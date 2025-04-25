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Военнослужащий 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на Запорожском направлении специальной военной операции, Россия - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250425/ترامب-روسيا-وأوكرانيا-قريبتان-جدا-من-التوصل-إلى-اتفاق--1099903876.html
ترامب: روسيا وأوكرانيا "قريبتان جدا من التوصل إلى اتفاق"
ترامب: روسيا وأوكرانيا "قريبتان جدا من التوصل إلى اتفاق"
سبوتنيك عربي
صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، بأن معظم المواقف الرئيسية للتسوية الأوكرانية تم الاتفاق عليها، مؤكدا أن هناك حاجة إلى "اجتماع رفيع المستوى... 25.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-25T22:10+0000
2025-04-25T22:57+0000
ترامب
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار روسيا اليوم
روسيا
أخبار أوكرانيا
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القاهرة - سبوتنيك. وقال ترامب عبر منصة "تروث سوشيال": "وصلت للتو إلى روما. كان يوما جيدا من المحادثات والاجتماعات مع روسيا وأوكرانيا".وأضاف: "إنهم قريبون جدا من التوصل إلى اتفاق، وينبغي أن يجتمع الجانبان الآن، على أعلى المستويات، لإنهاء الأمر".ولفت ترامب أنه "تم الاتفاق على معظم النقاط الرئيسية".أمس الجمعة، قال ترامب، عبر منصة "تروث سوشيال"، إن "العمل على اتفاق السلام الشامل بين روسيا وأوكرانيا يسير بسلاسة. ويبدو أن النجاح قادم في المستقبل".وأشار ترامب لاحقًا إلى أن مبعوثه الخاص ستيف ويتكوف، الذي زار روسيا أمس، عقد "اجتماعًا جيدًا".من جانبه، صرّح مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، بأن لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وويتكوف استمر نحو ثلاث ساعات، واصفًا إياه بأنه "بناء ومفيد للغاية". وقال للصحفيين: "جرت محادثة لمدة ثلاث ساعات، وكانت بناءة ومفيدة للغاية في طبيعتها".وكان ترامب قد أعلن في وقت سابق عزمه على "إنهاء النزاع" في أوكرانيا، والتحدث مع روسيا وأوكرانيا بشأن التسوية، واللقاء بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين قريبًا. إلا أن الجانب الروسي لم يؤكد إحراز أي تقدم في هذا الصدد خلال الأيام الأخيرة، في ظل تشدد موقف الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي تجاه التسوية السلمية للنزاع، بدعم من عدد من الدول الأوروبية، ما يهدف إلى إطالة أمد الحرب.ويوم الأربعاء الماضي، كان من المقرر عقد محادثات في لندن بين وفود أمريكية وأوروبية وأوكرانية لبحث سبل تسوية النزاع. ووفقًا لصحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، كانت الولايات المتحدة تعتزم اقتراح اعتراف الدول الأوروبية وأوكرانيا بضم شبه جزيرة القرم إلى روسيا، مقابل الحصول على ضمانات أمنية لأوكرانيا.إلا أن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو والمبعوث الخاص لترامب ستيف ويتكوف ألغيا الزيارة، تبعه انسحاب وزراء خارجية بريطانيا وفرنسا وألمانيا من المشاركة، مما أدى إلى عقد الاجتماع على مستوى أدنى.وأشارت الصحيفة إلى أن سبب تعثر المحادثات يعود إلى غضب واشنطن من رفض كييف قبول مقترحات التنازل عن الأراضي، حيث تفضل أوكرانيا التفاوض على وقف إطلاق نار شامل أولًا، ثم مناقشة بقية القضايا لاحقًا.
