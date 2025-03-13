https://sarabic.ae/20250313/ترامب-أمريكا-تناقش-مع-أوكرانيا-مسألة-الأراضي-التي-ستخسرها-كييف-ضمن-التسوية-السلمية-1098643715.html

ترامب: أمريكا تناقش مع أوكرانيا مسألة الأراضي التي ستخسرها كييف ضمن التسوية السلمية

ترامب: أمريكا تناقش مع أوكرانيا مسألة الأراضي التي ستخسرها كييف ضمن التسوية السلمية

سبوتنيك عربي

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، أن ستيفن ويتكوف، المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي، وممثلين آخرين لواشنطن يجرون حاليا محادثات "جدية للغاية" في... 13.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-13T17:30+0000

2025-03-13T17:30+0000

2025-03-13T17:30+0000

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وقال ترامب، خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض قبل اجتماعه مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته: "لدينا في روسيا حاليًا مباحثات جارية. لدينا ممثلون هناك، ستيف ويتكوف وآخرون. إنهم يجرون مباحثات جادة للغاية".وحول تفاصيل المحادثات أوضح ترامب أنها تتضمن الطرف الذي سيسيطر على محطة زابوروجيه للطاقة النووية، قائلا: "هناك محطة طاقة معنية، كما تعلمون، محطة طاقة ضخمة جدًا. من سيحصل على محطة الطاقة، ومن سيحصل على هذا وذاك، وهكذا دواليك".ووصل المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف، في وقت سابق من اليوم، إلى مطار "فنوكوفو" في العاصمة موسكو.مساعد الرئيس الروسي: بريطانيا تريد تعطيل المفاوضات بشأن أوكرانيالافروف: روسيا لن تقبل بوجود دول الناتو على الأراضي الأوكرانية تحت أي ظرف

https://sarabic.ae/20250313/بوتين-نوافق-على-اقتراح-إنهاء-الأعمال-القتالية-في-أوكرانيا-شرط-أن-يؤدي-إلى-سلام-طويل-الأمد-1098641178.html

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