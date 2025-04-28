https://sarabic.ae/20250428/الخارجية-الأمريكية-روبيو-يؤكد-خلال-اتصال-هاتفي-مع-لافروف-ضرورة-إنهاء-الصراع-في-أوكرانيا-1099983505.html

الخارجية الأمريكية: روبيو يؤكد خلال اتصال هاتفي مع لافروف ضرورة إنهاء الصراع في أوكرانيا

الخارجية الأمريكية: روبيو يؤكد خلال اتصال هاتفي مع لافروف ضرورة إنهاء الصراع في أوكرانيا

سبوتنيك عربي

أكدت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الاثنين، أن أمريكا ملتزمة بشكل جدي بتحقيق التسوية في أوكرانيا، وذلك خلال اتصال هاتفي جرى يوم أمس الأحد، بين وزير الخارجية... 28.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-28T18:58+0000

2025-04-28T18:58+0000

2025-04-28T18:58+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

الولايات المتحدة الأمريكية

روسيا

أخبار أوكرانيا

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وجاء في بيان الخارجية الأمريكية: "أجرى وزير الخارجية ماركو روبيو، اتصالاً هاتفياً أمس، مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، بناءً على طلب الأخير".وأضاف البيان: "الولايات المتحدة جادة في ضمان إنهاء هذه الحرب العبثية".وفي حديثه عن الاتصالات بين روسيا والولايات المتحدة بشأن موضوع التسوية الأوكرانية، أشار لافروف إلى أنه وفقا لانطباعات موسكو، فإن "المحاورين الأمريكيين بدأوا يفهمون بشكل أفضل موقف روسيا بشأن الوضع حول أوكرانيا".روبيو: هذا الأسبوع سيكون حاسما لحل الأزمة في أوكرانيا

https://sarabic.ae/20250428/لافروف-روسيا-تبقى-منفتحة-على-المفاوضات-بشأن-أوكرانيا-لكن-الكرة-ليست-في-ملعبنا-1099955034.html

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