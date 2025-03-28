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القوات الروسية تحرر بلدة غوغوليفكا في مقاطعة كورسك
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Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250328/الدفاع-الروسية-نظام-كييف-يواصل-هجماته-على-البنية-التحتية-للطاقة-الروسية--1099025374.html
الدفاع الروسية: نظام كييف يواصل هجماته على البنية التحتية للطاقة الروسية
الدفاع الروسية: نظام كييف يواصل هجماته على البنية التحتية للطاقة الروسية
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، بأن القوات المسلحة الأوكرانية، وجّهت ضربة مزدوجة باستخدام صواريخ "هيمارس" على محطة قياس الغاز "سودجا"، وتم تدمير... 28.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-28T08:51+0000
2025-03-28T09:08+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار أوكرانيا
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وجاء في بيان الدفاع الروسية، أنه وعلى مدى الـ24 الساعة الماضية، واصل نظام كييف هجماته على البنية التحتية للطاقة الروسية، باستخدام أنواع مختلفة من الطائرات المسيرة، فضلًا عن نظام إطلاق الصواريخ المتعدد "هيمارس".وأضاف البيان أنه "في يوم 28 مارس (آذار الجاري)، وفي حوالي الساعة 10:20، شن نظام كييف هجومًا باستخدام صواريخ "هيمارس"، وفقًا لمعلومات أولية، على محطة قياس الغاز "سودجا"، ما أدى إلى اندلاع حريق كبير وتدمير منشأة الطاقة تقريبًا".بالإضافة إلى ذلك، وفي 27 مارس (الجاري)، في حوالي الساعة 3 مساء في مقاطعة بيلغورود، ونتيجة لقصف مدفعي استُهدف فرع لمنشأة "روسيتي بيلغورودينيرغو"، وتم قطع التيار الكهربائي عن المواطنين في منطقة شيبكينسكي.وبالتالي، ووفقا لوزارة الدفاع الروسية، فإن جميع الالتزامات المعلنة من جانب نظام كييف بوقف الهجمات المتعمدة على البنية التحتية للطاقة المدنية الروسية، هي مجرد خدعة أخرى من جانب زيلينسكي، لمنع انهيار جبهة القوات المسلحة الأوكرانية واستعادة إمكاناتها العسكرية بمساعدة "الحلفاء" الأوروبيين.موسكو: كييف تسعى من خلال ضرب البنية التحتية للطاقة في روسيا إلى تعطيل أي اتفاقات سلامبوتين يؤكد أن ترامب يريد بصدق إنهاء الصراع في أوكرانيا
https://sarabic.ae/20250327/الدفاع-الروسية-قوات-كييف-تستهدف-منشأة-بريانسك-إينيرغو-في-مقاطعة-كورسك-1098996910.html
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رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا
رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا

الدفاع الروسية: نظام كييف يواصل هجماته على البنية التحتية للطاقة الروسية

08:51 GMT 28.03.2025 (تم التحديث: 09:08 GMT 28.03.2025)
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورالعمل القتالي لدبابة تي-72 للقوات الجيش الروسي في القطاع الجنوبي من منطقة العملية العسكرية الخاصة
العمل القتالي لدبابة تي-72 للقوات الجيش الروسي في القطاع الجنوبي من منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 28.03.2025
© Sputnik
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أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، بأن القوات المسلحة الأوكرانية، وجّهت ضربة مزدوجة باستخدام صواريخ "هيمارس" على محطة قياس الغاز "سودجا"، وتم تدمير المحطة.
وجاء في بيان الدفاع الروسية، أنه وعلى مدى الـ24 الساعة الماضية، واصل نظام كييف هجماته على البنية التحتية للطاقة الروسية، باستخدام أنواع مختلفة من الطائرات المسيرة، فضلًا عن نظام إطلاق الصواريخ المتعدد "هيمارس".
وأضاف البيان أنه "في يوم 28 مارس (آذار الجاري)، وفي حوالي الساعة 10:20، شن نظام كييف هجومًا باستخدام صواريخ "هيمارس"، وفقًا لمعلومات أولية، على محطة قياس الغاز "سودجا"، ما أدى إلى اندلاع حريق كبير وتدمير منشأة الطاقة تقريبًا".

وتابع البيان أنه وفي صباح يوم 28 مارس أيضًا، أسقطت منظومات الدفاع الجوي الروسية في مقاطعة ساراتوف، 19 طائرة مسيرة هجومية أوكرانية، وكان هدفها البنية التحتية لمصفاة ساراتوف للنفط.

أفراد عسكريون من فوج البنادق الآلية التابع للحرس رقم 1430، التابع للقوات المسلحة الروسية، أثناء التدريب على العمليات الهجومية والقتال في الخنادق في محور زابوروجيه، في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 27.03.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع الروسية: قوات كييف تستهدف منشأة "بريانسك إينيرغو" في مقاطعة كورسك
أمس, 11:58 GMT
بالإضافة إلى ذلك، وفي 27 مارس (الجاري)، في حوالي الساعة 3 مساء في مقاطعة بيلغورود، ونتيجة لقصف مدفعي استُهدف فرع لمنشأة "روسيتي بيلغورودينيرغو"، وتم قطع التيار الكهربائي عن المواطنين في منطقة شيبكينسكي.
وبالتالي، ووفقا لوزارة الدفاع الروسية، فإن جميع الالتزامات المعلنة من جانب نظام كييف بوقف الهجمات المتعمدة على البنية التحتية للطاقة المدنية الروسية، هي مجرد خدعة أخرى من جانب زيلينسكي، لمنع انهيار جبهة القوات المسلحة الأوكرانية واستعادة إمكاناتها العسكرية بمساعدة "الحلفاء" الأوروبيين.
موسكو: كييف تسعى من خلال ضرب البنية التحتية للطاقة في روسيا إلى تعطيل أي اتفاقات سلام
بوتين يؤكد أن ترامب يريد بصدق إنهاء الصراع في أوكرانيا
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