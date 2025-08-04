https://sarabic.ae/20250804/إعلام-الهند-تتوقع-خسائر-بمليارات-الدولارات-بسبب-التخلي-عن-النفط-الروسي-1103343904.html

إعلام: الهند تتوقع خسائر بمليارات الدولارات إذا تخلت عن النفط الروسي

إعلام: الهند تتوقع خسائر بمليارات الدولارات إذا تخلت عن النفط الروسي

سبوتنيك عربي

أكدت تقارير هندية، نقلا عن مركز الأبحاث "كبلر"، أن الهند قد تتكبد خسائر بمليارات الدولارات إذا تخلت عن النفط الروسي، ردًا على التهديدات الأمريكية. 04.08.2025, سبوتنيك عربي

2025-08-04T06:28+0000

2025-08-04T06:28+0000

2025-08-04T06:38+0000

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وقالت التقارير: "التداعيات المالية هائلة، وبافتراض فقدان خصم 5 دولارات للبرميل عند 1.8 مليون برميل يوميًا، قد ترتفع فاتورة واردات الهند بمقدار 9-11 مليار دولار سنويًا. وإذا استمرت الأسعار العالمية الثابتة في الارتفاع بسبب انخفاض إمدادات الوقود الروسية، فقد تكون التكاليف أعلى".وبحسب سوميت ريتوليا، المحلل الرئيسي في شركة تحليلات البيانات "كبلر"، فإن هذا النهج " ضغط مزدوج".ونقلت الصحيفة عن ريتوليا قوله: "هذه التدابير مجتمعة تحد بشدة من مرونة شراء النفط الخام في الهند، وتزيد من خطر عدم الامتثال وتخلق حالة من عدم اليقين بشأن التكلفة".وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على البضائع الواردة من الهند، ابتداء من 1 أغسطس/ آب الجاري، مشيرًا إلى الرسوم الجمركية المرتفعة من الجانب الهندي والحواجز التجارية، و"التعاون مع روسيا" في مجال الطاقة والأسلحة.وصرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت سابق، أن "الهند تعتزم التوقف عن شراء النفط من روسيا". في الوقت نفسه، أفادت صحيفة "مينت" الهندية، نقلًا عن مصادر أول أمس السبت، أن مصافي النفط الهندية المملوكة للدولة تواصل شراء النفط من الموردين الروس.وفي وقت سابق من الشهر الماضي، صرح ترامب بأنه سيفرض رسومًا جمركية بنسبة 100% على البضائع الروسية، بالإضافة إلى عقوبات ثانوية على الدول التي تشتري النفط الروسي، "إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا، خلال 50 يومًا"، على حد قوله.وفي الـ29 من يوليو/ تموز الماضي، صرّح الرئيس الأمريكي أن أمامه "10 أيام للتوصل إلى اتفاق بشأن وقف إطلاق النار في أوكرانيا، وتبدأ هذه الفترة من اليوم"، وأضاف أنه في حال فشل المفاوضات، فإنه ينوي فرض رسوم جمركية على الواردات من روسيا، لكنه غير متأكد ما إذا كان ذلك سيؤثر على روسيا.وصرح المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، بأن الاقتصاد الروسي يعمل منذ فترة طويلة في ظل قيود هائلة، وأشار إلى أن الكرملين سجل تصريحات جديدة لترامب بشأن تسوية الوضع في أوكرانيا والقيود المحتملة.الهند هي ثالث أكبر مستورد للطاقة في العالم، حيث تستورد أكثر من 80% من احتياجاتها النفطية من الأسواق العالمية.وجاءت هذه الزيادة في المشتريات بعد تصاعد التوترات الجيوسياسية بين إسرائيل وإيران. كما أشارت الصحيفة إلى أن روسيا ستبقى أكبر مورد للنفط إلى الهند في عام 2025، بمتوسط 1.67 مليون برميل يوميًا خلال الفترة من يناير/كانون الثاني إلى يونيو/ حزيران الماضيين، بزيادة طفيفة عن 1.66 مليون برميل يوميًا في الفترة ذاتها من العام السابق.خبير فيتنامي: فرض عقوبات على مستوردي الطاقة الروسية "ضرب في الهواء"مدفيديف: ترامب "يلعب" لعبة الإنذارات مع روسيا وهذا تهديد وخطوة نحو الحرب

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