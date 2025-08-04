https://sarabic.ae/20250804/الخارجية-الهندية-واشنطن-التي-تنتقد-الهند-لاستيرادها-النفط-الروسي-شجعت-سابقا-على-ذلك-1103369014.html

الخارجية الهندية: واشنطن التي تنتقد الهند لاستيرادها النفط الروسي شجعت سابقا على ذلك

الخارجية الهندية: واشنطن التي تنتقد الهند لاستيرادها النفط الروسي شجعت سابقا على ذلك

سبوتنيك عربي

أفادت وزارة الخارجية الهندية، اليوم الاثنين، بأن الهند تعرضت لانتقادات من الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي بسبب استيرادها النفط الروسي، على الرغم... 04.08.2025, سبوتنيك عربي

2025-08-04T17:59+0000

2025-08-04T17:59+0000

2025-08-04T17:59+0000

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وجاء في بيان الخارجية الهندية: "تعرضت الهند لانتقادات من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لاستيرادها النفط من روسيا بعد اندلاع الصراع في أوكرانيا".وأوضح البيان أن البلاد تشتري النفط الروسي بدافع الضرورة لضمان أسعار طاقة معقولة، مشيرةً إلى أن الدول التي تنتقدها تتاجر مع روسيا، رغم أن ذلك "ليس ضروريًا" بالنسبة لها.وفي السياق ذاته، صرّح المتحدث باسم وزارة الخارجية الهندية، راندهير جايسوال، بأن الهند تعتبر الهجمات الأمريكية والأوروبية على استيراد النفط الروسي باطلة وغير منطقية، وستتخذ إجراءات لحماية مصالحها وأمنها الاقتصادي.وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على البضائع الواردة من الهند، ابتداء من 1 أغسطس/ آب الجاري، مشيرًا إلى الرسوم الجمركية المرتفعة من الجانب الهندي والحواجز التجارية، و"التعاون مع روسيا" في مجال الطاقة والأسلحة.وصرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت سابق، أن "الهند تعتزم التوقف عن شراء النفط من روسيا". في الوقت ذاته، أفادت صحيفة "مينت" الهندية، نقلًا عن مصادر أول أمس السبت، أن مصافي النفط الهندية المملوكة للدولة تواصل شراء النفط من الموردين الروس.وأفادت "بلومبرغ"، يوم أمس الأحد، أن "الحكومة الهندية لم تُصدر تعليمات لمصافيها الحكومية بوقف شراء النفط من روسيا". كما أشارت مصادر الوكالة، "يحق للمصافي الحكومية والخاصة شراء النفط من مورديها، ويبقى شراء النفط قرارًا تجاريًا تتخذه المصافي بنفسها". في الوقت نفسه، ووفقًا لتلك لمصادر، صدرت تعليمات للمصافي الأسبوع الماضي بوضع خطط لشراء النفط غير الروسي.وفي الـ29 من يوليو/ تموز الماضي، صرّح الرئيس الأمريكي أن أمامه "10 أيام للتوصل إلى اتفاق بشأن وقف إطلاق النار في أوكرانيا، وتبدأ هذه الفترة من اليوم"، وأضاف أنه في حال فشل المفاوضات، فإنه ينوي فرض رسوم جمركية على الواردات من روسيا، لكنه غير متأكد ما إذا كان ذلك سيؤثر على روسيا.إعلام: الهند تتوقع خسائر بمليارات الدولارات إذا تخلت عن النفط الروسيإعلام: الصين تقيد توريد المعادن النادرة لشركات التصنيع العسكري الغربية

https://sarabic.ae/20250804/إعلام-الهند-والبرازيل-تتحديان-تهديدات-ترامب-وتواصلان-شراء-النفط-الروسي-1103345272.html

https://sarabic.ae/20250804/لولا-دا-سيلفا-البرازيل-لم-تعد-تعتمد-بشكل-مفرط-على-أمريكا-ولن-تسمح-لواشنطن-بفرض-سياساتها-1103343677.html

https://sarabic.ae/20250719/الرئيس-البرازيلي-ينتقد-السياسة-الأمريكية-لانتهاكها-مبادئ-سيادة-الدول-1102828420.html

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روسيا, أخبار الهند اليوم, اقتصاد, العالم, أخبار العالم الآن