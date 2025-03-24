الخارجية الأمريكية: الصراع في أوكرانيا لا يمكن حله من خلال العمل العسكري

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
قوانين الاقتصاد
خبير: الجزائر ستصبح قوة في سوق الغاز العالمي
09:18 GMT
30 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:48 GMT
12 د
صدى الحياة
رامي الشاعر: مدرسة المواجهة والنضال من أرقى مراتب التعليم والتربية للجيل الفلسطيني
10:31 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
إدارة ترامب تدرس الخروج من .. هل هي نزاهة عسكرية أم ضغط اقتصادي على الدول؟
14:30 GMT
30 د
ملفات ساخنة
ما أسباب إقالة رئيس الوزراء التونسي
15:26 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أي الأباء أنت؟ متسلط وذو قرار لا يتغير، أو تنتهج الدلال في كل شيء؟
16:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
16:29 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
أكاديمية مصرية: اللغة الروسية مهمة وعريقة لإنها تنتمي لدولة تحمل تاريخ وثقافة عريقة
17:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
"الكلب الميكانيكي" القديم وملحمة الحيوانات المنوية
17:31 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
لبنان يؤكد رفض العودة إلى مرحلة ما قبل وقف إطلاق النار مع إسرائيل، مصر تناقش مع إيران "حرية الملاحة" في البحر الأحمر
18:00 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
10:14 GMT
4 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
10:35 GMT
25 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
بيارق النصر
دعم صعود الفاشية في ايطاليا والنازية في المانيا من قبل الرأسمالية المالية الغربية كخطوة نحو غزو الاتحاد السوفياتي
14:03 GMT
27 د
ملفات ساخنة
ما أسباب إقالة رئيس الوزراء التونسي
14:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
الجيش السوداني يستمر في التقدم والسيطرة على أجزاء هامة بالخرطوم بعد القصر الجمهوري، والدعم السريع تقول إن المعركة لم تنته بعد ..
15:00 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السيكوباتية وخفاياها؟
15:45 GMT
14 د
قوانين الاقتصاد
خبير: الجزائر ستصبح قوة في سوق الغاز العالمي
16:00 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
أكاديمي مصري: الاستشراق الروسي موضوعي ويرصد الواقع في مصر والعالم العربي
16:30 GMT
30 د
بلا قيود
خبير: السعودية تريد إنهاء الأزمة الأوكرانية بسبب انعكاساتها على العالم
17:00 GMT
59 د
مساحة حرة
ماذا ننتظر من محادثات أمريكا وروسيا حول أوكرانيا في السعودية
18:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
الوضع في سوريا يقلق العراق ويدفعه لتعزيز أمن حدوده
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250324/الخارجية-الأمريكية-الصراع-في-أوكرانيا-لا-يمكن-حله-من-خلال-العمل-العسكري-1098914142.html
الخارجية الأمريكية: الصراع في أوكرانيا لا يمكن حله من خلال العمل العسكري
الخارجية الأمريكية: الصراع في أوكرانيا لا يمكن حله من خلال العمل العسكري
سبوتنيك عربي
صرّح وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، اليوم الإثنين، أن الصراع في أوكرانيا لا يمكن حله إلا من خلال الدبلوماسية وليس العمل العسكري. 24.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-24T17:20+0000
2025-03-24T17:26+0000
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/0a/1098541584_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_9bfabebe1eed74e19860f91a2f8ea404.jpg
وقال روبيو خلال اجتماع لحكومة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: "لا يوجد حل عسكري لهذه الحرب، ويجب إنهاؤها من خلال المفاوضات"، مشيرا إلى أن فرقا فنية روسية وأمريكية تجري حاليا محادثات في السعودية، ويأمل أن تؤدي إلى تحقيق تقدم.وبدأت المفاوضات بين روسيا والولايات المتحدة، اليوم الإثنين، في الرياض، ويمثل روسيا في الاجتماع رئيس اللجنة الدولية في مجلس الفيدرالية الروسي غريغوري كاراسين، ومستشار مدير جهاز الأمن الفيدرالي الروسي سيرغي بيسيدا. وفي الوقت نفسه، لم يستبعد الكرملين في وقت سابق، مناقشة جوانب أخرى تتعلق بالتسوية الأوكرانية، إلى جانب مبادرة البحر الأسود، في المفاوضات بالرياض.ترامب: وقف إطلاق النار الكامل في أوكرانيا يمكن أن يتحقق "قريبا جدا"إعلام: محادثة بوتين وترامب خطوة نحو خفض التصعيد
https://sarabic.ae/20250321/ترامب-وقف-إطلاق-النار-الكامل-في-أوكرانيا-يمكن-أن-يتحقق-قريبا-جدا-1098843154.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/0a/1098541584_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_c67b5d58dba01553b6491c8a1920ef95.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن

الخارجية الأمريكية: الصراع في أوكرانيا لا يمكن حله من خلال العمل العسكري

17:20 GMT 24.03.2025 (تم التحديث: 17:26 GMT 24.03.2025)
© AP Photo / Evelyn Hocksteinوزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو
وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو - سبوتنيك عربي, 1920, 24.03.2025
© AP Photo / Evelyn Hockstein
تابعنا عبر
صرّح وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، اليوم الإثنين، أن الصراع في أوكرانيا لا يمكن حله إلا من خلال الدبلوماسية وليس العمل العسكري.
وقال روبيو خلال اجتماع لحكومة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: "لا يوجد حل عسكري لهذه الحرب، ويجب إنهاؤها من خلال المفاوضات"، مشيرا إلى أن فرقا فنية روسية وأمريكية تجري حاليا محادثات في السعودية، ويأمل أن تؤدي إلى تحقيق تقدم.

وأوضح روبيو إلى أن ترامب تمكن من اتخاذ خطوات نحو حل سلمي للصراع على الرغم من "العقبات من دول أخرى وأشخاص آخرين قد يكون لديهم رأي مختلف حول كيفية حدوث ذلك".

زيلينسكي يزور الولايات المتحدة لتوقيع اتفاقية المعادن - سبوتنيك عربي, 1920, 21.03.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
ترامب: وقف إطلاق النار الكامل في أوكرانيا يمكن أن يتحقق "قريبا جدا"
21 مارس, 17:03 GMT
وبدأت المفاوضات بين روسيا والولايات المتحدة، اليوم الإثنين، في الرياض، ويمثل روسيا في الاجتماع رئيس اللجنة الدولية في مجلس الفيدرالية الروسي غريغوري كاراسين، ومستشار مدير جهاز الأمن الفيدرالي الروسي سيرغي بيسيدا.

ومن المتوقع أن تركز المحادثات في المقام الأول على الفروق الدقيقة لاستئناف محتمل للمبادرة المتعلقة بسلامة الملاحة في البحر الأسود، والتي تمت مناقشتها خلال الاتصال الهاتفي الأخير بين الرئيسين فلاديمير بوتين، ودونالد ترامب.

وفي الوقت نفسه، لم يستبعد الكرملين في وقت سابق، مناقشة جوانب أخرى تتعلق بالتسوية الأوكرانية، إلى جانب مبادرة البحر الأسود، في المفاوضات بالرياض.
ترامب: وقف إطلاق النار الكامل في أوكرانيا يمكن أن يتحقق "قريبا جدا"
إعلام: محادثة بوتين وترامب خطوة نحو خفض التصعيد
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала