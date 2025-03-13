https://sarabic.ae/20250313/مساعد-الرئيس-الروسي-بريطانيا-تريد-تعطيل-المفاوضات-بشأن-أوكرانيا-1098615206.html

مساعد الرئيس الروسي: بريطانيا تريد تعطيل المفاوضات بشأن أوكرانيا

مساعد الرئيس الروسي: بريطانيا تريد تعطيل المفاوضات بشأن أوكرانيا

سبوتنيك عربي

أكد نيكولاي باتروشيف، مساعد الرئيس الروسي، اليوم الخميس، أن بريطانيا مهتمة بعرقلة تطبيع العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية، وكذلك المفاوضات بشأن... 13.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-13T05:00+0000

2025-03-13T05:00+0000

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نيكولاي باتروشيف

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وقال باتروشيف في مقابلة مع مجلة "ناتسيونالنايا أوبورونا" (الدفاع الوطني): "أعتقد أن لندن هي من دبرت التصعيد الحالي للوضع".وأضاف باتروشيف أن لندن "مهتمة بعرقلة خطوات تطبيع العلاقات الروسية - الأمريكية، وكذلك المفاوضات بشأن أوكرانيا".واستضافت مدينة جدة السعودية، أول أمس الثلاثاء، مباحثات بين وفدين من الولايات المتحدة الأمريكية وأوكرانيا، حيث ضم الوفد الأمريكي وزير الخارجية ماركو روبيو، ومستشار الأمن القومي مايك والتز، فيما مثّل الجانب الأوكراني وزير الخارجية أندريه سيبيغا، ووزير الدفاع رستم أوميروف، ومدير مكتب زيلينسكي، أندريه يرماك.وجاء في بيان أمريكي أوكراني مشترك عقب اجتماع وفدي البلدين في السعودية، أن "أوكرانيا أعربت عن استعدادها لقبول المقترح الأمريكي بشأن التوصل إلى وقف إطلاق نار فوري وانتقالي لمدة 30 يومًا، يمكن تمديده باتفاق متبادل بين الأطراف، وهو ما يتوقف على القبول والتنفيذ المتزامن من جانب روسيا الاتحادية".وأضاف البيان أن "الولايات المتحدة الأمريكية، سترفع فورًا تعليق تبادل المعلومات الاستخبارية وستستأنف تقديم المساعدات الأمنية لأوكرانيا".وكانت محادثات روسية أمريكية رفيعة المستوى قد انعقدت في العاصمة السعودية الرياض، في 18 فبراير/ شباط الماضي، حيث اتفقت موسكو وواشنطن على تهيئة الظروف لاستئناف التعاون، وإزالة القيود على عمل السفارات، وإنشاء مجموعات عمل لحل الأزمة الأوكرانية. فيما أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، أن واشنطن تسعى إلى إنهاء دائم للصراع في أوكرانيا.رئيس الاستخبارات الروسية يناقش مع نظيره الأمريكي التعاون الأمني المشتركمساعد الرئيس الروسي: الدول التي استولت على الأصول الروسية ستدفع بالكامل ثمن تصرفاتها

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