https://sarabic.ae/20250414/الدفاع-الروسية-كييف-شنت-8-هجمات-على-منشآت-الطاقة-الروسية-خلال-الـ24-الساعة-الماضية-1099522675.html
الدفاع الروسية: كييف شنت 8 هجمات على منشآت الطاقة الروسية خلال الـ24 الساعة الماضية
الدفاع الروسية: كييف شنت 8 هجمات على منشآت الطاقة الروسية خلال الـ24 الساعة الماضية
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الإثنين، أن القوات الأوكرانية المسلحة، استهدفت منشآت الطاقة في روسيا 8 مرات خلال الـ24 ساعة الماضية. 14.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-14T09:36+0000
2025-04-14T09:36+0000
2025-04-14T09:42+0000
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رصد عسكري, روسيا
الدفاع الروسية: كييف شنت 8 هجمات على منشآت الطاقة الروسية خلال الـ24 الساعة الماضية
09:36 GMT 14.04.2025 (تم التحديث: 09:42 GMT 14.04.2025)
يتبع
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الإثنين، أن القوات الأوكرانية المسلحة، استهدفت منشآت الطاقة في روسيا 8 مرات خلال الـ24 ساعة الماضية.