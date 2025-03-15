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كيف تؤثر حرب الرسوم الجمركية على اقتصاد العالم؟
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ترامب: مباحثات ويتكوف في روسيا "مثمرة للغاية"
ترامب: مباحثات ويتكوف في روسيا "مثمرة للغاية"
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن مباحثات مبعوثه الخاص ستيف ويتكوف مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ومسؤولين روس آخرين، الخميس الماضي، كانت "مثمرة للغاية"،... 15.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-15T17:57+0000
2025-03-15T17:57+0000
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
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وكتب ترامب في منشور على منصة "تروث سوشيال": "لقد عادت وسائل الإعلام المضللة إلى عادتها. لماذا لا يصدُقون ولو لمرة واحدة؟ قرأت الليلة الماضية أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ترك سفيري ومبعوثي الخاص ستيف ويتكوف منتظرًا لأكثر من 9 ساعات، فيما لم يكن هناك في الحقيقة أي انتظار. كانت هناك اجتماعات أخرى مع مسؤولين روس آخرين ويبدو أنها استغرقت بعض الوقت، ولكنها كانت مثمرة للغاية. الأمور تمضي بسرعة وكفاءة ويبدو أن جميع المؤشرات جيدة للغاية".وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد كشف يوم الجمعة، عن إجراء محادثات جيدة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مشيرا إلى وجود فرصة كبيرة لحل الوضع بشأن أوكرانيا.وكتب ترامب في صفحته على موقع "تروث سوشال": "أجرينا نقاشا جيدا ومثمرا للغاية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين"، مؤكدا أن هناك فرصة جيدة جدا لإنهاء الصراع أخيرا.وقال ترامب إنه طلب من الرئيس الروسي "إنقاذ أرواح العسكريين الأوكرانيين المحاصرين بالكامل" في مقاطعة كورسك.وأشار ترامب إلى أنه "يرى فرصا جيدة لإنهاء الصراع الأوكراني".
https://sarabic.ae/20250315/خبير-بوتين-رد-الكرة-إلى-الغرب-والأمور-باتت-أمام-تحول-كبير-1098687479.html
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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية

ترامب: مباحثات ويتكوف في روسيا "مثمرة للغاية"

17:57 GMT 15.03.2025
© AP Photo / Mark Humphreyالرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 15.03.2025
© AP Photo / Mark Humphrey
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أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن مباحثات مبعوثه الخاص ستيف ويتكوف مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ومسؤولين روس آخرين، الخميس الماضي، كانت "مثمرة للغاية"، نافيًا صحة تقارير إعلامية بشأن انتظار ويتكوف لساعات طويلة قبل السماح له بلقاء بوتين.
وكتب ترامب في منشور على منصة "تروث سوشيال": "لقد عادت وسائل الإعلام المضللة إلى عادتها. لماذا لا يصدُقون ولو لمرة واحدة؟ قرأت الليلة الماضية أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ترك سفيري ومبعوثي الخاص ستيف ويتكوف منتظرًا لأكثر من 9 ساعات، فيما لم يكن هناك في الحقيقة أي انتظار. كانت هناك اجتماعات أخرى مع مسؤولين روس آخرين ويبدو أنها استغرقت بعض الوقت، ولكنها كانت مثمرة للغاية. الأمور تمضي بسرعة وكفاءة ويبدو أن جميع المؤشرات جيدة للغاية".
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد كشف يوم الجمعة، عن إجراء محادثات جيدة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مشيرا إلى وجود فرصة كبيرة لحل الوضع بشأن أوكرانيا.
الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 15.03.2025
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وكتب ترامب في صفحته على موقع "تروث سوشال": "أجرينا نقاشا جيدا ومثمرا للغاية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين"، مؤكدا أن هناك فرصة جيدة جدا لإنهاء الصراع أخيرا.
وقال ترامب إنه طلب من الرئيس الروسي "إنقاذ أرواح العسكريين الأوكرانيين المحاصرين بالكامل" في مقاطعة كورسك.
وأشار ترامب إلى أنه "يرى فرصا جيدة لإنهاء الصراع الأوكراني".
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