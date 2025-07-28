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https://sarabic.ae/20250728/ترامب-يعتزم-تقليص-المدة-المخصصة-للتوصل-إلى-وقف-إطلاق-النار-في-أوكرانيا-عاجل-1103119221.html
ترامب يعتزم تقليص المدة المخصصة للتوصل إلى وقف إطلاق النار في أوكرانيا-عاجل
ترامب يعتزم تقليص المدة المخصصة للتوصل إلى وقف إطلاق النار في أوكرانيا-عاجل
سبوتنيك عربي
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الإثنين، أنه يعتزم تقليص مهلة الخمسين يوما المخصصة للتوصل إلى وقف إطلاق النار في أوكرانيا. 28.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-28T12:15+0000
2025-07-28T12:28+0000
ترامب
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وقال ترامب للصحفيين في اسكتلندا، قبل لقائه مع رئيس وزراء بريطانيا، كير ستارمر: "أنا بصدد تقليص مهلة الـ50 يومًا إلى عدد أقل من الأيام، لأنني أعتقد أنني أعرف بالفعل الجواب وما سيحدث".في 14 يوليو/تموز، أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "مهلة 50 يوما لموسكو لإنجاز اتفاق سلام مع كييف"، مهددا بفرض تعريفة 100% على واردات السلع الروسية، إلى جانب الرسوم الثانوية على الدول التي تشتري النفط والغاز وموارد الطاقة الأخرى، في حال لم يتم ذلك.ووفقا للمتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، فإن خطة ترامب هي "عمل تجاري". من ناحية أخرى، تعلن أوروبا عن استعدادها لإنفاق مبالغ ضخمة من المال على مشتريات الأسلحة من أجل إثارة استمرار الحرب، ولكن هناك أيضا خلافات حول من سيدفع. في حين رفضت فرنسا وجمهورية التشيك وإيطاليا والمجر بالفعل المشاركة في المشتريات.روبيو: روسيا وأوكرانيا تقتربان من التوصل إلى تسوية لكن هناك حاجة إلى تحقيق تقدم سريعالبيت الأبيض: فرص التوصل إلى اتفاق سلام في أوكرانيا أقرب مما كانت عند تولي ترامب منصبه
https://sarabic.ae/20250507/ترامب-الولايات-المتحدة-تقترب-من-لحظة-يجب-عندها-اتخاذ-قرارات-بشأن-الصراع-في-أوكرانيا-1100287612.html
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ترامب, روسيا, أخبار أوكرانيا
ترامب, روسيا, أخبار أوكرانيا

ترامب يعتزم تقليص المدة المخصصة للتوصل إلى وقف إطلاق النار في أوكرانيا-عاجل

12:15 GMT 28.07.2025 (تم التحديث: 12:28 GMT 28.07.2025)
© AP Photo / Alex Brandonالرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 28.07.2025
© AP Photo / Alex Brandon
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أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الإثنين، أنه يعتزم تقليص مهلة الخمسين يوما المخصصة للتوصل إلى وقف إطلاق النار في أوكرانيا.
وقال ترامب للصحفيين في اسكتلندا، قبل لقائه مع رئيس وزراء بريطانيا، كير ستارمر: "أنا بصدد تقليص مهلة الـ50 يومًا إلى عدد أقل من الأيام، لأنني أعتقد أنني أعرف بالفعل الجواب وما سيحدث".
في 14 يوليو/تموز، أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "مهلة 50 يوما لموسكو لإنجاز اتفاق سلام مع كييف"، مهددا بفرض تعريفة 100% على واردات السلع الروسية، إلى جانب الرسوم الثانوية على الدول التي تشتري النفط والغاز وموارد الطاقة الأخرى، في حال لم يتم ذلك.
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ترامب: الولايات المتحدة تقترب من لحظة يجب عندها اتخاذ قرارات بشأن الصراع في أوكرانيا
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وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه توصل لاتفاق مع الاتحاد الأوروبي بشأن إمدادات الأسلحة إلى كييف، مشيرا إلى أن أوروبا ستتحمل جميع التكاليف.

ووفقا للمتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، فإن خطة ترامب هي "عمل تجاري". من ناحية أخرى، تعلن أوروبا عن استعدادها لإنفاق مبالغ ضخمة من المال على مشتريات الأسلحة من أجل إثارة استمرار الحرب، ولكن هناك أيضا خلافات حول من سيدفع. في حين رفضت فرنسا وجمهورية التشيك وإيطاليا والمجر بالفعل المشاركة في المشتريات.
روبيو: روسيا وأوكرانيا تقتربان من التوصل إلى تسوية لكن هناك حاجة إلى تحقيق تقدم سريع
البيت الأبيض: فرص التوصل إلى اتفاق سلام في أوكرانيا أقرب مما كانت عند تولي ترامب منصبه
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