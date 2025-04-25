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Военнослужащий 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на Запорожском направлении специальной военной операции, Россия - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250425/القوات-الروسية-تدمر-مركز-قيادة-أوكرانيا-في-مقاطعة-سومي-فيديو-1099897273.html
القوات الروسية تدمر مركز قيادة أوكرانيا في مقاطعة سومي... فيديو
القوات الروسية تدمر مركز قيادة أوكرانيا في مقاطعة سومي... فيديو
سبوتنيك عربي
صرح مصدر في جهاز الأمن الروسي، أن مقاتلي مجموعة "الشمال" الروسية، بالتعاون مع قوات حرس الحدود في مقاطعة كورسك الروسية، دمروا مركز قيادة للقوات المسلحة... 25.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-25T16:03+0000
2025-04-25T16:04+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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وأضاف المصدر لوكالة "سبوتنيك"، أنه "خلال استطلاع جوي، اكتشف حرس حدود مقاطعة كورسك، تمركزًا كبيرًا لمعدات العدو على الأراضي الأوكرانية. وبالتعاون مع القوات المسلحة الروسية، تم تدمير الهدف".وأوضح المصدر أن خسائر العدو بلغت 18 وحدة من المعدات و75 فردًا، من بينهم أكثر من 20 ضابطًا أوكرانيًا.وفي الوقت ذاته، أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، في مناسبات عدة، أن القوات الروسية، لا تستهدف المباني السكنية والمؤسسات الاجتماعية الأوكرانية.
https://sarabic.ae/20250425/مصدر-القوات-الروسية-توجه-ضربة-مباشرة-لمنشأة-سرية-تضم-خبراء-أجانب-في-كييف-1099878108.html
سبوتنيك عربي
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روسيا, رصد عسكري
روسيا, رصد عسكري

القوات الروسية تدمر مركز قيادة أوكرانيا في مقاطعة سومي... فيديو

16:03 GMT 25.04.2025 (تم التحديث: 16:04 GMT 25.04.2025)
© Photo / Russian Ministry of Defense"إسكندر" الروسي يدمر منظومة "إس-300 بي إس" الأوكرانية في مقاطعة سومي
إسكندر الروسي يدمر منظومة إس-300 بي إس الأوكرانية في مقاطعة سومي - سبوتنيك عربي, 1920, 25.04.2025
© Photo / Russian Ministry of Defense
تابعنا عبر
صرح مصدر في جهاز الأمن الروسي، أن مقاتلي مجموعة "الشمال" الروسية، بالتعاون مع قوات حرس الحدود في مقاطعة كورسك الروسية، دمروا مركز قيادة للقوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة سومي.
وأضاف المصدر لوكالة "سبوتنيك"، أنه "خلال استطلاع جوي، اكتشف حرس حدود مقاطعة كورسك، تمركزًا كبيرًا لمعدات العدو على الأراضي الأوكرانية. وبالتعاون مع القوات المسلحة الروسية، تم تدمير الهدف".
وأوضح المصدر أن خسائر العدو بلغت 18 وحدة من المعدات و75 فردًا، من بينهم أكثر من 20 ضابطًا أوكرانيًا.
أفراد عسكريون من كتيبة الصواريخ التابعة للواء المدفعية التابع لمجموعة قوات المركز التابعة للقوات المسلحة الروسية في اتجاه محور أفدييفكا في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 25.04.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
مصدر: القوات الروسية توجه ضربة مباشرة لمنشأة سرية تضم خبراء أجانب في كييف
08:17 GMT

وردًا على هجمات القوات المسلحة الأوكرانية على أهداف مدنية روسية، يوجّه الجيش الروسي ضربات منتظمة على مواقع الأفراد والمعدات والمرتزقة التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية، بالإضافة إلى البنية التحتية الأوكرانية من منشآت الصناعات الدفاعية والقيادة العسكرية والاتصالات.

وفي الوقت ذاته، أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، في مناسبات عدة، أن القوات الروسية، لا تستهدف المباني السكنية والمؤسسات الاجتماعية الأوكرانية.
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