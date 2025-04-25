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الدفاع الروسية تعلن استهداف منشآت عسكرية في أوكرانيا بـ 5 ضربات مشتركة خلال أسبوع
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Военнослужащий 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на Запорожском направлении специальной военной операции, Россия - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250425/مصدر-القوات-الروسية-توجه-ضربة-مباشرة-لمنشأة-سرية-تضم-خبراء-أجانب-في-كييف-1099878108.html
مصدر: القوات الروسية توجه ضربة مباشرة لمنشأة سرية تضم خبراء أجانب في كييف
مصدر: القوات الروسية توجه ضربة مباشرة لمنشأة سرية تضم خبراء أجانب في كييف
سبوتنيك عربي
أفاد سيرغي ليبيديف، منسق العمل السري في مقاطعة نيكولاييف، لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الجمعة، بأن الضربة على كييف دمرت ورشة لإنتاج صواريخ "MLRS" وصواريخ "نبتون" مع... 25.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-25T08:17+0000
2025-04-25T08:17+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال ليبيديف: "تم تدمير ورشة تحت الأرض بالكامل حيث تم تدمير ورشة لتصنيع صواريخ " MLRS" وصواريخ "نبتون". وكانت تستخدم أيضًا لتصنيع محركات الطائرات دون طيار".وأشار إلى أنه بالإضافة إلى ذلك، تم تدمير ورشة لتجميع الطائرات دون طيار، وحظيرتين للطائرات حيث يتم إصلاح الطائرات، بالإضافة إلى نقطة انتشار مؤقتة كان يعيش فيها المرتزقة ويتدربون. وكان الهدف الآخر الذي تم استهدافه هو ورشة عمل تحتوي على معدات كانت القوات المسلحة الأوكرانية تستخدمها لتثبيت أنظمة تحكم غير مأهولة على القوارب.وأضاف ليبيديف: "كما تم تدمير معدات ومتخصصين وزوارق غير مأهولة جاهزة للإرسال".في الوقت نفسه، أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف مراراً وتكراراً أن الجيش لا يضرب المباني السكنية والمؤسسات الاجتماعية.
https://sarabic.ae/20250425/خبير-عسكري-القوات-الروسية-تتقدم-في-اتجاه-كوبيانسك-1099873350.html
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روسيا

مصدر: القوات الروسية توجه ضربة مباشرة لمنشأة سرية تضم خبراء أجانب في كييف

08:17 GMT 25.04.2025
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورأفراد عسكريون من كتيبة الصواريخ التابعة للواء المدفعية التابع لمجموعة قوات "المركز" التابعة للقوات المسلحة الروسية في اتجاه محور أفدييفكا في منطقة العملية العسكرية الخاصة
أفراد عسكريون من كتيبة الصواريخ التابعة للواء المدفعية التابع لمجموعة قوات المركز التابعة للقوات المسلحة الروسية في اتجاه محور أفدييفكا في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 25.04.2025
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
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تابعنا عبر
أفاد سيرغي ليبيديف، منسق العمل السري في مقاطعة نيكولاييف، لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الجمعة، بأن الضربة على كييف دمرت ورشة لإنتاج صواريخ "MLRS" وصواريخ "نبتون" مع مهندسين أجانب.
وقال ليبيديف: "تم تدمير ورشة تحت الأرض بالكامل حيث تم تدمير ورشة لتصنيع صواريخ " MLRS" وصواريخ "نبتون". وكانت تستخدم أيضًا لتصنيع محركات الطائرات دون طيار".

وتابع: "قد تم تدميرها مع المهندسين الأجانب الذين كانوا مسؤولين عن تشغيل الأدوات والآلات وغيرها من المعدات العالية التقنية التي تم توريدها من الغرب".

وأشار إلى أنه بالإضافة إلى ذلك، تم تدمير ورشة لتجميع الطائرات دون طيار، وحظيرتين للطائرات حيث يتم إصلاح الطائرات، بالإضافة إلى نقطة انتشار مؤقتة كان يعيش فيها المرتزقة ويتدربون. وكان الهدف الآخر الذي تم استهدافه هو ورشة عمل تحتوي على معدات كانت القوات المسلحة الأوكرانية تستخدمها لتثبيت أنظمة تحكم غير مأهولة على القوارب.
جندي من مجموعة قوات المركز أثناء الخدمة القتالية لطاقم بوك-إم2 في اتجاه محور كراسنوآرميسكويه في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 25.04.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
خبير عسكري: القوات الروسية تتقدم في اتجاه كوبيانسك
05:45 GMT
وأضاف ليبيديف: "كما تم تدمير معدات ومتخصصين وزوارق غير مأهولة جاهزة للإرسال".

رداً على الهجمات التي تشنها القوات المسلحة الأوكرانية على الأهداف المدنية، تقوم القوات الروسية بانتظام بضرب مواقع الأفراد والمعدات والمرتزقة، فضلاً عن البنية التحتية الأوكرانية: مرافق صناعة الدفاع والقيادة العسكرية والاتصالات.

في الوقت نفسه، أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف مراراً وتكراراً أن الجيش لا يضرب المباني السكنية والمؤسسات الاجتماعية.
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