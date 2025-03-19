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إعلام: محادثة بوتين وترامب خطوة نحو خفض التصعيد
إعلام: محادثة بوتين وترامب خطوة نحو خفض التصعيد
سبوتنيك عربي
اعتبرت وسائل إعلام هندية المحادثة الهاتفية بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والأمريكي دونالد ترامب، خطوة مهمة نحو خفض التصعيد، مشيرةً إلى أن المفاوضات كانت... 19.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-19T08:32+0000
2025-03-19T08:32+0000
العالم
روسيا
أخبار روسيا اليوم
الولايات المتحدة الأمريكية
ترامب
دونالد ترامب
فلاديمير بوتين
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وأعرب ترامب، الذي وصف المحادثة بأنها "جيدة وبناءة للغاية" على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "تروث"، عن تفاؤله بشأن تحقيق المزيد من التقدم نحو وقف إطلاق النار الكامل وإنهاء الحرب"، وفقا لصحيفة هندية.وأكدت صحيفة "إنديان إكسبريس" أن نتيجة المحادثة الهاتفية "كانت اتفاقا أوليا لوقف الهجمات على البنية التحتية الحيوية للطاقة في أوكرانيا".وكان رد الفعل الأولي لقادة العالم تفاؤلاً حذرًا، خففه إدراك أن أي وقف لإطلاق النار يجب أن يكون مستدامًا وعادلاً لأوكرانيا. وأشاد المستشار الألماني أولاف شولتز، في حديثه إلى جانب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بوقف إطلاق النار المحدود ووصفه بأنه "بداية جيدة"، لكنه حذر من استحالة تحقيق وقف إطلاق نار كامل وسلام دائم دون مشاركة أوكرانيا الكاملة، وفقاً لصحيفة "إنديان إكسبرس".وأعرب البيت الأبيض عن ارتياحه لتقدم المحادثات، قائلاً إن روسيا ستبدأ بوقف إطلاق النار في قطاعي الطاقة والبنية التحتية. كما ذكر البيان أن المحادثات مخطط لها بشأن "وقف إطلاق نار بحري في البحر الأسود، ووقف إطلاق نار شامل، وسلام دائم". كما لاقى بيان الكرملين استحسانًا كبيرًا، إذ ذكر أن بوتين "أصدر فورًا الأمر المناسب للجيش الروسي لوقف الهجمات على البنية التحتية للطاقة"، وفقًا للصحيفة الهندية.ويعتقد المحللون أيضًا أن روسيا أجّلت أهم نقاط المناقشات إلى الاجتماع المقبل، معيدةً بذلك طرح مطلبها بوقف جميع المساعدات الخارجية والمعلومات الاستخبارية عن أوكرانيا. ولم يشر بوتين إلى "التفاصيل الدقيقة" التي شدد عليها في خطابه، بما في ذلك قوة حفظ السلام على خطوط المواجهة، بل تفوق على ترامب بتنازلات بسيطة بدلًا من رفض قاطع، وفقًا للصحيفة.وأجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، محادثة هاتفية يوم امس الثلاثاء، وذكرت الخدمة الصحفية للكرملين أن رئيسي البلدين ناقشا خلال المحادثة تسوية الصراع العسكري الأوكراني، وأعربا أيضا عن الاهتمام المتبادل بتطبيع العلاقات في ضوء مسؤوليتهما الخاصة في ضمان الأمن والاستقرار في العالم.الكرملين: بوتين وترامب تبادلا وجهات النظر التفصيلية حول الأزمة الأوكرانية ميدفيديف: مكالمة بوتين وترامب أظهرت أنه لا يوجد سوى روسيا وأمريكا في "غرفة الطعام"
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العالم, روسيا, أخبار روسيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, ترامب, دونالد ترامب, فلاديمير بوتين
العالم, روسيا, أخبار روسيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, ترامب, دونالد ترامب, فلاديمير بوتين

