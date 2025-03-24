https://sarabic.ae/20250324/ترامب-واشنطن-تناقش-مسألة-خطوط-ترسيم-حدود-أوكرانيا-في-إطار-جهودها-لحل-الصراع-1098915872.html

ترامب: واشنطن تناقش مسألة خطوط ترسيم حدود أوكرانيا في إطار جهودها لحل الصراع

ترامب: واشنطن تناقش مسألة خطوط ترسيم حدود أوكرانيا في إطار جهودها لحل الصراع

سبوتنيك عربي

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الإثنين، أن الولايات المتحدة تناقش القضايا الإقليمية وخطوط ترسيم الحدود والسيطرة على محطات الطاقة النووية كجزء من... 24.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-24T18:59+0000

2025-03-24T18:59+0000

2025-03-24T18:59+0000

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وقال ترامب للصحفيين خلال اجتماع لمجلس الوزراء في البيت الأبيض: "نحن نتحدث الآن عن أراضٍ، نتحدث عن خطوط ترسيم الحدود. نتحدث عن امتلاك محطة طاقة (في أوكرانيا)".ولم يحدد ترامب بشكل مباشر محطة الطاقة النووية التي كان يتحدث عنها.وفي وقت سابق، صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن المفاوضات بشأن وقف كامل لإطلاق النار في أوكرانيا وتقسيم الأراضي بين موسكو وكييف تجري "في الوقت الحالي"، ومن الممكن تحقيق هدنة كاملة في المستقبل القريب.

https://sarabic.ae/20250324/الخارجية-الأمريكية-الصراع-في-أوكرانيا-لا-يمكن-حله-من-خلال-العمل-العسكري-1098914142.html

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