https://sarabic.ae/20250305/الخارجية-الروسية-لا-مفاوضات-محددة-بشأن-أوكرانيا-حتى-الآن--1098411964.html

الخارجية الروسية: لا مفاوضات محددة بشأن أوكرانيا حتى الآن

الخارجية الروسية: لا مفاوضات محددة بشأن أوكرانيا حتى الآن

سبوتنيك عربي

صرحت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، بأنه لا توجد حاليا مفاوضات بشأن أوكرانيا، وكل ذلك بسبب حظر فلاديمير زيلينسكي للمفاوضات مع... 05.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-05T12:46+0000

2025-03-05T12:46+0000

2025-03-05T12:52+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وقالت زاخاروفا في "منتدى في المدينة الكبيرة" : "لا توجد مفاوضات محددة، كان زيلينسكي هو الذي منع نفسه، تحت ضغط من بريطانيا والولايات المتحدة ، من إجراء مفاوضات على المستوى التشريعي".وأعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، أن "بعض الحلول" ظهرت بعد اجتماعين بين ممثلين عن روسيا والولايات المتحدة في السعودية وتركيا، لكن هناك مسائل لا تزال قائمة.وقالت زاخاروفا خلال "منتدى في مدينة كبيرة" : إن "جولات من الاجتماعات جرت الآن، وكان هذا اجتماع في الرياض... بناء على تعليمات الرئيسين وفي إطار تطوير الاجتماع في الرياض، عقد اجتماع لرؤساء الأقسام الهيكلية المسؤولة عن العلاقات الثنائية. هناك بالفعل بعض الحلول، لكن لا يزال هناك عدد كبير من المسائل" .وأضافت زاخاروفا: "بتصرفاته الفظة أثناء وجوده في واشنطن، أكد زيلينسكي أنه يشكل تهديدًا بالغ الخطورة للمجتمع الدولي باعتباره محرضا على حرب كبرى بطريقة غير مسؤولة، يجب على الجميع أن يدركوا مدى وضوح هذه الهجمات من زعيم الإرهابيين".

https://sarabic.ae/20250305/ترامب-حول-الصراع-في-أوكرانيا-لقد-حان-الوقت-لإنهاء-هذه-الحرب-العبثية-1098397430.html

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