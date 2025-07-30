رئيس صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي: العقوبات الأمريكية غير الفعالة أكبر تهديد للدولار

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الفعاليات الفنية الدولية .. طريق روسيا لإعادة الزخم إلى التعاون الثقافي مع العالم العربي
08:18 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
أكاديمية مصرية: بوشكين أب الأدب الروسي الحديث وواضع أسس الواقعية النقدية فيه
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
09:33 GMT
27 د
On air
10:29 GMT
20 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
10:49 GMT
11 د
نبض افريقيا
اليونان تدعو ليبيا إلى محادثات لترسيم المناطق الاقتصادية البحرية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
11:49 GMT
11 د
لقاء سبوتنيك
دور مصر المحوري في غزة والمنطقة مع زيادة المطالب بدخول المساعدات عبر معبر رفح
12:03 GMT
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مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
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مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
16:03 GMT
24 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
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12 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
16:40 GMT
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بلا قيود
خبير: الضغط الأمريكي كان العامل الأساسي في توصل كمبوديا وتايلاند إلى وقف إطلاق النار
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
وقف العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة مناورة جديدة أم تغيير سياسي
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
الدرهم الرقمي المغربي.. نقود رقمية تعيد تشكيل المشهد المالي
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
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02:30 GMT
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البرنامج الصباحي
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صدى الحياة
الأمن المائي ليس مجرد كمية مياه... فما المطلوب؟
08:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
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صدى الحياة
خبير: "شنغن الخليجية" تساهم في تنمية الأعمال السياحية في المنطقة
09:03 GMT
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عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
09:33 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
أكاديمي مصري: الاستشراق الروسي موضوعي ويرصد الواقع في مصر والعالم العربي
10:29 GMT
30 د
مساحة حرة
الفعاليات الفنية الدولية .. طريق روسيا لإعادة الزخم إلى التعاون الثقافي مع العالم العربي
11:03 GMT
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عرب بوينت بودكاست
أسطورة "الأكل الصحي".. كيف خدعتنا صيحات التغذية؟
11:33 GMT
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مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
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نبض افريقيا
اليونان تدعو ليبيا إلى محادثات لترسيم المناطق الاقتصادية البحرية
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عرب بوينت بودكاست
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https://sarabic.ae/20250730/رئيس-صندوق-الاستثمارات-المباشرة-الروسي-العقوبات-غير-الفعالة-أكبر-تهديد-للدولار-وليس-مجموعة-بريكس-1103208077.html
رئيس صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي: العقوبات الأمريكية غير الفعالة أكبر تهديد للدولار
رئيس صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي: العقوبات الأمريكية غير الفعالة أكبر تهديد للدولار
سبوتنيك عربي
صرّح رئيس صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي والممثل الخاص للرئيس الروسي للتعاون الاستثماري والاقتصادي مع الدول الأجنبية، كيريل ديمترييف، أن التهديد الأكبر... 30.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-30T22:52+0000
2025-07-30T22:52+0000
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وقال ديمترييف في منشور على منصة "إكس": "أكبر تهديد للدولار الأمريكي لا تمثّله دول بريكس، بل أشخاص مثل بايدن الذين يحوّلونه إلى سلاح عبر عقوبات لا نهاية لها وغير فعّالة".وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن في وقت سابق أن أي دولة تدعم سياسة بريكس "المناهضة لأمريكا" ستُفرض عليها رسوم إضافية بنسبة 10%.كما أشار إلى أنه قلّص المهلة التي كان قد حددها سابقًا بـ50 يومًا للتوصل إلى هدنة بين روسيا وأوكرانيا، ملوّحًا بفرض رسوم جمركية بنسبة 100% على السلع الروسية، إضافة إلى عقوبات ثانوية على الدول التي تشتري النفط الروسي، في حال لم يتم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار. لكنه في الوقت ذاته أبدى عدم يقينه من فعالية هذه الإجراءات ضد موسكو.من جانبها، أكدت روسيا مرارًا أنها قادرة على مواجهة الضغوط والعقوبات الغربية التي فُرضت عليها خلال السنوات الأخيرة، مشيرةً إلى أنها طوّرت "مناعة" تجاه هذه القيود، وفق ما أكده المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف.يُذكر أن مجموعة بريكس تأسست عام 2006 بمبادرة من روسيا والصين والهند والبرازيل، وانضمت إليها جنوب أفريقيا في عام 2011، لتتوسع ابتداءً من عام 2024 بضم عدد من الدول الجديدة.
https://sarabic.ae/20250707/ترامب-يعلن-فرض-رسوم-جمركية-إضافية-بنسبة-10-على-الدول-الداعمة-لـبريكس-1102425979.html
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سعر الدولار اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, أخبار روسيا اليوم, مجموعة بريكس
سعر الدولار اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, أخبار روسيا اليوم, مجموعة بريكس

رئيس صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي: العقوبات الأمريكية غير الفعالة أكبر تهديد للدولار

22:52 GMT 30.07.2025
© Sputnik . Mikhail Klimentyev / الانتقال إلى بنك الصوررئيس الصندوق الروسي، كيريل دميترييف
رئيس الصندوق الروسي، كيريل دميترييف - سبوتنيك عربي, 1920, 30.07.2025
© Sputnik . Mikhail Klimentyev
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تابعنا عبر
صرّح رئيس صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي والممثل الخاص للرئيس الروسي للتعاون الاستثماري والاقتصادي مع الدول الأجنبية، كيريل ديمترييف، أن التهديد الأكبر للدولار الأمريكي لا يأتي من دول مجموعة "بريكس"، بل من العقوبات غير الفعّالة التي يستخدمها سياسيون مثل الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن لتحويل العملة الأمريكية إلى سلاح.
وقال ديمترييف في منشور على منصة "إكس": "أكبر تهديد للدولار الأمريكي لا تمثّله دول بريكس، بل أشخاص مثل بايدن الذين يحوّلونه إلى سلاح عبر عقوبات لا نهاية لها وغير فعّالة".
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 07.07.2025
ترامب يعلن فرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 10% على الدول الداعمة لـ"بريكس"
7 يوليو, 05:13 GMT
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن في وقت سابق أن أي دولة تدعم سياسة بريكس "المناهضة لأمريكا" ستُفرض عليها رسوم إضافية بنسبة 10%.
كما أشار إلى أنه قلّص المهلة التي كان قد حددها سابقًا بـ50 يومًا للتوصل إلى هدنة بين روسيا وأوكرانيا، ملوّحًا بفرض رسوم جمركية بنسبة 100% على السلع الروسية، إضافة إلى عقوبات ثانوية على الدول التي تشتري النفط الروسي، في حال لم يتم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار. لكنه في الوقت ذاته أبدى عدم يقينه من فعالية هذه الإجراءات ضد موسكو.
من جانبها، أكدت روسيا مرارًا أنها قادرة على مواجهة الضغوط والعقوبات الغربية التي فُرضت عليها خلال السنوات الأخيرة، مشيرةً إلى أنها طوّرت "مناعة" تجاه هذه القيود، وفق ما أكده المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف.
يُذكر أن مجموعة بريكس تأسست عام 2006 بمبادرة من روسيا والصين والهند والبرازيل، وانضمت إليها جنوب أفريقيا في عام 2011، لتتوسع ابتداءً من عام 2024 بضم عدد من الدول الجديدة.
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