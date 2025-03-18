https://sarabic.ae/20250318/البيت-الأبيض-بوتين-وترامب-تحدثا-هاتفيا-والمحادثات-تسير-بشكل-جيد-1098754918.html
البيت الأبيض: بوتين وترامب تحدثا هاتفيا والمحادثات "تسير بشكل جيد"
البيت الأبيض: بوتين وترامب تحدثا هاتفيا والمحادثات "تسير بشكل جيد"
سبوتنيك عربي
أعلن البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، أن المكالمة الهاتفية بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مستمرة منذ الساعة 17:00 بتوقيت موسكو،... 18.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-18T15:13+0000
2025-03-18T15:13+0000
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وكتب مساعد الرئيس الأمريكي ونائب كبير موظفي البيت الأبيض، دان سكافينو، على منصة "إكس": "ما يحدث الآن هو أن الرئيس ترامب موجود حاليًا في المكتب البيضاوي، ويتحدث مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، منذ الساعة العاشرة صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (17:00 بتوقيت موسكو)".وفي وقت سابق من اليوم، كشف المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، عن القضايا التي سيناقشها الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين، والأمريكي دونالد ترامب.وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم أمس الإثنين، أن المفاوضات لحل الصراع في أوكرانيا وصلت إلى مرحلة حرجة، وأن المحادثة المقبلة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ستكون في غاية الأهمية.وقال ترامب: "نقترب من مرحلة حرجة للغاية، ونريد حلاً شاملاً للقضية الروسية الأوكرانية. أعتقد أن أوكرانيا تريد ذلك، وأعلم أنها تريد ذلك. جميع الأطراف تريد ذلك".وجرى اتصال هاتفي بين الرئيسين بوتين وترامب، في وقت سابق من شهر فبراير/شباط الماضي، استمر ساعة ونصف الساعة، وناقش الرئيسان، من بين أمور أخرى، تسوية الوضع في أوكرانيا، واتفقا على مواصلة الاتصالات، بما في ذلك بشأن قضية تنظيم لقاء شخصي.الخارجية الروسية: موسكو ستطالب بضمانات أمنية صارمة في إطار حل الصراع بأوكرانيا
https://sarabic.ae/20250318/الكرملين-يكشف-عن-أهم-القضايا-التي-سيناقشها-بوتين-وترامب----1098741828.html
https://sarabic.ae/20250317/ترامب-المحادثة-المقبلة-مع-بوتين-ستكون-مهمة-للغاية-1098729517.html
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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
البيت الأبيض: بوتين وترامب تحدثا هاتفيا والمحادثات "تسير بشكل جيد"
15:13 GMT 18.03.2025 (تم التحديث: 15:28 GMT 18.03.2025)
أعلن البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، أن المكالمة الهاتفية بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مستمرة منذ الساعة 17:00 بتوقيت موسكو، مشيرا أن المحادثة "تسير بشكل جيد".
وكتب مساعد الرئيس الأمريكي ونائب كبير موظفي البيت الأبيض، دان سكافينو، على منصة "إكس": "ما يحدث الآن هو أن الرئيس ترامب موجود حاليًا في المكتب البيضاوي، ويتحدث مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، منذ الساعة العاشرة صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (17:00 بتوقيت موسكو)".
وتابع: "المكالمة تسير على ما يرام وما زالت مستمرة".
وقال بيسكوف ردًا على أسئلة الصحفيين حول مواضيع المحادثة الهاتفية المقبلة بين بوتين وترامب، إن الرئيسين سيناقشان في محادثة هاتفية تطبيع العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة، والتسوية في أوكرانيا.
وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم أمس الإثنين، أن المفاوضات لحل الصراع في أوكرانيا
وصلت إلى مرحلة حرجة، وأن المحادثة المقبلة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ستكون في غاية الأهمية.
وقال ترامب: "نقترب من مرحلة حرجة للغاية، ونريد حلاً شاملاً للقضية الروسية الأوكرانية. أعتقد أن أوكرانيا تريد ذلك، وأعلم أنها تريد ذلك. جميع الأطراف تريد ذلك".
وجرى اتصال هاتفي بين الرئيسين بوتين وترامب، في وقت سابق من شهر فبراير/شباط الماضي، استمر ساعة ونصف الساعة، وناقش الرئيسان، من بين أمور أخرى، تسوية الوضع في أوكرانيا،
واتفقا على مواصلة الاتصالات، بما في ذلك بشأن قضية تنظيم لقاء شخصي.