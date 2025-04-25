القوات الروسية تدمر مركز قيادة أوكرانيا في مقاطعة سومي... فيديو
16:03 GMT 25.04.2025 (تم التحديث: 16:04 GMT 25.04.2025)
© Photo / Russian Ministry of Defense"إسكندر" الروسي يدمر منظومة "إس-300 بي إس" الأوكرانية في مقاطعة سومي
© Photo / Russian Ministry of Defense
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صرح مصدر في جهاز الأمن الروسي، أن مقاتلي مجموعة "الشمال" الروسية، بالتعاون مع قوات حرس الحدود في مقاطعة كورسك الروسية، دمروا مركز قيادة للقوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة سومي.
وأضاف المصدر لوكالة "سبوتنيك"، أنه "خلال استطلاع جوي، اكتشف حرس حدود مقاطعة كورسك، تمركزًا كبيرًا لمعدات العدو على الأراضي الأوكرانية. وبالتعاون مع القوات المسلحة الروسية، تم تدمير الهدف".
🔥قوات مجموعة "الجنوب" الروسية تدمر مواقع عسكرية أوكرانية— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) April 25, 2025
استهدفت قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، اليوم الجمعة، مركز قيادة عسكري أوكرانيا في مقاطعة سومي، ما أسفر عن مقتل 75 عسكريًا، بينهم 20 ضابطًا، وتم تدمير 18 قطعة من المعدات الحربية الأوكرانية pic.twitter.com/k2rRRFZp0H
وأوضح المصدر أن خسائر العدو بلغت 18 وحدة من المعدات و75 فردًا، من بينهم أكثر من 20 ضابطًا أوكرانيًا.
وردًا على هجمات القوات المسلحة الأوكرانية على أهداف مدنية روسية، يوجّه الجيش الروسي ضربات منتظمة على مواقع الأفراد والمعدات والمرتزقة التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية، بالإضافة إلى البنية التحتية الأوكرانية من منشآت الصناعات الدفاعية والقيادة العسكرية والاتصالات.
وفي الوقت ذاته، أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، في مناسبات عدة، أن القوات الروسية، لا تستهدف المباني السكنية والمؤسسات الاجتماعية الأوكرانية.