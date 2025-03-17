إعلام: ترامب سيجري اتصالا غدا الثلاثاء مع بوتين

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
هل فشل الشرع في تأمين الساحل السوري؟
09:17 GMT
32 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
09:49 GMT
11 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
مساحة حرة
كيف تؤثر حرب الرسوم الجمركية على اقتصاد العالم؟
14:31 GMT
29 د
ملفات ساخنة
آفاق تطور العلاقات العراقية مع دمشق في ظل الإدارة السورية الجديدة
15:00 GMT
29 د
صدى الحياة
دور المرأة الفلسطينية في الحفاظ على التراث الثقافي وتعزيز الهوية الفلسطينية
15:30 GMT
30 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
16:42 GMT
18 د
عالم سبوتنيك
محاولات لإنقاذ مفاوضات غزة من الفشل
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
هل ستصمد أوكرانيا من دون الدعم الأمريكي؟ يجيب خبير
18:00 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
هل تقدم مجموعة البريكس فلسفة ثقافية كوكبية من نوع جديد؟
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
آلية عمل في "بريكس" لمكافحة غسل الأموال
09:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
09:46 GMT
14 د
مساحة حرة
الأهمية الاقتصادية للربط الكهربائي بين الأردن والعراق
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
10:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
14:03 GMT
14 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي وصلاحية إبداع العلماء
14:18 GMT
30 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
14:48 GMT
12 د
لقاء سبوتنيك
القضية الكردية تصل إلى محطات تاريخية لإنهاء النزاع في سوريا وتركيا
15:00 GMT
59 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
16:00 GMT
31 د
الإنسان والثقافة
الكسندر بوشكين وعصر الشعر الذهبى في روسيا
16:31 GMT
29 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250317/إعلام-ترامب-سيجري-اتصالا-غدا-الثلاثاء-مع-بوتين-1098706433.html
إعلام: ترامب سيجري اتصالا غدا الثلاثاء مع بوتين
إعلام: ترامب سيجري اتصالا غدا الثلاثاء مع بوتين
سبوتنيك عربي
نقلت وسائل إعلام، عن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إنه يعتزم إجراء محادثة مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين يوم الثلاثاء. 17.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-17T04:34+0000
2025-03-17T05:25+0000
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102497/45/1024974589_0:200:2909:1836_1920x0_80_0_0_736eee8b543ef0f71746afe2c0964ac2.jpg
ونقلت وكالة أنباه رويترز عن ترامب: "قال ترامب إنه سيجري محادثة يوم الثلاثاء مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين".وقال ترامب: "أعتقد أننا سنتحدث عن الأراضي... سنتحدث عن محطات الطاقة لأن هذه قضية كبيرة".وأضاف ويتكوف، يوم أمس الأحد، في حديث مع شبكة أخبار أمريكية، أن "الرئيس يستخدم كلمة أسابيع لوصف الإطار الزمني".وأردف: "روسيا والولايات المتحدة تعملان على تقريب المسافة في المفاوضات بشأن أوكرانيا؛ وقد يتصل بوتين وترامب الأسبوع المقبل".بينها دول عربية... إدارة ترامب تدرس فرض حظر سفر على دول عدة
https://sarabic.ae/20250317/الخارجية-الروسية-موسكو-ستطالب-بضمانات-أمنية-صارمة-في-إطار-حل-الصراع-بأوكرانيا-1098705678.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102497/45/1024974589_178:0:2909:2048_1920x0_80_0_0_ce5801ec296e3c197d37e010aae3464d.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية

إعلام: ترامب سيجري اتصالا غدا الثلاثاء مع بوتين

04:34 GMT 17.03.2025 (تم التحديث: 05:25 GMT 17.03.2025)
© Sputnik . Michael Klimentyev / الانتقال إلى بنك الصورمباحثات الرئيسين بوتين وترامب في هامبورغ
مباحثات الرئيسين بوتين وترامب في هامبورغ - سبوتنيك عربي, 1920, 17.03.2025
© Sputnik . Michael Klimentyev
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
نقلت وسائل إعلام، عن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إنه يعتزم إجراء محادثة مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين يوم الثلاثاء.
ونقلت وكالة أنباه رويترز عن ترامب: "قال ترامب إنه سيجري محادثة يوم الثلاثاء مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين".

وقال ترامب إنه خلال محادثة مع بوتين كان ينوي إثارة قضية الأراضي والسيطرة على محطات الطاقة النووية.

وقال ترامب: "أعتقد أننا سنتحدث عن الأراضي... سنتحدث عن محطات الطاقة لأن هذه قضية كبيرة".
زخرفة العاصمة الروسية موسكو بمناسبة يوم العلم الروسي، في الخلفية يوجد مبنى وزارة الخارجية الروسية. - سبوتنيك عربي, 1920, 17.03.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الخارجية الروسية: موسكو ستطالب بضمانات أمنية صارمة في إطار حل الصراع بأوكرانيا
00:14 GMT
وصرح المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي، ستيف ويتكوف، لإعلام محلي، إن الرئيس دونالد ترامب يتوقع التوصل إلى حل للأزمة الأوكرانية في غضون أسابيع.
وأضاف ويتكوف، يوم أمس الأحد، في حديث مع شبكة أخبار أمريكية، أن "الرئيس يستخدم كلمة أسابيع لوصف الإطار الزمني".

وأكد ويتكوف أن "كل من موسكو وكييف تريدان حل النزاع، والطرفان على استعداد لمناقشة تفاصيل الاتفاقيات؛ وكان اللقاء مع فلاديمير بوتين إيجابيا، وركز على إيجاد حلول للأزمة الأوكرانية".

وأردف: "روسيا والولايات المتحدة تعملان على تقريب المسافة في المفاوضات بشأن أوكرانيا؛ وقد يتصل بوتين وترامب الأسبوع المقبل".
بينها دول عربية... إدارة ترامب تدرس فرض حظر سفر على دول عدة
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала