https://sarabic.ae/20250319/نائب-روسي-المكالمة-بين-بوتين-وترامب-أزالت-سوء-التفاهم-بين-البلدين-1098761234.html
نائب روسي: المكالمة بين بوتين وترامب أزالت سوء التفاهم بين البلدين
نائب روسي: المكالمة بين بوتين وترامب أزالت سوء التفاهم بين البلدين
سبوتنيك عربي
أكد النائب في مجلس الدوما الروسي عن جمهورية القرم ميخائيل شيريميت، اليوم الأربعاء، أن المكالمة الهاتفية بين رئيسي روسيا والولايات المتحدة تميزت بسقوط "جدار سوء... 19.03.2025, سبوتنيك عربي
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وقال شيريميت لوكالة "سبوتنيك": "لقد أظهر قادة روسيا والولايات المتحدة للعالم أجمع كيف ينبغي للسياسيين أن يتحلوا بالمسؤولية والحكمة. وقد اتسمت بداية الحوار بسقوط جدار سوء التفاهم وانعدام الثقة بين روسيا والولايات المتحدة، وأثبتت أن زمن الكوارث السياسية قد ولّى، وأن العالم يتطلع إلى حياة أكثر هدوءًا وثقة".ووفقا لشيريميت، تم اتخاذ أول خطوة جادة في العلاقات الروسية الأمريكية لبناء علاقات الثقة في مسألة بناء الأمن العالمي.وأجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، محادثة هاتفية يوم امس الثلاثاء، وذكرت الخدمة الصحفية للكرملين أن رئيسي البلدين ناقشا خلال المحادثة تسوية الصراع العسكري الأوكراني، وأعربا أيضا عن الاهتمام المتبادل بتطبيع العلاقات في ضوء مسؤوليتهما الخاصة في ضمان الأمن والاستقرار في العالم.وأكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن محادثته الهاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، كانت "جيدة للغاية ومثمرة".الكرملين: بوتين وترامب تبادلا وجهات النظر التفصيلية حول الأزمة الأوكرانية ميدفيديف: مكالمة بوتين وترامب أظهرت أنه لا يوجد سوى روسيا وأمريكا في "غرفة الطعام"
https://sarabic.ae/20250318/البيت-الأبيض-بوتين-وترامب-تحدثا-هاتفيا-والمحادثات-تسير-بشكل-جيد-1098754918.html
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نائب روسي: المكالمة بين بوتين وترامب أزالت سوء التفاهم بين البلدين
أكد النائب في مجلس الدوما الروسي عن جمهورية القرم ميخائيل شيريميت، اليوم الأربعاء، أن المكالمة الهاتفية بين رئيسي روسيا والولايات المتحدة تميزت بسقوط "جدار سوء التفاهم" بين البلدين.
وقال شيريميت لوكالة "سبوتنيك": "لقد أظهر قادة روسيا والولايات المتحدة للعالم أجمع كيف ينبغي للسياسيين أن يتحلوا بالمسؤولية والحكمة. وقد اتسمت بداية الحوار بسقوط جدار سوء التفاهم وانعدام الثقة بين روسيا والولايات المتحدة، وأثبتت أن زمن الكوارث السياسية قد ولّى، وأن العالم يتطلع إلى حياة أكثر هدوءًا وثقة".
ووفقا لشيريميت، تم اتخاذ أول خطوة جادة في العلاقات الروسية الأمريكية لبناء علاقات الثقة في مسألة بناء الأمن العالمي.
وأضاف شيريميت: "كلا البلدين يركزان على حل جميع المشاكل المتراكمة. ونلمس التزامًا أساسيًا بالعمل المنهجي".
وأجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، محادثة هاتفية يوم امس الثلاثاء، وذكرت الخدمة الصحفية للكرملين أن رئيسي البلدين ناقشا خلال المحادثة تسوية الصراع العسكري الأوكراني،
وأعربا أيضا عن الاهتمام المتبادل بتطبيع العلاقات في ضوء مسؤوليتهما الخاصة في ضمان الأمن والاستقرار في العالم.
وأكد الرئيس الأمريكي،
دونالد ترامب، أن محادثته الهاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، كانت "جيدة للغاية ومثمرة".