إعلام: محادثة بوتين وترامب خطوة نحو خفض التصعيد

08:32 GMT 19.03.2025
© Sputnik . Michael Klimentyev / الانتقال إلى بنك الصورمباحثات الرئيسين بوتين وترامب في هامبورغ
مباحثات الرئيسين بوتين وترامب في هامبورغ - سبوتنيك عربي, 1920, 19.03.2025
© Sputnik . Michael Klimentyev
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اعتبرت وسائل إعلام هندية المحادثة الهاتفية بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والأمريكي دونالد ترامب، خطوة مهمة نحو خفض التصعيد، مشيرةً إلى أن المفاوضات كانت مجرد واحدة من الخطوات الأولى نحو حل الصراع في أوكرانيا.
وأعرب ترامب، الذي وصف المحادثة بأنها "جيدة وبناءة للغاية" على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "تروث"، عن تفاؤله بشأن تحقيق المزيد من التقدم نحو وقف إطلاق النار الكامل وإنهاء الحرب"، وفقا لصحيفة هندية.
وأكدت صحيفة "إنديان إكسبريس" أن نتيجة المحادثة الهاتفية "كانت اتفاقا أوليا لوقف الهجمات على البنية التحتية الحيوية للطاقة في أوكرانيا".
وأشارت الصحيفة أيضًا إلى "التفاؤل الحذر" الذي يبديه زعماء العالم بشأن المحادثة بين بوتين وترامب.
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وكان رد الفعل الأولي لقادة العالم تفاؤلاً حذرًا، خففه إدراك أن أي وقف لإطلاق النار يجب أن يكون مستدامًا وعادلاً لأوكرانيا. وأشاد المستشار الألماني أولاف شولتز، في حديثه إلى جانب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بوقف إطلاق النار المحدود ووصفه بأنه "بداية جيدة"، لكنه حذر من استحالة تحقيق وقف إطلاق نار كامل وسلام دائم دون مشاركة أوكرانيا الكاملة، وفقاً لصحيفة "إنديان إكسبرس".
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وأعرب البيت الأبيض عن ارتياحه لتقدم المحادثات، قائلاً إن روسيا ستبدأ بوقف إطلاق النار في قطاعي الطاقة والبنية التحتية. كما ذكر البيان أن المحادثات مخطط لها بشأن "وقف إطلاق نار بحري في البحر الأسود، ووقف إطلاق نار شامل، وسلام دائم". كما لاقى بيان الكرملين استحسانًا كبيرًا، إذ ذكر أن بوتين "أصدر فورًا الأمر المناسب للجيش الروسي لوقف الهجمات على البنية التحتية للطاقة"، وفقًا للصحيفة الهندية.

وأضافت الصحيفة أن "فلاديمير زيلينسكي رد على هذا التطور، قائلا إنه يريد من الجانبين التوقف عن مهاجمة البنية التحتية لبعضهما بعضا، لكنه كان ينتظر أولا تفاصيل ما تم الاتفاق عليه".

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ويعتقد المحللون أيضًا أن روسيا أجّلت أهم نقاط المناقشات إلى الاجتماع المقبل، معيدةً بذلك طرح مطلبها بوقف جميع المساعدات الخارجية والمعلومات الاستخبارية عن أوكرانيا. ولم يشر بوتين إلى "التفاصيل الدقيقة" التي شدد عليها في خطابه، بما في ذلك قوة حفظ السلام على خطوط المواجهة، بل تفوق على ترامب بتنازلات بسيطة بدلًا من رفض قاطع، وفقًا للصحيفة.
وأجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، محادثة هاتفية يوم امس الثلاثاء، وذكرت الخدمة الصحفية للكرملين أن رئيسي البلدين ناقشا خلال المحادثة تسوية الصراع العسكري الأوكراني، وأعربا أيضا عن الاهتمام المتبادل بتطبيع العلاقات في ضوء مسؤوليتهما الخاصة في ضمان الأمن والاستقرار في العالم.
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