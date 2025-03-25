https://sarabic.ae/20250325/الخارجية-الروسية-لافروف-سيتحدث-عن-بعض-جوانب-المحادثات-مع-الأمريكيين-في-الرياض-1098919677.html

الخارجية الروسية: لافروف سيتحدث عن بعض جوانب المحادثات مع الأمريكيين في الرياض

الخارجية الروسية: لافروف سيتحدث عن بعض جوانب المحادثات مع الأمريكيين في الرياض

سبوتنيك عربي

أفادت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أمس الاثنين، بأن وزير الخارجية، سيرغي لافروف، سيكشف اليوم الثلاثاء عن بعض جوانب المحادثات الروسية... 25.03.2025, سبوتنيك عربي

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موسكو - سبوتنيك. وكتبت زاخاروفا في قناتها على تليغرام: "سيتحدث سيرغي لافروف عن بعض جوانب هذه الاتصالات غدا في مقابلة مع القناة الأولى (للتلفزيون الروسي)".يذكر أن المحادثات بين الوفدين الروسي والأمريكي جرت في الرياض يوم الاثنين واستمرت نحو 12 ساعة، وانتهت دون صدور أي بيان مشترك أو أي حديث للجانبين مع وسائل الإعلام.ويضم الوفد الروسي رئيس لجنة الشؤون الدولية لمجلس الاتحاد غريغوري كاراسين ومستشار مدير جهاز الأمن الفدرالي سيرغي بيسيدا.وكان من المتوقع أن تتطرق المباحثات إلى احتمال استئناف المبادرة لضمان أمن الملاحة في البحر الأسود، التي بحثها الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب أثناء المكالمة الهاتفية بينهما يوم 18 مارس/آذار.

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