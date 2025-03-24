https://sarabic.ae/20250324/الخارجية-الأمريكية-الصراع-في-أوكرانيا-لا-يمكن-حله-من-خلال-العمل-العسكري-1098914142.html

الخارجية الأمريكية: الصراع في أوكرانيا لا يمكن حله من خلال العمل العسكري

الخارجية الأمريكية: الصراع في أوكرانيا لا يمكن حله من خلال العمل العسكري

سبوتنيك عربي

صرّح وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، اليوم الإثنين، أن الصراع في أوكرانيا لا يمكن حله إلا من خلال الدبلوماسية وليس العمل العسكري. 24.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-24T17:20+0000

2025-03-24T17:20+0000

2025-03-24T17:26+0000

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وقال روبيو خلال اجتماع لحكومة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: "لا يوجد حل عسكري لهذه الحرب، ويجب إنهاؤها من خلال المفاوضات"، مشيرا إلى أن فرقا فنية روسية وأمريكية تجري حاليا محادثات في السعودية، ويأمل أن تؤدي إلى تحقيق تقدم.وبدأت المفاوضات بين روسيا والولايات المتحدة، اليوم الإثنين، في الرياض، ويمثل روسيا في الاجتماع رئيس اللجنة الدولية في مجلس الفيدرالية الروسي غريغوري كاراسين، ومستشار مدير جهاز الأمن الفيدرالي الروسي سيرغي بيسيدا. وفي الوقت نفسه، لم يستبعد الكرملين في وقت سابق، مناقشة جوانب أخرى تتعلق بالتسوية الأوكرانية، إلى جانب مبادرة البحر الأسود، في المفاوضات بالرياض.ترامب: وقف إطلاق النار الكامل في أوكرانيا يمكن أن يتحقق "قريبا جدا"إعلام: محادثة بوتين وترامب خطوة نحو خفض التصعيد

https://sarabic.ae/20250321/ترامب-وقف-إطلاق-النار-الكامل-في-أوكرانيا-يمكن-أن-يتحقق-قريبا-جدا-1098843154.html

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