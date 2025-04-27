https://sarabic.ae/20250427/روبيو-هذا-الأسبوع-سيكون-حاسما-لحل-الأزمة-في-أوكرانيا-1099938719.html

روبيو: هذا الأسبوع سيكون حاسما لحل الأزمة في أوكرانيا

روبيو: هذا الأسبوع سيكون حاسما لحل الأزمة في أوكرانيا

سبوتنيك عربي

صرح وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم الأحد، أن هذا الأسبوع سيكون حاسمًا لحل الأزمة في أوكرانيا، ولدى الولايات المتحدة أسباب للتفاؤل. 27.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-27T13:57+0000

2025-04-27T13:57+0000

2025-04-27T13:57+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

الولايات المتحدة الأمريكية

روسيا

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وقال روبيو في مقابلة مع شبكة "إن بي سي" نيوز: "أعتقد أن هذا سيكون أسبوعًا حاسمًا، أسبوعًا بالغ الأهمية، حيث علينا أن نقرر ما إذا كان هذا مسعى نرغب في مواصلة الانخراط فيه، أو ما إذا كان الوقت قد حان للتركيز على قضايا أخرى لا تقل أهمية، أو في بعض الحالات أكثر أهمية".وأشار الوزير الأمريكي إلى أنه "لا تفرض إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عقوبات جديدة على روسيا لأنها لا تريد تعريض عملية التسوية السلمية للصراع في أوكرانيا للخطر".واجتمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وويتكوف، في الكرملين، يوم أمس الجمعة، واستمر اللقاء قرابة 3 ساعات. وكان آخر لقاء بين الرئيس بوتين وويتكوف، في سانت بطرسبورغ في 11 أبريل/ نيسان الجاري.وأكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، يوم الجمعة، أن ستيف ويتكوف، المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي، نقل رسالة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، واستلم من الرئيس بوتين، رسالة إلى ترامب.وأشار بيسكوف إلى أن روسيا يجب أن تكون دائما على أهبة الاستعداد رغم محادثات السلام بشأن أوكرانيا، وذلك نظرًا لطبيعة النظام الأوكراني. وتقول أوكرانيا إنها مستعدة للحوار بشأن السلام "فقط بعد وقف إطلاق النار". وأكد زيلينسكي، يوم الثلاثاء أن كييف مستعدة للمفاوضات مع موسكو بعد وقف إطلاق النار الكامل، على الرغم من أنه لم يلغ المرسوم الذي يحظر ذلك حتى الآن.الكرملين: العمل على تسوية الأزمة الأوكرانية مستمر ولا يمكن أن يتم بشكل علنيبوتين يتلقى تقريرا حول تدمير آخر فلول القوات الأوكرانية في كورسك

https://sarabic.ae/20250427/الكرملين-العمل-على-تسوية-الأزمة-الأوكرانية-مستمر-ولا-يمكن-أن-يتم-بشكل-علني-1099934908.html

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