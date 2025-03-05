الخارجية الروسية: لا مفاوضات محددة بشأن أوكرانيا حتى الآن

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التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
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المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
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كيف نتفادى الخمول والكسل أثناء العمل في شهر رمضان؟
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فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
14:50 GMT
10 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
15:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
ما هو اختراع الكالسيوم "المدهش" الذي تقدمه الطبيعة للأرانب؟
15:31 GMT
29 د
مساحة حرة
بعد تعثر اتفاق غزة هل بات سيناريو الحرب الإقليمية أقرب لحل الأزمة
16:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: تبدأ مرحلة جديدة في تاريخ تركيا تسودها المصالحة والأخوة بين الأكراد والأتراك
16:30 GMT
30 د
بلا قيود
خبير: قمة عربية طارئة تقترح فيها القاهرة إعمار غزة بدلا من تهجيرسكانها
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
قمة القاهرة..مستقبل قطاع غزة و منع التهجير أهم الأولويات
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
علاقة الحياة خارج الأرض بالأمعاء وتأثيرات التعبير الجيني للنباتات
18:30 GMT
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مدار الليل والنهار
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150 د
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183 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
09:17 GMT
13 د
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قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
09:30 GMT
30 د
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العالم العربي في قبضة التغير المناخي
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الرحالة أرتيمي رافالوفيتش يتحدث عن رحلته لغزة ويعتبر طرابلس اللبنانية أجمل مدن المشرق
14:31 GMT
29 د
ملفات ساخنة
قمة القاهرة..مستقبل قطاع غزة و منع التهجير أهم الأولويات
15:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
علاقة الحياة خارج الأرض بالأمعاء وتأثيرات التعبير الجيني للنباتات
15:30 GMT
29 د
لقاء سبوتنيك
ضلوع أطراف جديدة في حرب السودان التي تقترب من عامها الثاني دون حلول
16:00 GMT
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Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250305/الخارجية-الروسية-لا-مفاوضات-محددة-بشأن-أوكرانيا-حتى-الآن--1098411964.html
الخارجية الروسية: لا مفاوضات محددة بشأن أوكرانيا حتى الآن
الخارجية الروسية: لا مفاوضات محددة بشأن أوكرانيا حتى الآن
سبوتنيك عربي
صرحت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، بأنه لا توجد حاليا مفاوضات بشأن أوكرانيا، وكل ذلك بسبب حظر فلاديمير زيلينسكي للمفاوضات مع... 05.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-05T12:46+0000
2025-03-05T12:52+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقالت زاخاروفا في "منتدى في المدينة الكبيرة" : "لا توجد مفاوضات محددة، كان زيلينسكي هو الذي منع نفسه، تحت ضغط من بريطانيا والولايات المتحدة ، من إجراء مفاوضات على المستوى التشريعي".وأعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، أن "بعض الحلول" ظهرت بعد اجتماعين بين ممثلين عن روسيا والولايات المتحدة في السعودية وتركيا، لكن هناك مسائل لا تزال قائمة.وقالت زاخاروفا خلال "منتدى في مدينة كبيرة" : إن "جولات من الاجتماعات جرت الآن، وكان هذا اجتماع في الرياض... بناء على تعليمات الرئيسين وفي إطار تطوير الاجتماع في الرياض، عقد اجتماع لرؤساء الأقسام الهيكلية المسؤولة عن العلاقات الثنائية. هناك بالفعل بعض الحلول، لكن لا يزال هناك عدد كبير من المسائل" .وأضافت زاخاروفا: "بتصرفاته الفظة أثناء وجوده في واشنطن، أكد زيلينسكي أنه يشكل تهديدًا بالغ الخطورة للمجتمع الدولي باعتباره محرضا على حرب كبرى بطريقة غير مسؤولة، يجب على الجميع أن يدركوا مدى وضوح هذه الهجمات من زعيم الإرهابيين".
https://sarabic.ae/20250305/ترامب-حول-الصراع-في-أوكرانيا-لقد-حان-الوقت-لإنهاء-هذه-الحرب-العبثية-1098397430.html
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روسيا
روسيا

الخارجية الروسية: لا مفاوضات محددة بشأن أوكرانيا حتى الآن

12:46 GMT 05.03.2025 (تم التحديث: 12:52 GMT 05.03.2025)
© Sputnik . Kristina Kormilitsyna / الانتقال إلى بنك الصورزخرفة العاصمة الروسية موسكو بمناسبة يوم العلم الروسي، في الخلفية يوجد مبنى وزارة الخارجية الروسية.
زخرفة العاصمة الروسية موسكو بمناسبة يوم العلم الروسي، في الخلفية يوجد مبنى وزارة الخارجية الروسية. - سبوتنيك عربي, 1920, 05.03.2025
© Sputnik . Kristina Kormilitsyna
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صرحت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، بأنه لا توجد حاليا مفاوضات بشأن أوكرانيا، وكل ذلك بسبب حظر فلاديمير زيلينسكي للمفاوضات مع الجانب الروسي.
وقالت زاخاروفا في "منتدى في المدينة الكبيرة" : "لا توجد مفاوضات محددة، كان زيلينسكي هو الذي منع نفسه، تحت ضغط من بريطانيا والولايات المتحدة ، من إجراء مفاوضات على المستوى التشريعي".
وأعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، أن "بعض الحلول" ظهرت بعد اجتماعين بين ممثلين عن روسيا والولايات المتحدة في السعودية وتركيا، لكن هناك مسائل لا تزال قائمة.
وقالت زاخاروفا خلال "منتدى في مدينة كبيرة" : إن "جولات من الاجتماعات جرت الآن، وكان هذا اجتماع في الرياض... بناء على تعليمات الرئيسين وفي إطار تطوير الاجتماع في الرياض، عقد اجتماع لرؤساء الأقسام الهيكلية المسؤولة عن العلاقات الثنائية. هناك بالفعل بعض الحلول، لكن لا يزال هناك عدد كبير من المسائل" .
وأكدت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، يوم 1 مارس/ آذار الجاري، أن سلوك فلاديمير زيلينسكي في الولايات المتحدة الأمريكية أثبت أنه يشكل تهديدًا خطيرًا للعالم، باعتباره محرضا على حرب كبرى.
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مع زيلينسكي، في البيت الأبيض، واشنطن، 28 فبراير/ شباط 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.03.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
ترامب حول الصراع في أوكرانيا: لقد حان الوقت لإنهاء هذه "الحرب العبثية"
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وقالت زاخاروفا في بيان نشرته وزارة الخارجية الروسية: "زيارة زعيم النظام النازي الجديد فلاديمير زيلينسكي إلى واشنطن في 28 شباط/فبراير، تمثل فشلًا سياسيًا ودبلوماسيًا تامًا للنظام في كييف"، مشيرة إلى أن روسيا قد نبهت عدة مرات على جميع المستويات إلى "عدم قدرة زيلينسكي على التفاوض، وفساده، وعدم توازنه".

وأضافت زاخاروفا: "بتصرفاته الفظة أثناء وجوده في واشنطن، أكد زيلينسكي أنه يشكل تهديدًا بالغ الخطورة للمجتمع الدولي باعتباره محرضا على حرب كبرى بطريقة غير مسؤولة، يجب على الجميع أن يدركوا مدى وضوح هذه الهجمات من زعيم الإرهابيين".
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