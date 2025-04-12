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انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250412/الخارجية-الروسية-كييف-انتهكت-قرار-وقف-استهداف-منشآت-الطاقة-أكثر-من-60-مرة-1099466907.html
الخارجية الروسية: كييف انتهكت قرار وقف استهداف منشآت الطاقة أكثر من 60 مرة
الخارجية الروسية: كييف انتهكت قرار وقف استهداف منشآت الطاقة أكثر من 60 مرة
سبوتنيك عربي
أكد أليكسي بوليشوك، مدير الإدارة الثانية لبلدان رابطة الدول المستقلة في وزارة الخارجية الروسية، اليوم السبت، بأن كييف انتهكت الاتفاق بشأن وقف استهداف منشآت... 12.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-12T05:46+0000
2025-04-12T06:25+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال بوليشوك لوكالة "سبوتنيك": "نظام كييف ينتهك بالفعل وبشكل خبيث وقف الاستهداف لمدة 30 يومًا ضد منشآت الطاقة، والذي تم الاتفاق عليه في 18 مارس (آذار الماضي)، من قبل رئيسي روسيا الاتحادية والولايات المتحدة الأمريكية (فلاديمير بوتين، ودونالد ترامب)، ثم دعمه (فلاديمير) زيلينسكي".وأكد بوليشوك أن محاولات ضرب منشآت الطاقة الروسية، تجري يوميا ولمرات عدة.وتابع بوليشوك: "نحن أمام تخريب متعمد للاتفاقيات (المتعلقة بوقف الهجمات على منشآت الطاقة)، وإذا كان الأمر قد صدر ولم يُنفذ، فإن القيادة الأوكرانية غير قادرة على السيطرة على قواتها".وفي 24 مارس الماضي، انعقد في الرياض اجتماع خبراء للفرق الفنية من روسيا الاتحادية والولايات المتحدة الأمريكية، واستمر لأكثر من 12 ساعة. وفي الاجتماع، اتفق ممثلو البلدين، من بين أمور أخرى، على وقف مؤقت للهجمات على منشآت الطاقة في روسيا وأوكرانيا.ويذكر أنه في 18 مارس الماضي، أجرى الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، محادثة هاتفية مشتركة. وكما أفاد الكرملين، قدم ترامب اقتراحًا لطرفي الصراع في أوكرانيا، بالامتناع المتبادل عن شن الهجمات على منشآت البنية التحتية للطاقة لمدة 30 يومًا. وقد دعم الرئيس بوتين، هذه المبادرة.ولكن في اليوم التالي مباشرة، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن نظام كييف هاجم مستودعًا للنفط في منطقة كوبان بإقليم كراسنودار الروسي، بطائرات مسيرة. بدوره، شدد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، على أن القوات المسلحة الروسية تمتنع عن ضرب البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا، على الرغم من انتهاكات كييف.الخارجية الروسية: موسكو منفتحة على مناقشة مقترحات جادة مع كييف تأخذ في الاعتبار الحقائق الحديثةالدفاع الروسية: كييف تنفذ 11 هجمة على منشآت الطاقة الروسية خلال الـ24 الساعة الماضية
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روسيا, العالم

الخارجية الروسية: كييف انتهكت قرار وقف استهداف منشآت الطاقة أكثر من 60 مرة

05:46 GMT 12.04.2025 (تم التحديث: 06:25 GMT 12.04.2025)
حريق في محطة الطاقة الحرارية في لفوف، أوكرانيا
حريق في محطة الطاقة الحرارية في لفوف، أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 12.04.2025
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أكد أليكسي بوليشوك، مدير الإدارة الثانية لبلدان رابطة الدول المستقلة في وزارة الخارجية الروسية، اليوم السبت، بأن كييف انتهكت الاتفاق بشأن وقف استهداف منشآت الطاقة لمدة 30 يوما، أكثر من 60 مرة.
وقال بوليشوك لوكالة "سبوتنيك": "نظام كييف ينتهك بالفعل وبشكل خبيث وقف الاستهداف لمدة 30 يومًا ضد منشآت الطاقة، والذي تم الاتفاق عليه في 18 مارس (آذار الماضي)، من قبل رئيسي روسيا الاتحادية والولايات المتحدة الأمريكية (فلاديمير بوتين، ودونالد ترامب)، ثم دعمه (فلاديمير) زيلينسكي".

وأشار إلى أنه "منذ التوصل إلى هذا الاتفاق، انتهكه الجانب الأوكراني أكثر من 60 مرة".

وأكد بوليشوك أن محاولات ضرب منشآت الطاقة الروسية، تجري يوميا ولمرات عدة.

وأضاف: "هذا (استمرار الهجمات على منشآت الطاقة) قد يحدث لسببين، إما أن أمر وقف القصف لم يصدر من قبل كييف، أو أنه لم يُنفذ. وكلا الاحتمالين يثيران قلقًا بالغًا".

وتابع بوليشوك: "نحن أمام تخريب متعمد للاتفاقيات (المتعلقة بوقف الهجمات على منشآت الطاقة)، وإذا كان الأمر قد صدر ولم يُنفذ، فإن القيادة الأوكرانية غير قادرة على السيطرة على قواتها".
جنود أوكرانيون يطلقون نيران المدفعية على مواقع روسية بالقرب من باخموت في منطقة دونيتسك، 20 نوفمبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 11.04.2025
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وفي 24 مارس الماضي، انعقد في الرياض اجتماع خبراء للفرق الفنية من روسيا الاتحادية والولايات المتحدة الأمريكية، واستمر لأكثر من 12 ساعة. وفي الاجتماع، اتفق ممثلو البلدين، من بين أمور أخرى، على وقف مؤقت للهجمات على منشآت الطاقة في روسيا وأوكرانيا.
ويذكر أنه في 18 مارس الماضي، أجرى الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، محادثة هاتفية مشتركة. وكما أفاد الكرملين، قدم ترامب اقتراحًا لطرفي الصراع في أوكرانيا، بالامتناع المتبادل عن شن الهجمات على منشآت البنية التحتية للطاقة لمدة 30 يومًا. وقد دعم الرئيس بوتين، هذه المبادرة.

وقال زيلينسكي إن "أوكرانيا ستدعم الاقتراح الهادف إلى وقف الهجمات على البنية التحتية للطاقة".

ولكن في اليوم التالي مباشرة، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن نظام كييف هاجم مستودعًا للنفط في منطقة كوبان بإقليم كراسنودار الروسي، بطائرات مسيرة.
بدوره، شدد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، على أن القوات المسلحة الروسية تمتنع عن ضرب البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا، على الرغم من انتهاكات كييف.
الخارجية الروسية: موسكو منفتحة على مناقشة مقترحات جادة مع كييف تأخذ في الاعتبار الحقائق الحديثة
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