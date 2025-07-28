https://sarabic.ae/20250728/مدفيديف-ترامب-يلعب-لعبة-الإنذارات-مع-روسيا-وهذا-تهديد-وخطوة-نحو-الحرب-1103137305.html

مدفيديف: ترامب "يلعب" لعبة الإنذارات مع روسيا وهذا تهديد وخطوة نحو الحرب

مدفيديف: ترامب "يلعب" لعبة الإنذارات مع روسيا وهذا تهديد وخطوة نحو الحرب

سبوتنيك عربي

أعلن نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف، اليوم الاثنين، بأن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يلعب "لعبة إنذارات" مع روسيا، مؤكدا أن هذا تهديد وخطوة نحو... 28.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-28T18:44+0000

2025-07-28T18:44+0000

2025-07-28T18:44+0000

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وقال مدفيديف في تعليق على تصريحات ترامب حول تقليص مهلة الـ 50 يومًا التي حددها سابقًا للتوصل إلى وقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا: "ترامب يلعب لعبة الإنذارات النهائية مع روسيا، 50 يوما أو 10، يجب أن يتذكر أمرين، أولا روسيا ليست إسرائيل أو حتى إيران".وفي وقت سابق من اليوم، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه قرر تقليص المهلة النهائية المحددة سابقًا عند 50 يومًا للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا، إلى ما بين 10 إلى 12 يومًا، مشيرًا إلى عدم إحراز تقدم نحو حل الصراع.في 14 يوليو/تموز، أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "مهلة 50 يوما لموسكو لإنجاز اتفاق سلام مع كييف"، مهددا بفرض تعريفة 100% على واردات السلع الروسية، إلى جانب الرسوم الثانوية على الدول التي تشتري النفط والغاز وموارد الطاقة الأخرى، في حال لم يتم ذلك.ترامب يعلن عزمه تقليص مهلة الـ50 يومًا المحددة للتوصل إلى وقف إطلاق النار في أوكرانياترامب: الولايات المتحدة تقترب من لحظة يجب عندها اتخاذ قرارات بشأن الصراع في أوكرانيا

https://sarabic.ae/20250728/ترامب-يعتزم-تقليص-المدة-المخصصة-للتوصل-إلى-وقف-إطلاق-النار-في-أوكرانيا-عاجل-1103119221.html

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