https://sarabic.ae/20250425/خبراء-اجتماع-بوتين-مع-ويتكوف-يمهد-لوقف-إطلاق-الناروزيلينسكي-يتحرك-بأوامر-أوروبية-1099901762.html
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ترامب, أخبار روسيا اليوم, روسيا, أخبار أوكرانيا
ترامب, أخبار روسيا اليوم, روسيا, أخبار أوكرانيا

ترامب: روسيا وأوكرانيا "قريبتان جدا من التوصل إلى اتفاق"

22:10 GMT 25.04.2025 (تم التحديث: 22:57 GMT 25.04.2025)
© AP Photoالرئيس الأمريكي، دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 25.04.2025
© AP Photo
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صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، بأن معظم المواقف الرئيسية للتسوية الأوكرانية تم الاتفاق عليها، مؤكدا أن هناك حاجة إلى "اجتماع رفيع المستوى للغاية" بين روسيا وأوكرانيا لإتمام الاتفاق.
القاهرة - سبوتنيك. وقال ترامب عبر منصة "تروث سوشيال": "وصلت للتو إلى روما. كان يوما جيدا من المحادثات والاجتماعات مع روسيا وأوكرانيا".
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والمبعوث الأمريكي الخاص ستيفين ويتكوف - سبوتنيك عربي, 1920, 25.04.2025
خبراء: اجتماع بوتين مع ويتكوف يمهد لوقف إطلاق النار…وزيلينسكي يتحرك بأوامر أوروبية
19:44 GMT
وأضاف: "إنهم قريبون جدا من التوصل إلى اتفاق، وينبغي أن يجتمع الجانبان الآن، على أعلى المستويات، لإنهاء الأمر".
ولفت ترامب أنه "تم الاتفاق على معظم النقاط الرئيسية".
أمس الجمعة، قال ترامب، عبر منصة "تروث سوشيال"، إن "العمل على اتفاق السلام الشامل بين روسيا وأوكرانيا يسير بسلاسة. ويبدو أن النجاح قادم في المستقبل".
وأشار ترامب لاحقًا إلى أن مبعوثه الخاص ستيف ويتكوف، الذي زار روسيا أمس، عقد "اجتماعًا جيدًا".
من جانبه، صرّح مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، بأن لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وويتكوف استمر نحو ثلاث ساعات، واصفًا إياه بأنه "بناء ومفيد للغاية". وقال للصحفيين: "جرت محادثة لمدة ثلاث ساعات، وكانت بناءة ومفيدة للغاية في طبيعتها".
وكان ترامب قد أعلن في وقت سابق عزمه على "إنهاء النزاع" في أوكرانيا، والتحدث مع روسيا وأوكرانيا بشأن التسوية، واللقاء بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين قريبًا. إلا أن الجانب الروسي لم يؤكد إحراز أي تقدم في هذا الصدد خلال الأيام الأخيرة، في ظل تشدد موقف الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي تجاه التسوية السلمية للنزاع، بدعم من عدد من الدول الأوروبية، ما يهدف إلى إطالة أمد الحرب.
ويوم الأربعاء الماضي، كان من المقرر عقد محادثات في لندن بين وفود أمريكية وأوروبية وأوكرانية لبحث سبل تسوية النزاع. ووفقًا لصحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، كانت الولايات المتحدة تعتزم اقتراح اعتراف الدول الأوروبية وأوكرانيا بضم شبه جزيرة القرم إلى روسيا، مقابل الحصول على ضمانات أمنية لأوكرانيا.
إلا أن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو والمبعوث الخاص لترامب ستيف ويتكوف ألغيا الزيارة، تبعه انسحاب وزراء خارجية بريطانيا وفرنسا وألمانيا من المشاركة، مما أدى إلى عقد الاجتماع على مستوى أدنى.
وأشارت الصحيفة إلى أن سبب تعثر المحادثات يعود إلى غضب واشنطن من رفض كييف قبول مقترحات التنازل عن الأراضي، حيث تفضل أوكرانيا التفاوض على وقف إطلاق نار شامل أولًا، ثم مناقشة بقية القضايا لاحقًا.
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