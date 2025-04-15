https://sarabic.ae/20250415/القوات-الروسية-تستهدف-مطارا-عسكريا-أوكرانيا-ومراكز-لتجميع-الراجمات-والمسيرات--1099558666.html
القوات الروسية تستهدف مطارا عسكريا أوكرانيا ومراكز لتجميع الراجمات والمسيرات
القوات الروسية تستهدف مطارا عسكريا أوكرانيا ومراكز لتجميع الراجمات والمسيرات
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن القوات التابعة لها، استهدفت ورشات تجميع راجمات الصواريخ والطائرات المسيرة ومركز تدريب لمشغليها في أوكرانيا. 15.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-15T10:26+0000
2025-04-15T10:26+0000
2025-04-15T11:18+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
روسيا
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وقالت الوزارة في بيان لها: "استهدفت الطائرات الحربية والمسيرة الهجومية والمدفعية الروسية، البنية التحتية لمطار عسكري أوكراني، وكذلك مخازن تجميع راجمات الصواريخ، والطائرات الهجومية المسيرة ومراكز تدريب مشغليها".وأردف البيان: "خلال الـ24 ساعة الماضية، دمرت أنظمة الدفاع الجوي أربع قنابل جوية موجهة من طراز "جدام"، وخمسة صواريخ "هيمارس" أمريكية الصنع، بالإضافة إلى 304 طائرات دون طيار".وتابع البيان: "اسهدفت وحدات من مجموعة قوات الشمال، على محور بيلغورود، تجمعات القوى العاملة والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق ميروبولسكوي ومالايا ريبيتسا وبتروشيفكا وكراسنوبولي ويامنوي في مقاطعة سومي".وحررت وحدات من مجموعة قوات "الغرب"، خطوطًا ومواقع مهمة، حيث دحرت تشكيلات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق كامينكا ودوروشوفكا ورادكوفكا وموسكوفكا وبودولي وسينكوفو وبوغوسلافكا ونوفايا كروغلياكوفكا، في مقاطعة خاركوف، وكاربوفكا وريدكودوب وكيروفسك ويامبول في جمهورية دونيتسك الشعبية.كما عززت وحدات من مجموعة "الجنوب" مواقعها، وألحقت خسائر جسيمة، بالقوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق سيفيرسك ومينكوفكا وماركوفو وتشاسوف يار وكورديوموفكا وإيفانوبولي ويابلونوفكا وتاراسوفكا وأوليانوفكا وفالنتينوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.كما تم تدمير تسع آليات وعشر قطع مدفعية ميدانية من بينها مدفعان هاوتزر عيار 155 ملم من صنع بريطاني من طراز"إف إتش - 70"، ومدفع "بالادين" أمريكي الصنع، وخمسة مستودعات ذخيرة ومستودعين للإمدادات ومستودع وقود.وحررت وحدات من مجموعة "المركز" خطوطًا ومواقع مهمة، واستهدفت تشكيلات القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق ليسوفكا وزفيريفو وكوتلينو وأوداتشنوي وبريوبرازينكا وبوغدانوفكا وأليكسييفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.وواصلت وحدات من مجموعة "الشرق" توغلها في أعماق دفاعات العدو، وأوقعت خسائر في القوى البشرية والمعدات التابعة لألوية الهجوم الميكانيكية والمحمولة جوا التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق بوغاتير وأوترادنوي وبورلاتسكوي وشيفتشينكو في جمهورية دونيتسك الشعبية.بالإضافة لذلك، عززت وحدات من مجموعة "دنيبر" الروسية مواقعها التكتيكية، وأوقعت خسائر في تشكيلات القوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق نوفودانيلوفكا وستيبنوغورسك في مقاطعة زابوروجيه، وتوكاريفكا وسادوفوي وأنتونوفكا ودنيبروفسكوي في مقاطعة خيرسون.ونتيجة لذلك، تم تحييد ما يصل إلى 100 عسكري، وتسع سيارات وثلاث قطع مدفعية ومحطتين للحرب الإلكترونية، ومحطة رادار مضادة للبطاريات من طراز ي"تي بي كيو - 50"، أمريكية الصنع، وثلاثة مستودعات للذخيرة.ناريشكين يحدد أهداف روسيا الاستراتيجية بعد إنجاز العملية العسكرية الخاصة
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رصد عسكري, روسيا
القوات الروسية تستهدف مطارا عسكريا أوكرانيا ومراكز لتجميع الراجمات والمسيرات
10:26 GMT 15.04.2025 (تم التحديث: 11:18 GMT 15.04.2025)
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن القوات التابعة لها، استهدفت ورشات تجميع راجمات الصواريخ والطائرات المسيرة ومركز تدريب لمشغليها في أوكرانيا.
وقالت الوزارة في بيان لها: "استهدفت الطائرات الحربية والمسيرة الهجومية والمدفعية الروسية، البنية التحتية لمطار عسكري أوكراني، وكذلك مخازن تجميع راجمات الصواريخ، والطائرات الهجومية المسيرة ومراكز تدريب مشغليها".
