https://sarabic.ae/20250410/الدفاع-الروسية-كييف-نفذت-11-هجمة-على-منشآت-الطاقة-الروسية-خلال-الـ24-الساعة-الماضية-1099403020.html

الدفاع الروسية: كييف تنفذ 11 هجمة على منشآت الطاقة الروسية خلال الـ24 الساعة الماضية

الدفاع الروسية: كييف تنفذ 11 هجمة على منشآت الطاقة الروسية خلال الـ24 الساعة الماضية

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، في بيان لها، أن القوات الأوكرانية نفذت 11 هجمة، على منشآت الطاقة الروسية خلال الـ24 الساعة الماضية. 10.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-10T09:46+0000

2025-04-10T09:46+0000

2025-04-10T10:04+0000

روسيا

رصد عسكري

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موسكو - سبوتنيك. وقالت الوزارة في بيان: "يواصل نظام كييف، في انتهاك للاتفاقيات الروسية الأمريكية بشأن وقف الضربات على منشآت الطاقة لمدة 30 يوما، اعتبارا من 18 اذار/مارس، من هذا العام، الهجمات الأحادية الجانب اليومية على البنية التحتية للطاقة الروسية".وفي اعتداء مشابه، أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها، يوم أمس الأربعاء، أن القوات الأوكرانية استهدفت بـ 8 طائرات مسيّرة، محطة ضغط تغذي خط "التيار التركي" لنقل الغاز، في إقليم كراسنودار جنوبي روسيا دون وقوع أضرار.وقالت الوزارة في بيانها: "بين الساعة 11:38 مساءً يوم 8 أبريل/نيسان والساعة 1:26 صباحًا يوم 9 أبريل، نفذت القوات المسلحة الأوكرانية هجومًا باستخدام 8 طائرات مسيرة على محطة كورينوفسكايا للضغط، في منطقة كورينوف، التابعة لإقليم كراسنودار، حيث تزوّد ​​هذه المحطة خط أنابيب تصدير الغاز "التيار التركي".وأكدت موسكو أن القوات المسلحة الروسية تمتنع عن ضرب البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا، على الرغم من انتهاكات كييف.روسيا: كييف تحاول تعطيل الحوار الجاري بين موسكو وواشنطن بهجمات على منشآت الطاقة الروسية

https://sarabic.ae/20250408/الدفاع-الروسية-قوات-كييف-تستهدف-منشآت-الطاقة-الروسية-مرتين-خلال-الـ24-الساعة-الماضية-1099337039.html

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روسيا, رصد عسكري