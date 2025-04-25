https://sarabic.ae/20250425/خبير-عسكري-القوات-الروسية-تتقدم-في-اتجاه-كوبيانسك-1099873350.html
خبير عسكري: القوات الروسية تتقدم في اتجاه كوبيانسك
خبير عسكري: القوات الروسية تتقدم في اتجاه كوبيانسك
سبوتنيك عربي
صرح الخبير العسكري أندريه ماروتشكو، لوكالة "سبوتنيك"، نقلا عن مصادره أن القوات الروسية تقدمت بالقرب من عدة مناطق في اتجاه كوبيانسك. 25.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-25T05:45+0000
2025-04-25T05:45+0000
2025-04-25T05:45+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وقال ماروتشكو: "في مناطق توبولي وكامينكا وكراسنوي بيرفوييه، قامت القوات المسلحة الروسية بتسوية الخط الأمامي وتعزيز مواقعها على حدود جديدة".وأضاف: "شمال شرق فيغوليفكا، سيطرت القوات على نحو 800 متر من الطريق السريع. شمال غرب دفوريشنايا تم السيطرة على حدود جديدة في منطقة الغابات. وإلى الشمال من منطقة زابادنويه، تم الانتهاء من تطهير منطقة الغابات".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.القوات الروسية تستهدف مطارا عسكريا أوكرانيا ومراكز لتجميع الراجمات والمسيراتخبير لـ"سبوتنيك": الجيش الروسي يتقدم غرب بيلوغوروفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية
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روسيا, العالم
خبير عسكري: القوات الروسية تتقدم في اتجاه كوبيانسك
صرح الخبير العسكري أندريه ماروتشكو، لوكالة "سبوتنيك"، نقلا عن مصادره أن القوات الروسية تقدمت بالقرب من عدة مناطق في اتجاه كوبيانسك.
وقال ماروتشكو: "في مناطق توبولي وكامينكا وكراسنوي بيرفوييه، قامت القوات المسلحة الروسية بتسوية الخط الأمامي وتعزيز مواقعها على حدود جديدة".
وأضاف: "شمال شرق فيغوليفكا، سيطرت القوات على نحو 800 متر من الطريق السريع. شمال غرب دفوريشنايا تم السيطرة على حدود جديدة في منطقة الغابات. وإلى الشمال من منطقة زابادنويه، تم الانتهاء من تطهير منطقة الغابات".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة،
التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،
على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.