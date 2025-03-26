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Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250326/موسكو-كييف-تسعى-من-خلال-ضرب-البنية-التحتية-للطاقة-في-روسيا-إلى-تعطيل-أي-اتفاقات-سلام-1098978345.html
موسكو: كييف تسعى من خلال ضرب البنية التحتية للطاقة في روسيا إلى تعطيل أي اتفاقات سلام
موسكو: كييف تسعى من خلال ضرب البنية التحتية للطاقة في روسيا إلى تعطيل أي اتفاقات سلام
سبوتنيك عربي
أكد النائب الأول لمندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، أن أوكرانيا تحاول تعطيل أي اتفاقيات سلام من خلال ضرب البنية التحتية للطاقة الروسية،... 26.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-26T16:07+0000
2025-03-26T16:07+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وقال بوليانسكي خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي بشأن أوكرانيا: "من الواضح تمامًا أنه (نظام كييف) يسعى بمثل هذه الأفعال إلى عرقلة أي اتفاقيات سلام، مما يُظهر بوضوح عجزه عن التفاوض. وتحتفظ روسيا بحق الرد إذا استمر نظام كييف في هذا النهج التدميري".وقال: "اليوم، وبفضل جهود رئيسي روسيا وأمريكا، هناك فرصة حقيقية لأن يصبح هذا القرار دبلوماسيا، وأن يتم إنقاذ عشرات، إن لم يكن مئات الآلاف، من أرواح المواطنين الأوكرانيين العاديين".وتابع: "بطبيعة الحال، يبقى السيناريو العسكري قائما، ونحن مستعدون أيضا لتطبيقه، ولكننا نفضل السلام والدبلوماسية، كما أكدنا باستمرار في كل خطاب ألقيناه في هذه القاعة على مدى السنوات الثلاث الماضية".وأوضح الكرملين أن وقف الهجمات المؤقت يستمر لمدة 30 يومًا اعتبارًا من 18 مارس/آذار ويمكن تمديده بالاتفاق المتبادل.الخارجية الروسية: لافروف سيتحدث عن بعض جوانب المحادثات مع الأمريكيين في الرياضالبيت الأبيض: المفاوضات الأمريكية مع روسيا وأوكرانيا في الرياض تسير بشكل جيد جدا
https://sarabic.ae/20250325/روسيا-وأمريكا-تتفقان-على-قائمة-منشآت-الطاقة-التي-سيتم-حظر-استهدافها-1098949317.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار أوكرانيا

موسكو: كييف تسعى من خلال ضرب البنية التحتية للطاقة في روسيا إلى تعطيل أي اتفاقات سلام

16:07 GMT 26.03.2025
© AP Photo / Yuki Iwamuraمجلس الأمن الدولي
مجلس الأمن الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 26.03.2025
© AP Photo / Yuki Iwamura
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أكد النائب الأول لمندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، أن أوكرانيا تحاول تعطيل أي اتفاقيات سلام من خلال ضرب البنية التحتية للطاقة الروسية، مما يدل بوضوح على عدم قدرتها على التفاوض.
وقال بوليانسكي خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي بشأن أوكرانيا: "من الواضح تمامًا أنه (نظام كييف) يسعى بمثل هذه الأفعال إلى عرقلة أي اتفاقيات سلام، مما يُظهر بوضوح عجزه عن التفاوض. وتحتفظ روسيا بحق الرد إذا استمر نظام كييف في هذا النهج التدميري".

وأشار بوليانسكي إلى أن روسيا مستعدة أيضا لسيناريو عسكري لحل الأزمة الأوكرانية، لكنها تفضل السلام والدبلوماسية؛ مشيرا إلى ظهور فرصة حقيقية للتوصل إلى حل دبلوماسي.

وقال: "اليوم، وبفضل جهود رئيسي روسيا وأمريكا، هناك فرصة حقيقية لأن يصبح هذا القرار دبلوماسيا، وأن يتم إنقاذ عشرات، إن لم يكن مئات الآلاف، من أرواح المواطنين الأوكرانيين العاديين".
الكرملين، موسكو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.03.2025
روسيا وأمريكا تتفقان على قائمة منشآت الطاقة التي سيتم حظر استهدافها
أمس, 19:21 GMT
وتابع: "بطبيعة الحال، يبقى السيناريو العسكري قائما، ونحن مستعدون أيضا لتطبيقه، ولكننا نفضل السلام والدبلوماسية، كما أكدنا باستمرار في كل خطاب ألقيناه في هذه القاعة على مدى السنوات الثلاث الماضية".

وأعلن الكرملين، يوم أمس الثلاثاء، أن روسيا والولايات المتحدة الأمريكية اتفقتا على قائمة من المنشآت الروسية والأوكرانية الخاضعة للحظر المؤقت على توجيه ضربات لأنظمة الطاقة.

وأوضح الكرملين أن وقف الهجمات المؤقت يستمر لمدة 30 يومًا اعتبارًا من 18 مارس/آذار ويمكن تمديده بالاتفاق المتبادل.
الخارجية الروسية: لافروف سيتحدث عن بعض جوانب المحادثات مع الأمريكيين في الرياض
البيت الأبيض: المفاوضات الأمريكية مع روسيا وأوكرانيا في الرياض تسير بشكل جيد جدا
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