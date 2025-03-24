https://sarabic.ae/20250324/البيت-الأبيض-المفاوضات-الأمريكية-مع-روسيا-وأوكرانيا-في-الرياض-تسير-بشكل-جيد-جدا-1098918918.html
البيت الأبيض: المفاوضات الأمريكية مع روسيا وأوكرانيا في الرياض تسير بشكل جيد جدا
البيت الأبيض: المفاوضات الأمريكية مع روسيا وأوكرانيا في الرياض تسير بشكل جيد جدا
سبوتنيك عربي
أفادت وكالة "رويترز" اليوم الثلاثاء بأن المفاوضات الأمريكية مع وفدي روسيا وأوكرانيا في الرياض تسير بشكل جيد للغاية، ومن المتوقع صدور بيان إيجابي قريبا. 24.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-24T23:35+0000
2025-03-24T23:35+0000
2025-03-24T23:35+0000
روسيا
سلاح روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار أوكرانيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/10/1097840185_0:173:2445:1548_1920x0_80_0_0_7b78a99f1f255997d002b2adecd04844.jpg
موسكو - سبوتنيك. ونقلت الوكالة عن مصدر في البيت الأبيض قوله: "المفاوضات التي أجرتها الفرق الفنية لإدارة ترامب في الرياض تسير بشكل جيد جدا... ونتوقع صدور بيان إيجابي في المستقبل القريب".وانطلقت يوم الأحد الماضي في العاصمة السعودية الرياض جولة مفاوضات بين الوفد الأوكراني والولايات المتحدة.واستضافت العاصمة السعودية الرياض، أمس الاثنين، مباحثات بين وفدي روسيا والولايات المتحدة حول تسوية النزاع في أوكرانيا.ويمثل روسيا في الاجتماع رئيس اللجنة الدولية في مجلس الاتحاد الروسي غريغوري كاراسين ومستشار مدير جهاز الأمن الفيدرالي الروسي سيرغي بيسيدا، فيما ضم الوفد الأمريكي مايكل أنتون، مدير التخطيط السياسي في وزارة الخارجية الأمريكية، إلى جانب مساعدين للمبعوث الخاص لأوكرانيا كيث كيلوغ ومستشار الأمن القومي مايك واتز.
https://sarabic.ae/20250324/ترامب-واشنطن-تناقش-مسألة-خطوط-ترسيم-حدود-أوكرانيا-في-إطار-جهودها-لحل-الصراع-1098915872.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/10/1097840185_37:0:2101:1548_1920x0_80_0_0_9c13493452a81a00b4fe77f2d5939bc5.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, سلاح روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا
روسيا, سلاح روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا
البيت الأبيض: المفاوضات الأمريكية مع روسيا وأوكرانيا في الرياض تسير بشكل جيد جدا
أفادت وكالة "رويترز" اليوم الثلاثاء بأن المفاوضات الأمريكية مع وفدي روسيا وأوكرانيا في الرياض تسير بشكل جيد للغاية، ومن المتوقع صدور بيان إيجابي قريبا.
موسكو - سبوتنيك
. ونقلت الوكالة عن مصدر في البيت الأبيض قوله: "المفاوضات التي أجرتها الفرق الفنية لإدارة ترامب في الرياض تسير بشكل جيد جدا... ونتوقع صدور بيان إيجابي في المستقبل القريب".
وانطلقت يوم الأحد الماضي في العاصمة السعودية الرياض جولة مفاوضات بين الوفد الأوكراني والولايات المتحدة.
واستضافت العاصمة السعودية الرياض، أمس الاثنين، مباحثات بين وفدي روسيا والولايات المتحدة
حول تسوية النزاع في أوكرانيا.
ويمثل روسيا في الاجتماع رئيس اللجنة الدولية في مجلس الاتحاد الروسي غريغوري كاراسين ومستشار مدير جهاز الأمن الفيدرالي الروسي سيرغي بيسيدا، فيما ضم الوفد الأمريكي مايكل أنتون، مدير التخطيط السياسي في وزارة الخارجية الأمريكية، إلى جانب مساعدين للمبعوث الخاص لأوكرانيا كيث كيلوغ ومستشار الأمن القومي مايك واتز.