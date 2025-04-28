https://sarabic.ae/20250428/البيت-الأبيض-فرص-التوصل-إلى-اتفاق-سلام-في-أوكرانيا-أقرب-مما-كانت-عند-تولي-ترامب-منصبه-1099986683.html

البيت الأبيض: فرص التوصل إلى اتفاق سلام في أوكرانيا أقرب مما كانت عند تولي ترامب منصبه

البيت الأبيض: فرص التوصل إلى اتفاق سلام في أوكرانيا أقرب مما كانت عند تولي ترامب منصبه

سبوتنيك عربي

اعتبر البيت الأبيض، أن فرص التوصل إلى اتفاق سلام بشأن أوكرانيا أصبحت أقرب مما كانت عليه عند تولي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منصبه في 20 يناير/ كانون الثاني... 28.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-28T21:34+0000

2025-04-28T21:34+0000

2025-04-28T21:34+0000

البيت الأبيض

روسيا

الولايات المتحدة الأمريكية

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القاهرة - سبوتنيك. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، خلال مؤتمر صحفي، "نحن اليوم بالتأكيد أقرب إلى اتفاق سلام في روسيا وأوكرانيا مما كانا عندما تولينا الرئاسة في 20 يناير/ كانون الثاني".وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد وصف، في وقت سابق من أمس الأحد، عبر منصة "تروث سوشيال"، مطالب إعادة شبه جزيرة القرم وأراضٍ أخرى إلى أوكرانيا لإنهاء الصراع بأنها "سخيفة".وفي وقت سابق، أكد ترامب أن اتفاق السلام قيد النقاش حاليًا يتضمن الاعتراف بشبه جزيرة القرم كجزء من روسيا.وتتوسط إدارة ترامب لإنهاء الأزمة بين روسيا وأوكرانيا، وفي هذا الإطار استضافت مدينة جدة السعودية، في 11 آذار/مارس الماضي، مباحثات بين وفدين من الولايات المتحدة وأوكرانيا، وخلال هذه المحادثات أعربت أوكرانيا عن استعدادها لقبول مقترح أميركي بشأن التوصل لوقف فوري ومؤقت لإطلاق النار لمدة 30 يومًا، يمكن تمديده باتفاق متبادل بين الأطراف، بشرط قبول روسيا وتنفيذها المتزامن للاتفاق.من جانبه، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه يوافق على اقتراح من الولايات المتحدة بوقف الأعمال القتالية في أوكرانيا.وأكد بوتين أن هذا الاقتراح مقبول فقط إذا كان يؤدي إلى سلام طويل الأمد ويقضي على الأسباب الجذرية لهذه الأزمة.

https://sarabic.ae/20250428/الخارجية-الأمريكية-روبيو-يؤكد-خلال-اتصال-هاتفي-مع-لافروف-ضرورة-إنهاء-الصراع-في-أوكرانيا-1099983505.html

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البيت الأبيض, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية