https://sarabic.ae/20250318/الكرملين-يكشف-عن-أهم-القضايا-التي-سيناقشها-بوتين-وترامب----1098741828.html

الكرملين يكشف عن أهم القضايا التي سيناقشها بوتين وترامب

الكرملين يكشف عن أهم القضايا التي سيناقشها بوتين وترامب

سبوتنيك عربي

كشف المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، عن القضايا التي سيناقشها الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين، والأمريكي دونالد ترامب. 18.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-18T09:41+0000

2025-03-18T09:41+0000

2025-03-18T09:41+0000

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وقال بيسكوف ردًا على أسئلة الصحفيين حول مواضيع المحادثة الهاتفية المقبلة بين بوتين وترامب، إن الرئيسين سيناقشان في محادثة هاتفية تطبيع العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة، والتسوية في أوكرانيا.وأضاف: "هناك أيضًا عدد كبير من التساؤلات حول مواصلة تطبيع علاقاتنا الثنائية، وحول الملف الأوكراني. سيتعين على الرئيسين مناقشة كل هذا".وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم أمس الاثنين، أن المفاوضات لحل الصراع في أوكرانيا وصلت إلى مرحلة حرجة، وأن المحادثة المقبلة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ستكون في غاية الأهمية.وفي وقت سابق، صرح المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أنه يجري التحضير للمكالمة الهاتفية التي ستتم، اليوم الثلاثاء، بين الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دوناد ترامب.وجرى اتصال هاتفي بين الرئيسين بوتين وترامب، في وقت سابق من شهر فبراير/شباط الماضي، استمر ساعة ونصف الساعة، وناقش الرئيسان، من بين أمور أخرى، تسوية الوضع في أوكرانيا، واتفقا على مواصلة الاتصالات، بما في ذلك بشأن قضية تنظيم لقاء شخصي.الخارجية الروسية: موسكو ستطالب بضمانات أمنية صارمة في إطار حل الصراع بأوكرانياترامب: المناقشات مع بوتين بشأن إنهاء الصراع

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