي
13:12 GMT 05.08.2025 (تم التحديث: 13:20 GMT 05.08.2025)
أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة ستزيد الرسوم الجمركية على الهند خلال 24 ساعة، بسبب استمرار نيودلهي في شراء النفط من روسيا.
واشنطن - سبوتنيك. وقال في مقابلة مع وسائل إعلام أمريكية: "اتفقنا على رسوم بنسبة 25%، لكنني أرجّح أن أرفعها بشكل كبير خلال الساعات المقبلة، لأنهم يواصلون شراء النفط الروسي".
وصرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، معلقًا على شراء الهند للنفط الروسي، بأن للدول ذات السيادة الحق في اختيار شركائها التجاريين
.
وقال بيسكوف للصحفيين، ردًا على سؤال عما إذا كان الكرملين يرى تهديدًا لصادرات الطاقة الروسية: "نعتقد أن للدول ذات السيادة الحق في اختيار شركائها التجاريين، شركاء التعاون التجاري والاقتصادي، واختيار أنظمة التعاون التجاري والاقتصادي التي تخدم مصالح كل دولة".
وأضاف بيسكوف أن مطالب وقف العلاقات التجارية مع روسيا، التي قدّمها الغرب إلى دول مختلفة، غير قانونية، وتابع: "نسمع الكثير من التصريحات التي هي في الواقع تهديدات... ولا نعتبرها قانونية".
وفي وقت سابق، صرّح المتحدث باسم وزارة الخارجية الهندية، راندير جايسوال، بأن بلاده تعتبر الانتقادات الأمريكية والأوروبية لاستيراد النفط الروسي باطلة وغير منطقية، وستتخذ إجراءات لحماية مصالحها وأمنها الاقتصادي.
وتعد الهند ثالث أكبر مستورد للطاقة في العالم، وتشتري أكثر من 80% من استهلاكها النفطي من الأسواق العالمية. وفي وقت سابق، أفادت صحيفة "تايمز أوف إنديا"، نقلاً عن بيانات من شركة "كبلر" لتحليلات أسواق السلع، أن واردات الهند من النفط الروسي
ارتفعت إلى أعلى مستوى لها في 11 شهراً في يونيو/ حزيران الملضي. وجاءت هذه الزيادة في المشتريات بعد تصاعد التوترات الجيوسياسية بين إسرائيل وإيران.