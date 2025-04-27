https://sarabic.ae/20250427/ترامب-ينتقد-بشدة-دعوات-إعادة-شبه-جزيرة-القرم-إلى-أوكرانيا-واصفا-إياها-بـالسخيفة-1099923696.html

ترامب ينتقد بشدة دعوات إعادة شبه جزيرة القرم إلى أوكرانيا واصفا إياها بـ"السخيفة"

ترامب ينتقد بشدة دعوات إعادة شبه جزيرة القرم إلى أوكرانيا واصفا إياها بـ"السخيفة"

سبوتنيك عربي

وصف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مطالب إعادة شبه جزيرة القرم وأراضٍ أخرى إلى أوكرانيا لإنهاء الصراع بأنها "سخيفة". 27.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-27T02:35+0000

2025-04-27T02:35+0000

2025-04-27T02:35+0000

ترامب

روسيا

جمهورية القرم الروسية

أخبار أوكرانيا

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موسكو –سبوتنيك. وقال ترامب على منصة "تروث سوشيال": "مهما كانت الصفقة التي أبُرمها بشأن روسيا وأوكرانيا، ومهما كانت جيدة، وحتى لو كانت أعظم صفقة على الإطلاق، فإن صحيفة "نيويورك تايمز" الفاشلة ستتحدث عنها بشكل سيء".والأربعاء، انتقد ترامب تصريحات رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي "التحريضية" بشأن رفض كييف الاعتراف بشبه جزيرة القرم كجزء من روسيا، قائلاً إنها تضر بمفاوضات السلام وقد تُطيل أمد الصراع.وفي وقت سابق، أكد ترامب أن اتفاق السلام قيد النقاش حاليًا يتضمن الاعتراف بشبه جزيرة القرم كجزء من روسيا.والخميس، اعتبر المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف أن تصريح ترامب، بأن أوكرانيا خسرت شبه جزيرة القرم منذ سنوات عديدة، يتوافق تمامًا مع فهم القيادة في موسكو.وقال بيسكوف، ردًا على سؤال أحد الصحفيين بهذا الشأن، " هذا (التصريح) يتوافق تماماً مع فهمنا ومع ما نقوله منذ فترة طويلة".وتتوسط إدارة ترامب لإنهاء الأزمة بين روسيا وأوكرانيا، وفي هذا الإطار استضافت مدينة جدة السعودية، في 11 مارس/ آذار الماضي، مباحثات بين وفدين من الولايات المتحدة وأوكرانيا، وخلال هذه المحادثات أعربت أوكرانيا عن استعدادها لقبول مقترح أمريكي بشأن التوصل لوقف فوري ومؤقت لإطلاق النار لمدة 30 يومًا، يمكن تمديده باتفاق متبادل بين الأطراف، بشرط قبول روسيا وتنفيذها المتزامن للاتفاق.من جانبه، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه يوافق على اقتراح من الولايات المتحدة بوقف الأعمال القتالية في أوكرانيا.وأكد بوتين أن هذا الاقتراح مقبول فقط إذا كان يؤدي إلى سلام طويل الأمد ويقضي على الأسباب الجذرية لهذه الأزمة.

https://sarabic.ae/20250425/ترامب-روسيا-وأوكرانيا-قريبتان-جدا-من-التوصل-إلى-اتفاق--1099903876.html

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ترامب, روسيا, جمهورية القرم الروسية, أخبار أوكرانيا