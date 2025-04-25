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Военнослужащий 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на Запорожском направлении специальной военной операции, Россия - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250425/الكرملين-يعلق-على-محادثات-بوتين-مع-المبعوث-الخاص-لترامب---1099898230.html
الكرملين يعلق على محادثات بوتين مع المبعوث الخاص لترامب
الكرملين يعلق على محادثات بوتين مع المبعوث الخاص لترامب
سبوتنيك عربي
أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، أن ستيف ويتكوف، المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي، نقل رسالة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى... 25.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-25T16:47+0000
2025-04-25T16:47+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
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وأشار بيسكوف إلى أن روسيا يجب أن تكون دائما على أهبة الاستعداد رغم محادثات السلام بشأن أوكرانيا، وذلك نظرًا لطبيعة النظام الأوكراني.وبدأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وستيف ويتكوف، الممثل الخاص للرئيس الأمريكي، اجتماعهما بتبادلٍ موجزٍ للتحية باللغة الإنجليزية.وشارك كل من مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، ورئيس صندوق الاستثمار الروسي المباشر، ممثل الرئيس الروسي الخاص للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية، كيريل دميترييف، في اجتماع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والمبعوث الخاص للرئيس الأمريكي، ستيف ويتكوف، الذي يعقد اليوم الجمعة في موسكو.
https://sarabic.ae/20250425/القوات-الروسية-تدمر-مركز-قيادة-أوكرانيا-في-مقاطعة-سومي-فيديو-1099897273.html
الولايات المتحدة الأمريكية
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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية

الكرملين يعلق على محادثات بوتين مع المبعوث الخاص لترامب

16:47 GMT 25.04.2025
© Sputnik . Vitaliy Belousovالكرملين
الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 25.04.2025
© Sputnik . Vitaliy Belousov
تابعنا عبر
أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، أن ستيف ويتكوف، المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي، نقل رسالة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، واستلم من الرئيس بوتين، رسالة إلى ترامب.
وأشار بيسكوف إلى أن روسيا يجب أن تكون دائما على أهبة الاستعداد رغم محادثات السلام بشأن أوكرانيا، وذلك نظرًا لطبيعة النظام الأوكراني.
إسكندر الروسي يدمر منظومة إس-300 بي إس الأوكرانية في مقاطعة سومي - سبوتنيك عربي, 1920, 25.04.2025
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القوات الروسية تدمر مركز قيادة أوكرانيا في مقاطعة سومي... فيديو
16:03 GMT
وبدأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وستيف ويتكوف، الممثل الخاص للرئيس الأمريكي، اجتماعهما بتبادلٍ موجزٍ للتحية باللغة الإنجليزية.

واستقبل الرئيس الروسي، المبعوث الأمريكي في الكرملين، اليوم الجمعة، حيث سأله ويتكوف لدى دخوله المكتب: "كيف حالك يا سيادة الرئيس؟"، أجاب بوتين: "ممتاز، شكرًا لك! وكيف حالك؟" ومدّ يده إلى ضيفه لمصافحته. وأضاف الممثل الخاص للرئيس الأمريكي: "أنا سعيدٌ جدًا برؤيتك!". وبعد ذلك، توجها إلى طاولة الحوار.

وشارك كل من مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، ورئيس صندوق الاستثمار الروسي المباشر، ممثل الرئيس الروسي الخاص للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية، كيريل دميترييف، في اجتماع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والمبعوث الخاص للرئيس الأمريكي، ستيف ويتكوف، الذي يعقد اليوم الجمعة في موسكو.
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