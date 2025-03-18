https://sarabic.ae/20250318/ترامب-أجريت-محادثة-جيدة-وبناءة-للغاية-مع-بوتين-1098759391.html
ترامب: أجريت "محادثة جيدة وبناءة للغاية" مع بوتين
ترامب: أجريت "محادثة جيدة وبناءة للغاية" مع بوتين
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، أن محادثته الهاتفية اليوم مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، كانت "جيدة للغاية ومثمرة". 18.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-18T20:02+0000
2025-03-18T20:02+0000
2025-03-18T20:36+0000
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
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وقال ترامب في بيان نشر على منصة "تروث سوشيال": "محادثتي الهاتفية اليوم مع الرئيس الروسي بوتين جيدة ومثمرة للغاية، اتفقنا على وقف فوري لإطلاق النار على جميع قطاعات الطاقة والبنية التحتية، مع الأخذ في الاعتبار أننا سنعمل بشكل سريع من أجل التوصل إلى وقف كامل لإطلاق النار، وإنهاء هذه الحرب المروعة للغاية بين روسيا وأوكرانيا".وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الكرملين، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي، دونالد ترامب، تبادلا خلال الاتصال الهاتفي وجهات النظر التفصيلية والصريحة حول الأزمة الأوكرانية.وجاء في بيان الكرملين: واصل الرئيسان تبادل وجهات النظر بشكل مفصل وصريح بشأن الوضع حول أوكرانيا، وأعرب فلاديمير بوتين عن امتنانه لدونالد ترامب لرغبته في المساعدة في تحقيق الهدف النبيل المتمثل في إنهاء الأعمال العدائية والخسائر البشرية".
https://sarabic.ae/20250318/الكرملين-بوتين-وترامب-تبادلا-وجهات-النظر-التفصيلية-والصريحة-حول-الأزمة-الأوكرانية-1098756749.html
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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
ترامب: أجريت "محادثة جيدة وبناءة للغاية" مع بوتين
20:02 GMT 18.03.2025 (تم التحديث: 20:36 GMT 18.03.2025)
أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، أن محادثته الهاتفية اليوم مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، كانت "جيدة للغاية ومثمرة".
وقال ترامب في بيان نشر على منصة "تروث سوشيال": "محادثتي الهاتفية اليوم مع الرئيس الروسي بوتين جيدة ومثمرة للغاية، اتفقنا على وقف فوري لإطلاق النار على جميع قطاعات الطاقة والبنية التحتية، مع الأخذ في الاعتبار أننا سنعمل بشكل سريع من أجل التوصل إلى وقف كامل لإطلاق النار، وإنهاء هذه الحرب المروعة للغاية بين روسيا وأوكرانيا".
وأضاف ترامب أنه "تم مناقشة العديد من عناصر اتفاق السلام"، مشيرا إلى أن "كل من الرئيس بوتين، وزيلينسكي يرغبان في رؤية نهاية لهذا الصراع".
وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الكرملين، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي، دونالد ترامب، تبادلا خلال الاتصال الهاتفي وجهات النظر التفصيلية والصريحة حول الأزمة الأوكرانية.
وجاء في بيان الكرملين: واصل الرئيسان تبادل وجهات النظر بشكل مفصل وصريح بشأن الوضع حول أوكرانيا، وأعرب فلاديمير بوتين عن امتنانه لدونالد ترامب لرغبته في المساعدة في تحقيق الهدف النبيل المتمثل في إنهاء الأعمال العدائية والخسائر البشرية".