https://sarabic.ae/20250415/القوات-الروسية-تستهدف-مطارا-عسكريا-أوكرانيا-ومراكز-لتجميع-الراجمات-والمسيرات--1099558666.html

القوات الروسية تستهدف مطارا عسكريا أوكرانيا ومراكز لتجميع الراجمات والمسيرات

القوات الروسية تستهدف مطارا عسكريا أوكرانيا ومراكز لتجميع الراجمات والمسيرات

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن القوات التابعة لها، استهدفت ورشات تجميع راجمات الصواريخ والطائرات المسيرة ومركز تدريب لمشغليها في أوكرانيا. 15.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-15T10:26+0000

2025-04-15T10:26+0000

2025-04-15T11:18+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

رصد عسكري

روسيا

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وقالت الوزارة في بيان لها: "استهدفت الطائرات الحربية والمسيرة الهجومية والمدفعية الروسية، البنية التحتية لمطار عسكري أوكراني، وكذلك مخازن تجميع راجمات الصواريخ، والطائرات الهجومية المسيرة ومراكز تدريب مشغليها".وأردف البيان: "خلال الـ24 ساعة الماضية، دمرت أنظمة الدفاع الجوي أربع قنابل جوية موجهة من طراز "جدام"، وخمسة صواريخ "هيمارس" أمريكية الصنع، بالإضافة إلى 304 طائرات دون طيار".وتابع البيان: "اسهدفت وحدات من مجموعة قوات الشمال، على محور بيلغورود، تجمعات القوى العاملة والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق ميروبولسكوي ومالايا ريبيتسا وبتروشيفكا وكراسنوبولي ويامنوي في مقاطعة سومي".وحررت وحدات من مجموعة قوات "الغرب"، خطوطًا ومواقع مهمة، حيث دحرت تشكيلات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق كامينكا ودوروشوفكا ورادكوفكا وموسكوفكا وبودولي وسينكوفو وبوغوسلافكا ونوفايا كروغلياكوفكا، في مقاطعة خاركوف، وكاربوفكا وريدكودوب وكيروفسك ويامبول في جمهورية دونيتسك الشعبية.كما عززت وحدات من مجموعة "الجنوب" مواقعها، وألحقت خسائر جسيمة، بالقوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق سيفيرسك ومينكوفكا وماركوفو وتشاسوف يار وكورديوموفكا وإيفانوبولي ويابلونوفكا وتاراسوفكا وأوليانوفكا وفالنتينوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.كما تم تدمير تسع آليات وعشر قطع مدفعية ميدانية من بينها مدفعان هاوتزر عيار 155 ملم من صنع بريطاني من طراز"إف إتش - 70"، ومدفع "بالادين" أمريكي الصنع، وخمسة مستودعات ذخيرة ومستودعين للإمدادات ومستودع وقود.وحررت وحدات من مجموعة "المركز" خطوطًا ومواقع مهمة، واستهدفت تشكيلات القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق ليسوفكا وزفيريفو وكوتلينو وأوداتشنوي وبريوبرازينكا وبوغدانوفكا وأليكسييفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.وواصلت وحدات من مجموعة "الشرق" توغلها في أعماق دفاعات العدو، وأوقعت خسائر في القوى البشرية والمعدات التابعة لألوية الهجوم الميكانيكية والمحمولة جوا التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق بوغاتير وأوترادنوي وبورلاتسكوي وشيفتشينكو في جمهورية دونيتسك الشعبية.بالإضافة لذلك، عززت وحدات من مجموعة "دنيبر" الروسية مواقعها التكتيكية، وأوقعت خسائر في تشكيلات القوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق نوفودانيلوفكا وستيبنوغورسك في مقاطعة زابوروجيه، وتوكاريفكا وسادوفوي وأنتونوفكا ودنيبروفسكوي في مقاطعة خيرسون.ونتيجة لذلك، تم تحييد ما يصل إلى 100 عسكري، وتسع سيارات وثلاث قطع مدفعية ومحطتين للحرب الإلكترونية، ومحطة رادار مضادة للبطاريات من طراز ي"تي بي كيو - 50"، أمريكية الصنع، وثلاثة مستودعات للذخيرة.ناريشكين يحدد أهداف روسيا الاستراتيجية بعد إنجاز العملية العسكرية الخاصة

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رصد عسكري, روسيا