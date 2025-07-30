https://sarabic.ae/20250730/رئيس-صندوق-الاستثمارات-المباشرة-الروسي-العقوبات-غير-الفعالة-أكبر-تهديد-للدولار-وليس-مجموعة-بريكس-1103208077.html
رئيس صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي: العقوبات الأمريكية غير الفعالة أكبر تهديد للدولار
رئيس صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي: العقوبات الأمريكية غير الفعالة أكبر تهديد للدولار
سبوتنيك عربي
صرّح رئيس صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي والممثل الخاص للرئيس الروسي للتعاون الاستثماري والاقتصادي مع الدول الأجنبية، كيريل ديمترييف، أن التهديد الأكبر... 30.07.2025, سبوتنيك عربي
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وقال ديمترييف في منشور على منصة "إكس": "أكبر تهديد للدولار الأمريكي لا تمثّله دول بريكس، بل أشخاص مثل بايدن الذين يحوّلونه إلى سلاح عبر عقوبات لا نهاية لها وغير فعّالة".وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن في وقت سابق أن أي دولة تدعم سياسة بريكس "المناهضة لأمريكا" ستُفرض عليها رسوم إضافية بنسبة 10%.كما أشار إلى أنه قلّص المهلة التي كان قد حددها سابقًا بـ50 يومًا للتوصل إلى هدنة بين روسيا وأوكرانيا، ملوّحًا بفرض رسوم جمركية بنسبة 100% على السلع الروسية، إضافة إلى عقوبات ثانوية على الدول التي تشتري النفط الروسي، في حال لم يتم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار. لكنه في الوقت ذاته أبدى عدم يقينه من فعالية هذه الإجراءات ضد موسكو.من جانبها، أكدت روسيا مرارًا أنها قادرة على مواجهة الضغوط والعقوبات الغربية التي فُرضت عليها خلال السنوات الأخيرة، مشيرةً إلى أنها طوّرت "مناعة" تجاه هذه القيود، وفق ما أكده المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف.يُذكر أن مجموعة بريكس تأسست عام 2006 بمبادرة من روسيا والصين والهند والبرازيل، وانضمت إليها جنوب أفريقيا في عام 2011، لتتوسع ابتداءً من عام 2024 بضم عدد من الدول الجديدة.
https://sarabic.ae/20250707/ترامب-يعلن-فرض-رسوم-جمركية-إضافية-بنسبة-10-على-الدول-الداعمة-لـبريكس-1102425979.html
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سعر الدولار اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, أخبار روسيا اليوم, مجموعة بريكس
سعر الدولار اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, أخبار روسيا اليوم, مجموعة بريكس
رئيس صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي: العقوبات الأمريكية غير الفعالة أكبر تهديد للدولار
صرّح رئيس صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي والممثل الخاص للرئيس الروسي للتعاون الاستثماري والاقتصادي مع الدول الأجنبية، كيريل ديمترييف، أن التهديد الأكبر للدولار الأمريكي لا يأتي من دول مجموعة "بريكس"، بل من العقوبات غير الفعّالة التي يستخدمها سياسيون مثل الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن لتحويل العملة الأمريكية إلى سلاح.
وقال ديمترييف في منشور على منصة "إكس": "أكبر تهديد للدولار الأمريكي لا تمثّله دول بريكس، بل أشخاص مثل بايدن الذين يحوّلونه إلى سلاح عبر عقوبات لا نهاية لها وغير فعّالة".
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن في وقت سابق أن أي دولة تدعم سياسة بريكس "المناهضة لأمريكا" ستُفرض عليها رسوم إضافية بنسبة 10%.
كما أشار إلى أنه قلّص المهلة التي كان قد حددها سابقًا بـ50 يومًا للتوصل إلى هدنة بين روسيا وأوكرانيا، ملوّحًا بفرض رسوم جمركية بنسبة 100% على السلع الروسية، إضافة إلى عقوبات ثانوية على الدول التي تشتري النفط الروسي، في حال لم يتم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار. لكنه في الوقت ذاته أبدى عدم يقينه من فعالية هذه الإجراءات ضد موسكو.
من جانبها، أكدت روسيا مرارًا أنها قادرة على مواجهة الضغوط والعقوبات الغربية التي فُرضت عليها خلال السنوات الأخيرة، مشيرةً إلى أنها طوّرت "مناعة" تجاه هذه القيود، وفق ما أكده المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف.
يُذكر أن مجموعة بريكس تأسست عام 2006 بمبادرة من روسيا والصين والهند والبرازيل، وانضمت إليها جنوب أفريقيا في عام 2011، لتتوسع ابتداءً من عام 2024 بضم عدد من الدول الجديدة.