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بتوجيه من بوتين.. روسيا ترسل طائرات إلى إيران للمساعدة في إخماد حريق ميناء رجائي
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الكرملين: العمل على تسوية الأزمة الأوكرانية مستمر ولا يمكن أن يتم بشكل علني
الكرملين: العمل على تسوية الأزمة الأوكرانية مستمر ولا يمكن أن يتم بشكل علني
سبوتنيك عربي
أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الأحد، أن العمل على حل الوضع في أوكرانيا مستمر، لكن لا يمكن إجراؤه بشكل علني. 27.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-27T11:01+0000
2025-04-27T11:01+0000
روسيا
دونالد ترامب
الولايات المتحدة الأمريكية
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موسكو - سبوتنيك. وقال بيسكوف في مقابلة مع الصحفي بافيل زاروبين: "العمل مستمر.. لا يمكن تنفيذ العمل في شكل علني، بل يمكن تنفيذه فقط في صيغة سرية (غير معلنة)".وأوضح بيسكوف أن فهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للوضع المحيط بالصراع في أوكرانيا يتوافق إلى حد كبير مع موقف روسيا.ووصف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مطالب إعادة شبه جزيرة القرم وأراضٍ أخرى إلى أوكرانيا لإنهاء الصراع بأنها "سخيفة".وأضاف: "بيتر بيكر، الكاتب المتحيز وغير الموهوب في صحيفة "نيويورك تايمز"، اتبع مطالب رئيس تحريره وكتب أن على أوكرانيا استعادة الأراضي، بما في ذلك، على ما أعتقد، شبه جزيرة القرم، وطلبات سخيفة أخرى، من أجل وقف (الصراع)".خبير: ترامب تخلى عن "الأوهام" بشأن حل الصراع الأوكراني
https://sarabic.ae/20250426/محلل-سياسي-لـ-سبوتنيك-روسيا-تسهل-التوصل-لحل-سياسي-وأوكرانيا-تستند-على-أوروبا-لاستمرار-الحرب-1099919988.html
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روسيا, دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية

الكرملين: العمل على تسوية الأزمة الأوكرانية مستمر ولا يمكن أن يتم بشكل علني

11:01 GMT 27.04.2025
© Sputnik . Iliya Pitalyev / الانتقال إلى بنك الصورالكرملين، موسكو، روسيا
الكرملين، موسكو، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 27.04.2025
© Sputnik . Iliya Pitalyev
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أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الأحد، أن العمل على حل الوضع في أوكرانيا مستمر، لكن لا يمكن إجراؤه بشكل علني.
موسكو - سبوتنيك. وقال بيسكوف في مقابلة مع الصحفي بافيل زاروبين: "العمل مستمر.. لا يمكن تنفيذ العمل في شكل علني، بل يمكن تنفيذه فقط في صيغة سرية (غير معلنة)".
وأوضح بيسكوف أن فهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للوضع المحيط بالصراع في أوكرانيا يتوافق إلى حد كبير مع موقف روسيا.

ونوه بأن "هناك العديد من العناصر التي تتطابق تماما".

مفاوضات بين الوفدين الروسي والأمريكي في إسطنبول - سبوتنيك عربي, 1920, 26.04.2025
محلل سياسي لـ "سبوتنيك": روسيا تسهل التوصل لحل سياسي وأوكرانيا تستند على أوروبا لاستمرار الحرب
أمس, 17:43 GMT
ووصف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مطالب إعادة شبه جزيرة القرم وأراضٍ أخرى إلى أوكرانيا لإنهاء الصراع بأنها "سخيفة".
وقال ترامب على منصة "تروث سوشيال": "مهما كانت الصفقة التي أبرمها بشأن روسيا وأوكرانيا، ومهما كانت جيدة، وحتى لو كانت أعظم صفقة على الإطلاق، فإن صحيفة "نيويورك تايمز" الفاشلة ستتحدث عنها بشكل سيء".
وأضاف: "بيتر بيكر، الكاتب المتحيز وغير الموهوب في صحيفة "نيويورك تايمز"، اتبع مطالب رئيس تحريره وكتب أن على أوكرانيا استعادة الأراضي، بما في ذلك، على ما أعتقد، شبه جزيرة القرم، وطلبات سخيفة أخرى، من أجل وقف (الصراع)".
خبير: ترامب تخلى عن "الأوهام" بشأن حل الصراع الأوكراني
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