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البيت الأبيض: المفاوضات الأمريكية مع روسيا وأوكرانيا في الرياض تسير بشكل جيد جدا
البيت الأبيض: المفاوضات الأمريكية مع روسيا وأوكرانيا في الرياض تسير بشكل جيد جدا
سبوتنيك عربي
أفادت وكالة "رويترز" اليوم الثلاثاء بأن المفاوضات الأمريكية مع وفدي روسيا وأوكرانيا في الرياض تسير بشكل جيد للغاية، ومن المتوقع صدور بيان إيجابي قريبا. 24.03.2025, سبوتنيك عربي
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روسيا
سلاح روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار أوكرانيا
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موسكو - سبوتنيك. ونقلت الوكالة عن مصدر في البيت الأبيض قوله: "المفاوضات التي أجرتها الفرق الفنية لإدارة ترامب في الرياض تسير بشكل جيد جدا... ونتوقع صدور بيان إيجابي في المستقبل القريب".وانطلقت يوم الأحد الماضي في العاصمة السعودية الرياض جولة مفاوضات بين الوفد الأوكراني والولايات المتحدة.واستضافت العاصمة السعودية الرياض، أمس الاثنين، مباحثات بين وفدي روسيا والولايات المتحدة حول تسوية النزاع في أوكرانيا.ويمثل روسيا في الاجتماع رئيس اللجنة الدولية في مجلس الاتحاد الروسي غريغوري كاراسين ومستشار مدير جهاز الأمن الفيدرالي الروسي سيرغي بيسيدا، فيما ضم الوفد الأمريكي مايكل أنتون، مدير التخطيط السياسي في وزارة الخارجية الأمريكية، إلى جانب مساعدين للمبعوث الخاص لأوكرانيا كيث كيلوغ ومستشار الأمن القومي مايك واتز.
https://sarabic.ae/20250324/ترامب-واشنطن-تناقش-مسألة-خطوط-ترسيم-حدود-أوكرانيا-في-إطار-جهودها-لحل-الصراع-1098915872.html
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روسيا, سلاح روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا
روسيا, سلاح روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا

البيت الأبيض: المفاوضات الأمريكية مع روسيا وأوكرانيا في الرياض تسير بشكل جيد جدا

23:35 GMT 24.03.2025
© AP Photo / Hassan Ammarالرياض، المملكة العربية السعودية
الرياض، المملكة العربية السعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 24.03.2025
© AP Photo / Hassan Ammar
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أفادت وكالة "رويترز" اليوم الثلاثاء بأن المفاوضات الأمريكية مع وفدي روسيا وأوكرانيا في الرياض تسير بشكل جيد للغاية، ومن المتوقع صدور بيان إيجابي قريبا.
موسكو - سبوتنيك. ونقلت الوكالة عن مصدر في البيت الأبيض قوله: "المفاوضات التي أجرتها الفرق الفنية لإدارة ترامب في الرياض تسير بشكل جيد جدا... ونتوقع صدور بيان إيجابي في المستقبل القريب".
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 24.03.2025
ترامب: واشنطن تناقش مسألة خطوط ترسيم حدود أوكرانيا في إطار جهودها لحل الصراع
18:59 GMT
وانطلقت يوم الأحد الماضي في العاصمة السعودية الرياض جولة مفاوضات بين الوفد الأوكراني والولايات المتحدة.
واستضافت العاصمة السعودية الرياض، أمس الاثنين، مباحثات بين وفدي روسيا والولايات المتحدة حول تسوية النزاع في أوكرانيا.
ويمثل روسيا في الاجتماع رئيس اللجنة الدولية في مجلس الاتحاد الروسي غريغوري كاراسين ومستشار مدير جهاز الأمن الفيدرالي الروسي سيرغي بيسيدا، فيما ضم الوفد الأمريكي مايكل أنتون، مدير التخطيط السياسي في وزارة الخارجية الأمريكية، إلى جانب مساعدين للمبعوث الخاص لأوكرانيا كيث كيلوغ ومستشار الأمن القومي مايك واتز.
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