https://sarabic.ae/20250316/ويتكوف-ترامب-يتوقع-انتهاء-الصراع-الأوكراني-خلال-أسابيع-بعد-تقلص-فجوة-المفاوضات-بين-روسيا-وأمريكا-1098698886.html
ويتكوف: ترامب يتوقع انتهاء الصراع الأوكراني خلال أسابيع
ويتكوف: ترامب يتوقع انتهاء الصراع الأوكراني خلال أسابيع
سبوتنيك عربي
قال المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي، ستيف ويتكوف، لإعلام محلي، إن الرئيس دونالد ترامب يتوقع التوصل إلى حل للأزمة الأوكرانية في غضون أسابيع. 16.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-16T14:07+0000
2025-03-16T14:07+0000
2025-03-16T14:24+0000
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
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وأضاف ويتكوف، اليوم الأحد، في حديث مع شبكة أخبار أمريكية، أن "الرئيس يستخدم كلمة أسابيع لوصف الإطار الزمني".وكشف ويتكوف أن "كل من موسكو وكييف تريدان حل النزاع، والطرفان على استعداد لمناقشة تفاصيل الاتفاقيات؛ وكان اللقاء مع فلاديمير بوتين إيجابيا، وركز على إيجاد حلول للأزمة الأوكرانية".واستقبل الرئيس الروسي، مساء الخميس الماضي، ويتكوف في موسكو.وأكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن مباحثات مبعوثه الخاص ستيف ويتكوف مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ومسؤولين روس آخرين، الخميس الماضي، كانت "مثمرة للغاية"، نافيًا صحة تقارير إعلامية بشأن انتظار ويتكوف لساعات طويلة قبل السماح له بلقاء بوتين.وكتب ترامب في منشور على منصة "تروث سوشيال": "لقد عادت وسائل الإعلام المضللة إلى عادتها. لماذا لا يصدُقون ولو لمرة واحدة؟ قرأت الليلة الماضية أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ترك سفيري ومبعوثي الخاص ستيف ويتكوف منتظرًا لأكثر من 9 ساعات، فيما لم يكن هناك في الحقيقة أي انتظار. كانت هناك اجتماعات أخرى مع مسؤولين روس آخرين ويبدو أنها استغرقت بعض الوقت، ولكنها كانت مثمرة للغاية. الأمور تمضي بسرعة وكفاءة ويبدو أن جميع المؤشرات جيدة للغاية".ترامب: أمريكا تناقش مع أوكرانيا مسألة الأراضي التي ستخسرها كييف ضمن التسوية السلمية
https://sarabic.ae/20250315/بينها-دول-عربية-إدارة-ترامب-تدرس-فرض-حظر-سفر-على-دول-عدة-1098676967.html
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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
ويتكوف: ترامب يتوقع انتهاء الصراع الأوكراني خلال أسابيع
14:07 GMT 16.03.2025 (تم التحديث: 14:24 GMT 16.03.2025)
قال المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي، ستيف ويتكوف، لإعلام محلي، إن الرئيس دونالد ترامب يتوقع التوصل إلى حل للأزمة الأوكرانية في غضون أسابيع.
وأضاف ويتكوف، اليوم الأحد، في حديث مع شبكة أخبار أمريكية، أن "الرئيس يستخدم كلمة أسابيع لوصف الإطار الزمني".
وكشف ويتكوف أن "كل من موسكو وكييف تريدان حل النزاع، والطرفان على استعداد لمناقشة تفاصيل الاتفاقيات؛ وكان اللقاء مع فلاديمير بوتين إيجابيا، وركز على إيجاد حلول للأزمة الأوكرانية".
روسيا والولايات المتحدة تعملان على تقريب المسافة في المفاوضات بشأن أوكرانيا؛ وقد يتصل بوتين وترامب الأسبوع المقبل.
واستقبل الرئيس الروسي، مساء الخميس الماضي، ويتكوف في موسكو.
وكما أوضح المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، فقد قدم ويتكوف معلومات إضافية عن أوكرانيا، وقام بوتين من جانبه بنقل بيانات وإشارات إضافية لترامب.
وأكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن مباحثات مبعوثه الخاص ستيف ويتكوف مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ومسؤولين روس آخرين، الخميس الماضي، كانت "مثمرة للغاية"، نافيًا صحة تقارير إعلامية بشأن انتظار ويتكوف لساعات طويلة قبل السماح له بلقاء بوتين.
وكتب ترامب في منشور على منصة "تروث سوشيال"
: "لقد عادت وسائل الإعلام المضللة إلى عادتها. لماذا لا يصدُقون ولو لمرة واحدة؟ قرأت الليلة الماضية أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ترك سفيري ومبعوثي الخاص ستيف ويتكوف منتظرًا لأكثر من 9 ساعات، فيما لم يكن هناك في الحقيقة أي انتظار. كانت هناك اجتماعات أخرى مع مسؤولين روس آخرين ويبدو أنها استغرقت بعض الوقت، ولكنها كانت مثمرة للغاية. الأمور تمضي بسرعة وكفاءة ويبدو أن جميع المؤشرات جيدة للغاية".