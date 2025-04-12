https://sarabic.ae/20250412/الخارجية-الروسية-كييف-انتهكت-قرار-وقف-استهداف-منشآت-الطاقة-أكثر-من-60-مرة-1099466907.html

الخارجية الروسية: كييف انتهكت قرار وقف استهداف منشآت الطاقة أكثر من 60 مرة

الخارجية الروسية: كييف انتهكت قرار وقف استهداف منشآت الطاقة أكثر من 60 مرة

سبوتنيك عربي

أكد أليكسي بوليشوك، مدير الإدارة الثانية لبلدان رابطة الدول المستقلة في وزارة الخارجية الروسية، اليوم السبت، بأن كييف انتهكت الاتفاق بشأن وقف استهداف منشآت... 12.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-12T05:46+0000

2025-04-12T05:46+0000

2025-04-12T06:25+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

العالم

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وقال بوليشوك لوكالة "سبوتنيك": "نظام كييف ينتهك بالفعل وبشكل خبيث وقف الاستهداف لمدة 30 يومًا ضد منشآت الطاقة، والذي تم الاتفاق عليه في 18 مارس (آذار الماضي)، من قبل رئيسي روسيا الاتحادية والولايات المتحدة الأمريكية (فلاديمير بوتين، ودونالد ترامب)، ثم دعمه (فلاديمير) زيلينسكي".وأكد بوليشوك أن محاولات ضرب منشآت الطاقة الروسية، تجري يوميا ولمرات عدة.وتابع بوليشوك: "نحن أمام تخريب متعمد للاتفاقيات (المتعلقة بوقف الهجمات على منشآت الطاقة)، وإذا كان الأمر قد صدر ولم يُنفذ، فإن القيادة الأوكرانية غير قادرة على السيطرة على قواتها".وفي 24 مارس الماضي، انعقد في الرياض اجتماع خبراء للفرق الفنية من روسيا الاتحادية والولايات المتحدة الأمريكية، واستمر لأكثر من 12 ساعة. وفي الاجتماع، اتفق ممثلو البلدين، من بين أمور أخرى، على وقف مؤقت للهجمات على منشآت الطاقة في روسيا وأوكرانيا.ويذكر أنه في 18 مارس الماضي، أجرى الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، محادثة هاتفية مشتركة. وكما أفاد الكرملين، قدم ترامب اقتراحًا لطرفي الصراع في أوكرانيا، بالامتناع المتبادل عن شن الهجمات على منشآت البنية التحتية للطاقة لمدة 30 يومًا. وقد دعم الرئيس بوتين، هذه المبادرة.ولكن في اليوم التالي مباشرة، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن نظام كييف هاجم مستودعًا للنفط في منطقة كوبان بإقليم كراسنودار الروسي، بطائرات مسيرة. بدوره، شدد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، على أن القوات المسلحة الروسية تمتنع عن ضرب البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا، على الرغم من انتهاكات كييف.الخارجية الروسية: موسكو منفتحة على مناقشة مقترحات جادة مع كييف تأخذ في الاعتبار الحقائق الحديثةالدفاع الروسية: كييف تنفذ 11 هجمة على منشآت الطاقة الروسية خلال الـ24 الساعة الماضية

https://sarabic.ae/20250411/الدفاع-الروسية-القوات-الأوكرانية-شنت-5-ضربات-على-منشآت-الطاقة-في-روسيا-خلال-الـ24-ساعة-الأخيرة-1099439900.html

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