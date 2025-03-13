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Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250313/ترامب-أمريكا-تناقش-مع-أوكرانيا-مسألة-الأراضي-التي-ستخسرها-كييف-ضمن-التسوية-السلمية-1098643715.html
ترامب: أمريكا تناقش مع أوكرانيا مسألة الأراضي التي ستخسرها كييف ضمن التسوية السلمية
ترامب: أمريكا تناقش مع أوكرانيا مسألة الأراضي التي ستخسرها كييف ضمن التسوية السلمية
سبوتنيك عربي
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، أن ستيفن ويتكوف، المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي، وممثلين آخرين لواشنطن يجرون حاليا محادثات "جدية للغاية" في... 13.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-13T17:30+0000
2025-03-13T17:30+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال ترامب، خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض قبل اجتماعه مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته: "لدينا في روسيا حاليًا مباحثات جارية. لدينا ممثلون هناك، ستيف ويتكوف وآخرون. إنهم يجرون مباحثات جادة للغاية".وحول تفاصيل المحادثات أوضح ترامب أنها تتضمن الطرف الذي سيسيطر على محطة زابوروجيه للطاقة النووية، قائلا: "هناك محطة طاقة معنية، كما تعلمون، محطة طاقة ضخمة جدًا. من سيحصل على محطة الطاقة، ومن سيحصل على هذا وذاك، وهكذا دواليك".ووصل المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف، في وقت سابق من اليوم، إلى مطار "فنوكوفو" في العاصمة موسكو.مساعد الرئيس الروسي: بريطانيا تريد تعطيل المفاوضات بشأن أوكرانيالافروف: روسيا لن تقبل بوجود دول الناتو على الأراضي الأوكرانية تحت أي ظرف
https://sarabic.ae/20250313/بوتين-نوافق-على-اقتراح-إنهاء-الأعمال-القتالية-في-أوكرانيا-شرط-أن-يؤدي-إلى-سلام-طويل-الأمد-1098641178.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية

ترامب: أمريكا تناقش مع أوكرانيا مسألة الأراضي التي ستخسرها كييف ضمن التسوية السلمية

17:30 GMT 13.03.2025
© AP Photo / Evan Vucciالرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 13.03.2025
© AP Photo / Evan Vucci
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أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، أن ستيفن ويتكوف، المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي، وممثلين آخرين لواشنطن يجرون حاليا محادثات "جدية للغاية" في روسيا لحل الصراع في أوكرانيا.
وقال ترامب، خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض قبل اجتماعه مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته: "لدينا في روسيا حاليًا مباحثات جارية. لدينا ممثلون هناك، ستيف ويتكوف وآخرون. إنهم يجرون مباحثات جادة للغاية".

وأضاف ترامب: "نحن في مناقشات مع أوكرانيا بشأن الأراضي والمساحات من الأراضي التي سيتم الاحتفاظ بها أو فقدانها، وكذلك جميع العناصر الأخرى للاتفاق النهائي".

الرئيس الروسي فلاديمير بويتن - سبوتنيك عربي, 1920, 13.03.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
بوتين: نوافق على اقتراح إنهاء الأعمال القتالية في أوكرانيا شرط أن يؤدي إلى سلام طويل الأمد
15:56 GMT
وحول تفاصيل المحادثات أوضح ترامب أنها تتضمن الطرف الذي سيسيطر على محطة زابوروجيه للطاقة النووية، قائلا: "هناك محطة طاقة معنية، كما تعلمون، محطة طاقة ضخمة جدًا. من سيحصل على محطة الطاقة، ومن سيحصل على هذا وذاك، وهكذا دواليك".

وفي وقت سابق من اليوم،أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن موسكو توافق على المقترحات بشأن إنهاء الأعمال القتالية، لكنها تنطلق من مبدأ أن ذلك ينبغي أن يؤدي إلى سلام طويل الأمد، ويزيل أسباب الأزمة.

ووصل المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف، في وقت سابق من اليوم، إلى مطار "فنوكوفو" في العاصمة موسكو.
مساعد الرئيس الروسي: بريطانيا تريد تعطيل المفاوضات بشأن أوكرانيا
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