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الخارجية الأمريكية: الصراع في أوكرانيا لا يمكن حله من خلال العمل العسكري
الخارجية الأمريكية: الصراع في أوكرانيا لا يمكن حله من خلال العمل العسكري
سبوتنيك عربي
صرّح وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، اليوم الإثنين، أن الصراع في أوكرانيا لا يمكن حله إلا من خلال الدبلوماسية وليس العمل العسكري. 24.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-24T17:20+0000
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وقال روبيو خلال اجتماع لحكومة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: "لا يوجد حل عسكري لهذه الحرب، ويجب إنهاؤها من خلال المفاوضات"، مشيرا إلى أن فرقا فنية روسية وأمريكية تجري حاليا محادثات في السعودية، ويأمل أن تؤدي إلى تحقيق تقدم.وبدأت المفاوضات بين روسيا والولايات المتحدة، اليوم الإثنين، في الرياض، ويمثل روسيا في الاجتماع رئيس اللجنة الدولية في مجلس الفيدرالية الروسي غريغوري كاراسين، ومستشار مدير جهاز الأمن الفيدرالي الروسي سيرغي بيسيدا. وفي الوقت نفسه، لم يستبعد الكرملين في وقت سابق، مناقشة جوانب أخرى تتعلق بالتسوية الأوكرانية، إلى جانب مبادرة البحر الأسود، في المفاوضات بالرياض.ترامب: وقف إطلاق النار الكامل في أوكرانيا يمكن أن يتحقق "قريبا جدا"إعلام: محادثة بوتين وترامب خطوة نحو خفض التصعيد
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الخارجية الأمريكية: الصراع في أوكرانيا لا يمكن حله من خلال العمل العسكري
17:20 GMT 24.03.2025 (تم التحديث: 17:26 GMT 24.03.2025)
صرّح وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، اليوم الإثنين، أن الصراع في أوكرانيا لا يمكن حله إلا من خلال الدبلوماسية وليس العمل العسكري.
وقال روبيو خلال اجتماع لحكومة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: "لا يوجد حل عسكري لهذه الحرب، ويجب إنهاؤها من خلال المفاوضات"، مشيرا إلى أن فرقا فنية روسية وأمريكية تجري حاليا محادثات في السعودية، ويأمل أن تؤدي إلى تحقيق تقدم.
وأوضح روبيو إلى أن ترامب تمكن من اتخاذ خطوات نحو حل سلمي للصراع على الرغم من "العقبات من دول أخرى وأشخاص آخرين قد يكون لديهم رأي مختلف حول كيفية حدوث ذلك".
وبدأت المفاوضات بين روسيا والولايات المتحدة، اليوم الإثنين، في الرياض، ويمثل روسيا في الاجتماع رئيس اللجنة الدولية في مجلس الفيدرالية الروسي غريغوري كاراسين، ومستشار مدير جهاز الأمن الفيدرالي الروسي سيرغي بيسيدا.
ومن المتوقع أن تركز المحادثات في المقام الأول على الفروق الدقيقة لاستئناف محتمل للمبادرة المتعلقة بسلامة الملاحة في البحر الأسود، والتي تمت مناقشتها خلال الاتصال الهاتفي الأخير بين الرئيسين فلاديمير بوتين، ودونالد ترامب.
وفي الوقت نفسه، لم يستبعد الكرملين في وقت سابق، مناقشة جوانب أخرى تتعلق بالتسوية الأوكرانية،
إلى جانب مبادرة البحر الأسود، في المفاوضات بالرياض.