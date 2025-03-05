الخارجية الروسية: لا مفاوضات محددة بشأن أوكرانيا حتى الآن
12:46 GMT 05.03.2025 (تم التحديث: 12:52 GMT 05.03.2025)
© Sputnik . Kristina Kormilitsyna / الانتقال إلى بنك الصورزخرفة العاصمة الروسية موسكو بمناسبة يوم العلم الروسي، في الخلفية يوجد مبنى وزارة الخارجية الروسية.
© Sputnik . Kristina Kormilitsyna/
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صرحت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، بأنه لا توجد حاليا مفاوضات بشأن أوكرانيا، وكل ذلك بسبب حظر فلاديمير زيلينسكي للمفاوضات مع الجانب الروسي.
وقالت زاخاروفا في "منتدى في المدينة الكبيرة" : "لا توجد مفاوضات محددة، كان زيلينسكي هو الذي منع نفسه، تحت ضغط من بريطانيا والولايات المتحدة ، من إجراء مفاوضات على المستوى التشريعي".
وأعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، أن "بعض الحلول" ظهرت بعد اجتماعين بين ممثلين عن روسيا والولايات المتحدة في السعودية وتركيا، لكن هناك مسائل لا تزال قائمة.
وقالت زاخاروفا خلال "منتدى في مدينة كبيرة" : إن "جولات من الاجتماعات جرت الآن، وكان هذا اجتماع في الرياض... بناء على تعليمات الرئيسين وفي إطار تطوير الاجتماع في الرياض، عقد اجتماع لرؤساء الأقسام الهيكلية المسؤولة عن العلاقات الثنائية. هناك بالفعل بعض الحلول، لكن لا يزال هناك عدد كبير من المسائل" .
وأكدت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، يوم 1 مارس/ آذار الجاري، أن سلوك فلاديمير زيلينسكي في الولايات المتحدة الأمريكية أثبت أنه يشكل تهديدًا خطيرًا للعالم، باعتباره محرضا على حرب كبرى.
وقالت زاخاروفا في بيان نشرته وزارة الخارجية الروسية: "زيارة زعيم النظام النازي الجديد فلاديمير زيلينسكي إلى واشنطن في 28 شباط/فبراير، تمثل فشلًا سياسيًا ودبلوماسيًا تامًا للنظام في كييف"، مشيرة إلى أن روسيا قد نبهت عدة مرات على جميع المستويات إلى "عدم قدرة زيلينسكي على التفاوض، وفساده، وعدم توازنه".
وأضافت زاخاروفا: "بتصرفاته الفظة أثناء وجوده في واشنطن، أكد زيلينسكي أنه يشكل تهديدًا بالغ الخطورة للمجتمع الدولي باعتباره محرضا على حرب كبرى بطريقة غير مسؤولة، يجب على الجميع أن يدركوا مدى وضوح هذه الهجمات من زعيم الإرهابيين".