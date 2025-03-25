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الخارجية الروسية: لافروف سيتحدث عن بعض جوانب المحادثات مع الأمريكيين في الرياض
الخارجية الروسية: لافروف سيتحدث عن بعض جوانب المحادثات مع الأمريكيين في الرياض
سبوتنيك عربي
أفادت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أمس الاثنين، بأن وزير الخارجية، سيرغي لافروف، سيكشف اليوم الثلاثاء عن بعض جوانب المحادثات الروسية... 25.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-25T03:49+0000
2025-03-25T03:49+0000
روسيا
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موسكو - سبوتنيك. وكتبت زاخاروفا في قناتها على تليغرام: "سيتحدث سيرغي لافروف عن بعض جوانب هذه الاتصالات غدا في مقابلة مع القناة الأولى (للتلفزيون الروسي)".يذكر أن المحادثات بين الوفدين الروسي والأمريكي جرت في الرياض يوم الاثنين واستمرت نحو 12 ساعة، وانتهت دون صدور أي بيان مشترك أو أي حديث للجانبين مع وسائل الإعلام.ويضم الوفد الروسي رئيس لجنة الشؤون الدولية لمجلس الاتحاد غريغوري كاراسين ومستشار مدير جهاز الأمن الفدرالي سيرغي بيسيدا.وكان من المتوقع أن تتطرق المباحثات إلى احتمال استئناف المبادرة لضمان أمن الملاحة في البحر الأسود، التي بحثها الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب أثناء المكالمة الهاتفية بينهما يوم 18 مارس/آذار.
https://sarabic.ae/20250324/البيت-الأبيض-المفاوضات-الأمريكية-مع-روسيا-وأوكرانيا-في-الرياض-تسير-بشكل-جيد-جدا-1098918918.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية

الخارجية الروسية: لافروف سيتحدث عن بعض جوانب المحادثات مع الأمريكيين في الرياض

03:49 GMT 25.03.2025
© Sputnik . WASIM SULIMANبناء وزارة الخارجية الروسية في العاصمة موسكو
بناء وزارة الخارجية الروسية في العاصمة موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 25.03.2025
© Sputnik . WASIM SULIMAN
تابعنا عبر
أفادت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أمس الاثنين، بأن وزير الخارجية، سيرغي لافروف، سيكشف اليوم الثلاثاء عن بعض جوانب المحادثات الروسية الأمريكية حول التسوية الأوكرانية التي جرت في السعودية.
موسكو - سبوتنيك. وكتبت زاخاروفا في قناتها على تليغرام: "سيتحدث سيرغي لافروف عن بعض جوانب هذه الاتصالات غدا في مقابلة مع القناة الأولى (للتلفزيون الروسي)".
الرياض، المملكة العربية السعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 24.03.2025
البيت الأبيض: المفاوضات الأمريكية مع روسيا وأوكرانيا في الرياض تسير بشكل جيد جدا
أمس, 23:35 GMT
يذكر أن المحادثات بين الوفدين الروسي والأمريكي جرت في الرياض يوم الاثنين واستمرت نحو 12 ساعة، وانتهت دون صدور أي بيان مشترك أو أي حديث للجانبين مع وسائل الإعلام.
ويضم الوفد الروسي رئيس لجنة الشؤون الدولية لمجلس الاتحاد غريغوري كاراسين ومستشار مدير جهاز الأمن الفدرالي سيرغي بيسيدا.
وكان من المتوقع أن تتطرق المباحثات إلى احتمال استئناف المبادرة لضمان أمن الملاحة في البحر الأسود، التي بحثها الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب أثناء المكالمة الهاتفية بينهما يوم 18 مارس/آذار.
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