https://sarabic.ae/20250326/موسكو-كييف-تسعى-من-خلال-ضرب-البنية-التحتية-للطاقة-في-روسيا-إلى-تعطيل-أي-اتفاقات-سلام-1098978345.html
موسكو: كييف تسعى من خلال ضرب البنية التحتية للطاقة في روسيا إلى تعطيل أي اتفاقات سلام
موسكو: كييف تسعى من خلال ضرب البنية التحتية للطاقة في روسيا إلى تعطيل أي اتفاقات سلام
سبوتنيك عربي
أكد النائب الأول لمندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، أن أوكرانيا تحاول تعطيل أي اتفاقيات سلام من خلال ضرب البنية التحتية للطاقة الروسية،... 26.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-26T16:07+0000
2025-03-26T16:07+0000
2025-03-26T16:07+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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أخبار أوكرانيا
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وقال بوليانسكي خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي بشأن أوكرانيا: "من الواضح تمامًا أنه (نظام كييف) يسعى بمثل هذه الأفعال إلى عرقلة أي اتفاقيات سلام، مما يُظهر بوضوح عجزه عن التفاوض. وتحتفظ روسيا بحق الرد إذا استمر نظام كييف في هذا النهج التدميري".وقال: "اليوم، وبفضل جهود رئيسي روسيا وأمريكا، هناك فرصة حقيقية لأن يصبح هذا القرار دبلوماسيا، وأن يتم إنقاذ عشرات، إن لم يكن مئات الآلاف، من أرواح المواطنين الأوكرانيين العاديين".وتابع: "بطبيعة الحال، يبقى السيناريو العسكري قائما، ونحن مستعدون أيضا لتطبيقه، ولكننا نفضل السلام والدبلوماسية، كما أكدنا باستمرار في كل خطاب ألقيناه في هذه القاعة على مدى السنوات الثلاث الماضية".وأوضح الكرملين أن وقف الهجمات المؤقت يستمر لمدة 30 يومًا اعتبارًا من 18 مارس/آذار ويمكن تمديده بالاتفاق المتبادل.الخارجية الروسية: لافروف سيتحدث عن بعض جوانب المحادثات مع الأمريكيين في الرياضالبيت الأبيض: المفاوضات الأمريكية مع روسيا وأوكرانيا في الرياض تسير بشكل جيد جدا
https://sarabic.ae/20250325/روسيا-وأمريكا-تتفقان-على-قائمة-منشآت-الطاقة-التي-سيتم-حظر-استهدافها-1098949317.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا
موسكو: كييف تسعى من خلال ضرب البنية التحتية للطاقة في روسيا إلى تعطيل أي اتفاقات سلام
أكد النائب الأول لمندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، أن أوكرانيا تحاول تعطيل أي اتفاقيات سلام من خلال ضرب البنية التحتية للطاقة الروسية، مما يدل بوضوح على عدم قدرتها على التفاوض.
وقال بوليانسكي خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي بشأن أوكرانيا: "من الواضح تمامًا أنه (نظام كييف) يسعى بمثل هذه الأفعال إلى عرقلة أي اتفاقيات سلام، مما يُظهر بوضوح عجزه عن التفاوض. وتحتفظ روسيا بحق الرد إذا استمر نظام كييف في هذا النهج التدميري".
وأشار بوليانسكي إلى أن روسيا مستعدة أيضا لسيناريو عسكري لحل الأزمة الأوكرانية، لكنها تفضل السلام والدبلوماسية؛ مشيرا إلى ظهور فرصة حقيقية للتوصل إلى حل دبلوماسي.
وقال: "اليوم، وبفضل جهود رئيسي روسيا وأمريكا، هناك فرصة حقيقية لأن يصبح هذا القرار دبلوماسيا، وأن يتم إنقاذ عشرات، إن لم يكن مئات الآلاف، من أرواح المواطنين الأوكرانيين العاديين".
وتابع: "بطبيعة الحال، يبقى السيناريو العسكري قائما، ونحن مستعدون أيضا لتطبيقه، ولكننا نفضل السلام والدبلوماسية، كما أكدنا باستمرار في كل خطاب ألقيناه في هذه القاعة على مدى السنوات الثلاث الماضية".
وأعلن الكرملين، يوم أمس الثلاثاء، أن روسيا والولايات المتحدة الأمريكية اتفقتا على قائمة من المنشآت الروسية والأوكرانية الخاضعة للحظر المؤقت على توجيه ضربات لأنظمة الطاقة.
وأوضح الكرملين أن وقف الهجمات المؤقت يستمر لمدة 30 يومًا اعتبارًا من 18 مارس/آذار ويمكن تمديده بالاتفاق المتبادل.