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ترامب: واشنطن تناقش مسألة خطوط ترسيم حدود أوكرانيا في إطار جهودها لحل الصراع
ترامب: واشنطن تناقش مسألة خطوط ترسيم حدود أوكرانيا في إطار جهودها لحل الصراع
سبوتنيك عربي
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الإثنين، أن الولايات المتحدة تناقش القضايا الإقليمية وخطوط ترسيم الحدود والسيطرة على محطات الطاقة النووية كجزء من... 24.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-24T18:59+0000
2025-03-24T18:59+0000
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وقال ترامب للصحفيين خلال اجتماع لمجلس الوزراء في البيت الأبيض: "نحن نتحدث الآن عن أراضٍ، نتحدث عن خطوط ترسيم الحدود. نتحدث عن امتلاك محطة طاقة (في أوكرانيا)".ولم يحدد ترامب بشكل مباشر محطة الطاقة النووية التي كان يتحدث عنها.وفي وقت سابق، صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن المفاوضات بشأن وقف كامل لإطلاق النار في أوكرانيا وتقسيم الأراضي بين موسكو وكييف تجري "في الوقت الحالي"، ومن الممكن تحقيق هدنة كاملة في المستقبل القريب.
https://sarabic.ae/20250324/الخارجية-الأمريكية-الصراع-في-أوكرانيا-لا-يمكن-حله-من-خلال-العمل-العسكري-1098914142.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار أوكرانيا, روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار أوكرانيا, روسيا

ترامب: واشنطن تناقش مسألة خطوط ترسيم حدود أوكرانيا في إطار جهودها لحل الصراع

18:59 GMT 24.03.2025
© AP Photo / Evan Vucciالرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 24.03.2025
© AP Photo / Evan Vucci
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أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الإثنين، أن الولايات المتحدة تناقش القضايا الإقليمية وخطوط ترسيم الحدود والسيطرة على محطات الطاقة النووية كجزء من الجهود الرامية إلى حل الصراع في أوكرانيا.
وقال ترامب للصحفيين خلال اجتماع لمجلس الوزراء في البيت الأبيض: "نحن نتحدث الآن عن أراضٍ، نتحدث عن خطوط ترسيم الحدود. نتحدث عن امتلاك محطة طاقة (في أوكرانيا)".

وتابع: "البعض يقول إن الولايات المتحدة يجب أن تمتلك محطات الطاقة لأن لدينا الخبرة لإصلاحها".

وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو - سبوتنيك عربي, 1920, 24.03.2025
الخارجية الأمريكية: الصراع في أوكرانيا لا يمكن حله من خلال العمل العسكري
17:20 GMT
ولم يحدد ترامب بشكل مباشر محطة الطاقة النووية التي كان يتحدث عنها.

وفي وقت سابق من اليوم، صرّح وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، أن الصراع في أوكرانيا لا يمكن حله إلا من خلال الدبلوماسية وليس العمل العسكري.

وفي وقت سابق، صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن المفاوضات بشأن وقف كامل لإطلاق النار في أوكرانيا وتقسيم الأراضي بين موسكو وكييف تجري "في الوقت الحالي"، ومن الممكن تحقيق هدنة كاملة في المستقبل القريب.
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