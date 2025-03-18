الكرملين يكشف عن أهم القضايا التي سيناقشها بوتين وترامب

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آلية عمل في "بريكس" لمكافحة غسل الأموال
09:17 GMT
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المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
09:46 GMT
14 د
مساحة حرة
الأهمية الاقتصادية للربط الكهربائي بين الأردن والعراق
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
10:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
"نو آذر لاند".. فيلم سينمائي يقضي على السردية الإسرائيلية بشأن الاستيطان
14:03 GMT
24 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
14:28 GMT
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عرب بوينت بودكاست
الزواج السعيد أو الزواج الناجح، هل هو حلم، أم هو مبتغى يجب أن يسعى له الطرفان؟
14:37 GMT
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نبض افريقيا
إعلام إسرائيلي يثير جدلا حول اتصالات أمريكية إسرائيلية، مع مسؤولين من دول أفريقية لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إليها
15:00 GMT
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عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
15:46 GMT
14 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
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الكسندر بوشكين وعصر الشعر الذهبى في روسيا
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خبير: على ترامب أن يعلم أن لدى الجيش اليمني القدرة على المقاومة
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رسالة أمريكية إلى العالم عنوانها "مقتل أبو خديجة"
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هل هناك حقًا فرق بين أدمغة الذكور والإناث؟
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كيف يمكن مواجهة ظاهرة تهريب المخدرات التي تؤرق دولا عربية
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هل فشل الشرع في تأمين الساحل السوري؟
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رسالة أمريكية إلى العالم عنوانها "مقتل أبو خديجة"
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الكرملين يكشف عن أهم القضايا التي سيناقشها بوتين وترامب
الكرملين يكشف عن أهم القضايا التي سيناقشها بوتين وترامب
سبوتنيك عربي
كشف المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، عن القضايا التي سيناقشها الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين، والأمريكي دونالد ترامب. 18.03.2025, سبوتنيك عربي
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وقال بيسكوف ردًا على أسئلة الصحفيين حول مواضيع المحادثة الهاتفية المقبلة بين بوتين وترامب، إن الرئيسين سيناقشان في محادثة هاتفية تطبيع العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة، والتسوية في أوكرانيا.وأضاف: "هناك أيضًا عدد كبير من التساؤلات حول مواصلة تطبيع علاقاتنا الثنائية، وحول الملف الأوكراني. سيتعين على الرئيسين مناقشة كل هذا".وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم أمس الاثنين، أن المفاوضات لحل الصراع في أوكرانيا وصلت إلى مرحلة حرجة، وأن المحادثة المقبلة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ستكون في غاية الأهمية.وفي وقت سابق، صرح المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أنه يجري التحضير للمكالمة الهاتفية التي ستتم، اليوم الثلاثاء، بين الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دوناد ترامب.وجرى اتصال هاتفي بين الرئيسين بوتين وترامب، في وقت سابق من شهر فبراير/شباط الماضي، استمر ساعة ونصف الساعة، وناقش الرئيسان، من بين أمور أخرى، تسوية الوضع في أوكرانيا، واتفقا على مواصلة الاتصالات، بما في ذلك بشأن قضية تنظيم لقاء شخصي.الخارجية الروسية: موسكو ستطالب بضمانات أمنية صارمة في إطار حل الصراع بأوكرانياترامب: المناقشات مع بوتين بشأن إنهاء الصراع
https://sarabic.ae/20250317/ترامب-المحادثة-المقبلة-مع-بوتين-ستكون-مهمة-للغاية-1098729517.html
https://sarabic.ae/20250317/ترامب-يقول-إن-روسيا-ستقبل-اقتراح-وقف-إطلاق-النار-لمدة-30-يوما-1098730660.html
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الكرملين يكشف عن أهم القضايا التي سيناقشها بوتين وترامب

09:41 GMT 18.03.2025
© Sputnik . Vitaliy Belousovالكرملين
الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 18.03.2025
© Sputnik . Vitaliy Belousov
تابعنا عبر
كشف المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، عن القضايا التي سيناقشها الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين، والأمريكي دونالد ترامب.
وقال بيسكوف ردًا على أسئلة الصحفيين حول مواضيع المحادثة الهاتفية المقبلة بين بوتين وترامب، إن الرئيسين سيناقشان في محادثة هاتفية تطبيع العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة، والتسوية في أوكرانيا.
وأضاف: "هناك أيضًا عدد كبير من التساؤلات حول مواصلة تطبيع علاقاتنا الثنائية، وحول الملف الأوكراني. سيتعين على الرئيسين مناقشة كل هذا".
ومن المقرر أن يجري الرئيسان الأمريكي دونالد ترامب، والروسي فلاديمير بوتين، محادثات اليوم الثلاثاء.
مباحثات الرئيسين بوتين وترامب في هامبورغ - سبوتنيك عربي, 1920, 17.03.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
ترامب: المحادثة المقبلة مع بوتين ستكون مهمة للغاية
أمس, 20:55 GMT
وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم أمس الاثنين، أن المفاوضات لحل الصراع في أوكرانيا وصلت إلى مرحلة حرجة، وأن المحادثة المقبلة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ستكون في غاية الأهمية.
وقال ترامب: "نقترب من مرحلة حرجة للغاية، ونريد حلاً شاملاً للقضية الروسية الأوكرانية. أعتقد أن أوكرانيا تريد ذلك، وأعلم أنها تريد ذلك. جميع الأطراف تريد ذلك".
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 17.03.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
ترامب يقول إن روسيا ستقبل اقتراح وقف إطلاق النار لمدة 30 يوما
أمس, 22:59 GMT
وفي وقت سابق، صرح المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أنه يجري التحضير للمكالمة الهاتفية التي ستتم، اليوم الثلاثاء، بين الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دوناد ترامب.
وجرى اتصال هاتفي بين الرئيسين بوتين وترامب، في وقت سابق من شهر فبراير/شباط الماضي، استمر ساعة ونصف الساعة، وناقش الرئيسان، من بين أمور أخرى، تسوية الوضع في أوكرانيا، واتفقا على مواصلة الاتصالات، بما في ذلك بشأن قضية تنظيم لقاء شخصي.
الخارجية الروسية: موسكو ستطالب بضمانات أمنية صارمة في إطار حل الصراع بأوكرانيا
ترامب: المناقشات مع بوتين بشأن إنهاء الصراع
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