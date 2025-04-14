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الدفاع الروسية: كييف شنت 8 هجمات على منشآت الطاقة الروسية خلال الـ24 الساعة الماضية
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الدفاع الروسية: كييف شنت 8 هجمات على منشآت الطاقة الروسية خلال الـ24 الساعة الماضية
الدفاع الروسية: كييف شنت 8 هجمات على منشآت الطاقة الروسية خلال الـ24 الساعة الماضية
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الإثنين، أن القوات الأوكرانية المسلحة، استهدفت منشآت الطاقة في روسيا 8 مرات خلال الـ24 ساعة الماضية. 14.04.2025, سبوتنيك عربي
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رصد عسكري, روسيا
رصد عسكري, روسيا

الدفاع الروسية: كييف شنت 8 هجمات على منشآت الطاقة الروسية خلال الـ24 الساعة الماضية

09:36 GMT 14.04.2025 (تم التحديث: 09:42 GMT 14.04.2025)
© Sputnik . Ada Bagianوزارة الدفاع الروسية
وزارة الدفاع الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 14.04.2025
© Sputnik . Ada Bagian
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الإثنين، أن القوات الأوكرانية المسلحة، استهدفت منشآت الطاقة في روسيا 8 مرات خلال الـ24 ساعة الماضية.
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