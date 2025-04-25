https://sarabic.ae/20250425/مصدر-القوات-الروسية-توجه-ضربة-مباشرة-لمنشأة-سرية-تضم-خبراء-أجانب-في-كييف-1099878108.html

مصدر: القوات الروسية توجه ضربة مباشرة لمنشأة سرية تضم خبراء أجانب في كييف

مصدر: القوات الروسية توجه ضربة مباشرة لمنشأة سرية تضم خبراء أجانب في كييف

سبوتنيك عربي

أفاد سيرغي ليبيديف، منسق العمل السري في مقاطعة نيكولاييف، لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الجمعة، بأن الضربة على كييف دمرت ورشة لإنتاج صواريخ "MLRS" وصواريخ "نبتون" مع... 25.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-25T08:17+0000

2025-04-25T08:17+0000

2025-04-25T08:17+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وقال ليبيديف: "تم تدمير ورشة تحت الأرض بالكامل حيث تم تدمير ورشة لتصنيع صواريخ " MLRS" وصواريخ "نبتون". وكانت تستخدم أيضًا لتصنيع محركات الطائرات دون طيار".وأشار إلى أنه بالإضافة إلى ذلك، تم تدمير ورشة لتجميع الطائرات دون طيار، وحظيرتين للطائرات حيث يتم إصلاح الطائرات، بالإضافة إلى نقطة انتشار مؤقتة كان يعيش فيها المرتزقة ويتدربون. وكان الهدف الآخر الذي تم استهدافه هو ورشة عمل تحتوي على معدات كانت القوات المسلحة الأوكرانية تستخدمها لتثبيت أنظمة تحكم غير مأهولة على القوارب.وأضاف ليبيديف: "كما تم تدمير معدات ومتخصصين وزوارق غير مأهولة جاهزة للإرسال".في الوقت نفسه، أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف مراراً وتكراراً أن الجيش لا يضرب المباني السكنية والمؤسسات الاجتماعية.

https://sarabic.ae/20250425/خبير-عسكري-القوات-الروسية-تتقدم-في-اتجاه-كوبيانسك-1099873350.html

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