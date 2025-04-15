https://sarabic.ae/20250415/الدفاع-الروسية-كييف-شنت-6-ضربات-على-منشآت-طاقة-روسية-خلال-الساعات-الـ24-الأخيرة-1099556715.html
الدفاع الروسية: كييف شنت 6 ضربات على منشآت طاقة روسية خلال الساعات الـ24 الأخيرة
الدفاع الروسية: كييف شنت 6 ضربات على منشآت طاقة روسية خلال الساعات الـ24 الأخيرة
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن القوات المسلحة الأوكرانية نفذت ست ضربات على منشآت طاقة روسية خلال الساعات الـ24 الماضية. 15.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-15T09:25+0000
2025-04-15T09:25+0000
2025-04-15T09:25+0000
روسيا
رصد عسكري
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وقالت الوزارة في بيان لها: "في انتهاك للاتفاقيات الروسية الأمريكية لوقف قصف منشآت الطاقة لمدة 30 يومًا اعتبارًا من 18 مارس/آذار من هذا العام، واصل نظام كييف هجماته الأحادية الجانب على البنية التحتية الروسية للطاقة".وأشار البيان، إلى أن "منشآت الطاقة في مقاطعات بريانسك وخيرسون وكورسك كانت عرضة للهجوم.وأعلن الكرملين، في 25 مارس/آذار الماضي، أن روسيا الاتحادية والولايات المتحدة الأمريكية، اتفقتا على قائمة من المنشآت الروسية والأوكرانية الخاضعة للحظر المؤقت على توجيه ضربات لأنظمة الطاقة.ونشر الكرملين عبر قناته على تطبيق "تلغرام"، قائمة بالمنشآت الروسية والأوكرانية المتفق عليها بين الجانبين الروسي والأمريكي، والتي تقع تحت الحظر المؤقت على الهجمات على نظام الطاقة.لافروف: موسكو سلمت أنقرة قائمة بالهجمات التي نفذتها قوات كييف على منشآت الطاقة الروسية
https://sarabic.ae/20250414/الدفاع-الروسية-كييف-شنت-8-هجمات-على-منشآت-الطاقة-الروسية-خلال-الـ24-الساعة-الماضية-1099522675.html
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روسيا, رصد عسكري
الدفاع الروسية: كييف شنت 6 ضربات على منشآت طاقة روسية خلال الساعات الـ24 الأخيرة
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن القوات المسلحة الأوكرانية نفذت ست ضربات على منشآت طاقة روسية خلال الساعات الـ24 الماضية.
وقالت الوزارة في بيان لها: "في انتهاك للاتفاقيات الروسية الأمريكية لوقف قصف منشآت الطاقة لمدة 30 يومًا اعتبارًا من 18 مارس/آذار من هذا العام، واصل نظام كييف هجماته الأحادية الجانب على البنية التحتية الروسية للطاقة".
نفذت القوات المسلحة الأوكرانية ست هجمات على منشآت طاقة روسية.
وأشار البيان، إلى أن "منشآت الطاقة في مقاطعات بريانسك وخيرسون وكورسك كانت عرضة للهجوم.
وأكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، في وقت سابق، أن نظام كييف يحاول تعطيل الحوار الجاري بين موسكو وواشنطن، من خلال تنفيذ هجمات على منشآت الطاقة الروسية، مشددة على أن روسيا لن تستسلم لهذه الاستفزازات وأن المسؤولية ستقع بالكامل على عاتق كييف وداعميها.
وأعلن الكرملين
، في 25 مارس/آذار الماضي، أن روسيا الاتحادية والولايات المتحدة الأمريكية، اتفقتا على قائمة من المنشآت الروسية والأوكرانية الخاضعة للحظر المؤقت على توجيه ضربات لأنظمة الطاقة.
ونشر الكرملين عبر قناته على تطبيق "تلغرام"، قائمة بالمنشآت الروسية والأوكرانية المتفق عليها بين الجانبين الروسي والأمريكي، والتي تقع تحت الحظر المؤقت على الهجمات على نظام الطاقة.