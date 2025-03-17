https://sarabic.ae/20250317/إعلام-ترامب-سيجري-اتصالا-غدا-الثلاثاء-مع-بوتين-1098706433.html
إعلام: ترامب سيجري اتصالا غدا الثلاثاء مع بوتين
إعلام: ترامب سيجري اتصالا غدا الثلاثاء مع بوتين
سبوتنيك عربي
نقلت وسائل إعلام، عن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إنه يعتزم إجراء محادثة مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين يوم الثلاثاء. 17.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-17T04:34+0000
2025-03-17T04:34+0000
2025-03-17T05:25+0000
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
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ونقلت وكالة أنباه رويترز عن ترامب: "قال ترامب إنه سيجري محادثة يوم الثلاثاء مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين".وقال ترامب: "أعتقد أننا سنتحدث عن الأراضي... سنتحدث عن محطات الطاقة لأن هذه قضية كبيرة".وأضاف ويتكوف، يوم أمس الأحد، في حديث مع شبكة أخبار أمريكية، أن "الرئيس يستخدم كلمة أسابيع لوصف الإطار الزمني".وأردف: "روسيا والولايات المتحدة تعملان على تقريب المسافة في المفاوضات بشأن أوكرانيا؛ وقد يتصل بوتين وترامب الأسبوع المقبل".بينها دول عربية... إدارة ترامب تدرس فرض حظر سفر على دول عدة
https://sarabic.ae/20250317/الخارجية-الروسية-موسكو-ستطالب-بضمانات-أمنية-صارمة-في-إطار-حل-الصراع-بأوكرانيا-1098705678.html
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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
إعلام: ترامب سيجري اتصالا غدا الثلاثاء مع بوتين
04:34 GMT 17.03.2025 (تم التحديث: 05:25 GMT 17.03.2025)
نقلت وسائل إعلام، عن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إنه يعتزم إجراء محادثة مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين يوم الثلاثاء.
ونقلت وكالة أنباه رويترز عن ترامب: "قال ترامب إنه سيجري محادثة يوم الثلاثاء مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين".
وقال ترامب إنه خلال محادثة مع بوتين كان ينوي إثارة قضية الأراضي والسيطرة على محطات الطاقة النووية.
وقال ترامب: "أعتقد أننا سنتحدث عن الأراضي... سنتحدث عن محطات الطاقة لأن هذه قضية كبيرة".
وصرح المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي، ستيف ويتكوف، لإعلام محلي، إن الرئيس دونالد ترامب يتوقع التوصل إلى حل للأزمة الأوكرانية في غضون أسابيع.
وأضاف ويتكوف، يوم أمس الأحد، في حديث مع شبكة أخبار أمريكية، أن "الرئيس يستخدم كلمة أسابيع لوصف الإطار الزمني".
وأكد ويتكوف أن "كل من موسكو وكييف تريدان حل النزاع، والطرفان على استعداد لمناقشة تفاصيل الاتفاقيات؛ وكان اللقاء مع فلاديمير بوتين إيجابيا، وركز على إيجاد حلول للأزمة الأوكرانية".
وأردف
: "روسيا والولايات المتحدة تعملان على تقريب المسافة في المفاوضات بشأن أوكرانيا؛ وقد يتصل بوتين وترامب الأسبوع المقبل".