https://sarabic.ae/20250428/الخارجية-الأمريكية-روبيو-يؤكد-خلال-اتصال-هاتفي-مع-لافروف-ضرورة-إنهاء-الصراع-في-أوكرانيا-1099983505.html
الخارجية الأمريكية: روبيو يؤكد خلال اتصال هاتفي مع لافروف ضرورة إنهاء الصراع في أوكرانيا
الخارجية الأمريكية: روبيو يؤكد خلال اتصال هاتفي مع لافروف ضرورة إنهاء الصراع في أوكرانيا
سبوتنيك عربي
أكدت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الاثنين، أن أمريكا ملتزمة بشكل جدي بتحقيق التسوية في أوكرانيا، وذلك خلال اتصال هاتفي جرى يوم أمس الأحد، بين وزير الخارجية... 28.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-28T18:58+0000
2025-04-28T18:58+0000
2025-04-28T18:58+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا
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وجاء في بيان الخارجية الأمريكية: "أجرى وزير الخارجية ماركو روبيو، اتصالاً هاتفياً أمس، مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، بناءً على طلب الأخير".وأضاف البيان: "الولايات المتحدة جادة في ضمان إنهاء هذه الحرب العبثية".وفي حديثه عن الاتصالات بين روسيا والولايات المتحدة بشأن موضوع التسوية الأوكرانية، أشار لافروف إلى أنه وفقا لانطباعات موسكو، فإن "المحاورين الأمريكيين بدأوا يفهمون بشكل أفضل موقف روسيا بشأن الوضع حول أوكرانيا".روبيو: هذا الأسبوع سيكون حاسما لحل الأزمة في أوكرانيا
https://sarabic.ae/20250428/لافروف-روسيا-تبقى-منفتحة-على-المفاوضات-بشأن-أوكرانيا-لكن-الكرة-ليست-في-ملعبنا-1099955034.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, أخبار أوكرانيا
الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, أخبار أوكرانيا
الخارجية الأمريكية: روبيو يؤكد خلال اتصال هاتفي مع لافروف ضرورة إنهاء الصراع في أوكرانيا
أكدت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الاثنين، أن أمريكا ملتزمة بشكل جدي بتحقيق التسوية في أوكرانيا، وذلك خلال اتصال هاتفي جرى يوم أمس الأحد، بين وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، ونظيره الروسي سيرغي لافروف.
وجاء في بيان الخارجية الأمريكية: "أجرى وزير الخارجية ماركو روبيو، اتصالاً هاتفياً أمس، مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، بناءً على طلب الأخير".
وتابع البيان: "بعد زيارة المبعوث الامريكي الخاص ستيف ويتكوف إلى موسكو في 25 نيسان/أبريل، أكد وزير الخارجية لنظيره الروسي على الخطوات المقبلة في محادثات السلام الروسية الأوكرانية، وضرورة إنهاء الحرب فوراً".
وأضاف البيان: "الولايات المتحدة جادة في ضمان إنهاء هذه الحرب العبثية".
وفي وقت سابق من اليوم، قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إن روسيا ما زالت منفتحة على المفاوضات بشأن أوكرانيا، لكن الكرة ليست في ملعب موسكو، مشيرًا إلى أن كييف "لم تثبت بعد قدرتها على التفاوض".
وفي حديثه عن الاتصالات بين روسيا والولايات المتحدة بشأن موضوع التسوية الأوكرانية، أشار لافروف إلى أنه وفقا لانطباعات موسكو، فإن "المحاورين الأمريكيين بدأوا يفهمون بشكل أفضل موقف روسيا بشأن الوضع حول أوكرانيا".