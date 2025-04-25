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Военнослужащий 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на Запорожском направлении специальной военной операции, Россия - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250425/خبير-عسكري-القوات-الروسية-تتقدم-في-اتجاه-كوبيانسك-1099873350.html
خبير عسكري: القوات الروسية تتقدم في اتجاه كوبيانسك
خبير عسكري: القوات الروسية تتقدم في اتجاه كوبيانسك
سبوتنيك عربي
صرح الخبير العسكري أندريه ماروتشكو، لوكالة "سبوتنيك"، نقلا عن مصادره أن القوات الروسية تقدمت بالقرب من عدة مناطق في اتجاه كوبيانسك. 25.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-25T05:45+0000
2025-04-25T05:45+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وقال ماروتشكو: "في مناطق توبولي وكامينكا وكراسنوي بيرفوييه، قامت القوات المسلحة الروسية بتسوية الخط الأمامي وتعزيز مواقعها على حدود جديدة".وأضاف: "شمال شرق فيغوليفكا، سيطرت القوات على نحو 800 متر من الطريق السريع. شمال غرب دفوريشنايا تم السيطرة على حدود جديدة في منطقة الغابات. وإلى الشمال من منطقة زابادنويه، تم الانتهاء من تطهير منطقة الغابات".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.القوات الروسية تستهدف مطارا عسكريا أوكرانيا ومراكز لتجميع الراجمات والمسيراتخبير لـ"سبوتنيك": الجيش الروسي يتقدم غرب بيلوغوروفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية
https://sarabic.ae/20250425/الدفاعات-الجوية-الروسية-تسقط-79-مسيرة-أوكرانية-خلال-الليل-1099872998.html
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روسيا, العالم
روسيا, العالم

خبير عسكري: القوات الروسية تتقدم في اتجاه كوبيانسك

05:45 GMT 25.04.2025
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورجندي من مجموعة قوات "المركز" أثناء الخدمة القتالية لطاقم "بوك-إم2" في اتجاه محور كراسنوآرميسكويه في منطقة العملية العسكرية الخاصة
جندي من مجموعة قوات المركز أثناء الخدمة القتالية لطاقم بوك-إم2 في اتجاه محور كراسنوآرميسكويه في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 25.04.2025
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
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صرح الخبير العسكري أندريه ماروتشكو، لوكالة "سبوتنيك"، نقلا عن مصادره أن القوات الروسية تقدمت بالقرب من عدة مناطق في اتجاه كوبيانسك.
وقال ماروتشكو: "في مناطق توبولي وكامينكا وكراسنوي بيرفوييه، قامت القوات المسلحة الروسية بتسوية الخط الأمامي وتعزيز مواقعها على حدود جديدة".
وأضاف: "شمال شرق فيغوليفكا، سيطرت القوات على نحو 800 متر من الطريق السريع. شمال غرب دفوريشنايا تم السيطرة على حدود جديدة في منطقة الغابات. وإلى الشمال من منطقة زابادنويه، تم الانتهاء من تطهير منطقة الغابات".
أفراد عسكريون من فوج البنادق الآلية التابع للحرس رقم 1430، التابع للقوات المسلحة الروسية، أثناء التدريب على العمليات الهجومية والقتال في الخنادق في محور زابوروجيه، في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 25.04.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاعات الجوية الروسية تسقط 79 مسيرة أوكرانية خلال الليل
04:16 GMT
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
القوات الروسية تستهدف مطارا عسكريا أوكرانيا ومراكز لتجميع الراجمات والمسيرات
خبير لـ"سبوتنيك": الجيش الروسي يتقدم غرب بيلوغوروفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية
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