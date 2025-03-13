https://sarabic.ae/20250313/ترامب-أمريكا-تناقش-مع-أوكرانيا-مسألة-الأراضي-التي-ستخسرها-كييف-ضمن-التسوية-السلمية-1098643715.html
ترامب: أمريكا تناقش مع أوكرانيا مسألة الأراضي التي ستخسرها كييف ضمن التسوية السلمية
ترامب: أمريكا تناقش مع أوكرانيا مسألة الأراضي التي ستخسرها كييف ضمن التسوية السلمية
سبوتنيك عربي
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، أن ستيفن ويتكوف، المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي، وممثلين آخرين لواشنطن يجرون حاليا محادثات "جدية للغاية" في... 13.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-13T17:30+0000
2025-03-13T17:30+0000
2025-03-13T17:30+0000
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وقال ترامب، خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض قبل اجتماعه مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته: "لدينا في روسيا حاليًا مباحثات جارية. لدينا ممثلون هناك، ستيف ويتكوف وآخرون. إنهم يجرون مباحثات جادة للغاية".وحول تفاصيل المحادثات أوضح ترامب أنها تتضمن الطرف الذي سيسيطر على محطة زابوروجيه للطاقة النووية، قائلا: "هناك محطة طاقة معنية، كما تعلمون، محطة طاقة ضخمة جدًا. من سيحصل على محطة الطاقة، ومن سيحصل على هذا وذاك، وهكذا دواليك".ووصل المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف، في وقت سابق من اليوم، إلى مطار "فنوكوفو" في العاصمة موسكو.مساعد الرئيس الروسي: بريطانيا تريد تعطيل المفاوضات بشأن أوكرانيالافروف: روسيا لن تقبل بوجود دول الناتو على الأراضي الأوكرانية تحت أي ظرف
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روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية
ترامب: أمريكا تناقش مع أوكرانيا مسألة الأراضي التي ستخسرها كييف ضمن التسوية السلمية
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، أن ستيفن ويتكوف، المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي، وممثلين آخرين لواشنطن يجرون حاليا محادثات "جدية للغاية" في روسيا لحل الصراع في أوكرانيا.
وقال ترامب، خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض قبل اجتماعه مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته: "لدينا في روسيا حاليًا مباحثات جارية. لدينا ممثلون هناك، ستيف ويتكوف وآخرون. إنهم يجرون مباحثات جادة للغاية".
وأضاف ترامب: "نحن في مناقشات مع أوكرانيا بشأن الأراضي والمساحات من الأراضي التي سيتم الاحتفاظ بها أو فقدانها، وكذلك جميع العناصر الأخرى للاتفاق النهائي".
وحول تفاصيل المحادثات أوضح ترامب أنها تتضمن الطرف الذي سيسيطر على محطة زابوروجيه للطاقة النووية، قائلا: "هناك محطة طاقة معنية، كما تعلمون، محطة طاقة ضخمة جدًا. من سيحصل على محطة الطاقة، ومن سيحصل على هذا وذاك، وهكذا دواليك".
وفي وقت سابق من اليوم،أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن موسكو توافق على المقترحات بشأن إنهاء الأعمال القتالية، لكنها تنطلق من مبدأ أن ذلك ينبغي أن يؤدي إلى سلام طويل الأمد، ويزيل أسباب الأزمة.
ووصل المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف، في وقت سابق من اليوم، إلى مطار "فنوكوفو" في العاصمة موسكو.