كما تم استهداف نقاط الانتشار المؤقتة للتشكيلات المسلحة الأوكرانية في 144 منطقة.
وأردف البيان: "خلال الـ24 ساعة الماضية، دمرت أنظمة الدفاع الجوي أربع قنابل جوية موجهة من طراز "جدام"، وخمسة صواريخ "هيمارس" أمريكية الصنع، بالإضافة إلى 304 طائرات دون طيار".
وتابع البيان: "اسهدفت وحدات من مجموعة قوات الشمال، على محور بيلغورود، تجمعات القوى العاملة والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق ميروبولسكوي ومالايا ريبيتسا وبتروشيفكا وكراسنوبولي ويامنوي في مقاطعة سومي".
بلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 90 جنديًا، وثلاث مركبات قتالية مدرعة، وأربع سيارات وأربعة مدافع ميدان، وتم تدمير مستودعين للذخيرة ومستودع للإمداد.
وحررت وحدات من مجموعة قوات "الغرب"، خطوطًا ومواقع مهمة، حيث دحرت تشكيلات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق كامينكا ودوروشوفكا ورادكوفكا وموسكوفكا وبودولي وسينكوفو وبوغوسلافكا ونوفايا كروغلياكوفكا، في مقاطعة خاركوف، وكاربوفكا وريدكودوب وكيروفسك ويامبول في جمهورية دونيتسك الشعبية.
بلغت خسائر العدو أكثر من 250 جنديًا، ومركبة قتالية مدرعة من طراز "سناتش"، بريطاني الصنع، وأربع سيارات وخمسة مدافع ميدان غربية الصنع، كما تم تدمير أربعة محطات للحرب الإلكترونية وثلاثة مستودعات للذخيرة.
كما عززت وحدات من مجموعة "الجنوب" مواقعها، وألحقت خسائر جسيمة، بالقوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق سيفيرسك ومينكوفكا وماركوفو وتشاسوف يار وكورديوموفكا وإيفانوبولي ويابلونوفكا وتاراسوفكا وأوليانوفكا وفالنتينوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 285 عسكريًا، ومركبة قتالية للمشاة من طراز "سي في - 90" سويدية الصنع، وناقلة جنود مدرعة من طراز "إم 113"، وسيارة مدرعة من طراز"هامفي"، أمريكية الصنع.
كما تم تدمير تسع آليات وعشر قطع مدفعية ميدانية من بينها مدفعان هاوتزر عيار 155 ملم من صنع بريطاني من طراز"إف إتش - 70"، ومدفع "بالادين" أمريكي الصنع، وخمسة مستودعات ذخيرة ومستودعين للإمدادات ومستودع وقود.
وحررت وحدات من مجموعة "المركز" خطوطًا ومواقع مهمة، واستهدفت تشكيلات القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق ليسوفكا وزفيريفو وكوتلينو وأوداتشنوي وبريوبرازينكا وبوغدانوفكا وأليكسييفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وخسر العدو أكثر من 335 جنديًا وأربع مركبات قتالية مدرعة، بما في ذلك ناقلة جنود مدرعة من طراز "إم 113"، ومركبتين مدرعتين من طراز "هامفي"، أمريكية الصنع، وشاحنتين صغيرتين وسبع قطع مدفعية ميدانية، بما في ذلك مدفع ذاتي الحركة من طراز "بالادين" عيار 155 ملم أمريكي الصنع، ومدفع ذاتي الحركة من طراز "كراب" بولندي الصنع.
وواصلت وحدات من مجموعة "الشرق" توغلها في أعماق دفاعات العدو، وأوقعت خسائر في القوى البشرية والمعدات التابعة لألوية الهجوم الميكانيكية والمحمولة جوا التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق بوغاتير وأوترادنوي وبورلاتسكوي وشيفتشينكو في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وبلغت خسائر العدو 155 عسكرياً وعربتين مدرعتين وشاحنة "بيك آب" وقطعتي مدفعية ميدانية، من بينها وحدة مدفعية ذاتية الحركة من طراز "بالادين" عيار 155 ملم أمريكية الصنع.
بالإضافة لذلك، عززت وحدات من مجموعة "دنيبر" الروسية مواقعها التكتيكية، وأوقعت خسائر في تشكيلات القوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق نوفودانيلوفكا وستيبنوغورسك في مقاطعة زابوروجيه، وتوكاريفكا وسادوفوي وأنتونوفكا ودنيبروفسكوي في مقاطعة خيرسون.
ونتيجة لذلك، تم تحييد ما يصل إلى 100 عسكري، وتسع سيارات وثلاث قطع مدفعية ومحطتين للحرب الإلكترونية، ومحطة رادار مضادة للبطاريات من طراز ي"تي بي كيو - 50"، أمريكية الصنع، وثلاثة مستودعات للذخيرة.