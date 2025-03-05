https://sarabic.ae/20250305/ترامب-حول-الصراع-في-أوكرانيا-لقد-حان-الوقت-لإنهاء-هذه-الحرب-العبثية-1098397430.html

ترامب حول الصراع في أوكرانيا: لقد حان الوقت لإنهاء هذه "الحرب العبثية"

ترامب حول الصراع في أوكرانيا: لقد حان الوقت لإنهاء هذه "الحرب العبثية"

سبوتنيك عربي

كشف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، عن أن الوقت قد حان، لإيقاف "الحرب العبثية" في أوكرانيا. 05.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-05T05:10+0000

2025-03-05T05:10+0000

2025-03-05T05:10+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

دونالد ترامب

رصد عسكري

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/1c/1098272412_0:0:1890:1063_1920x0_80_0_0_e06a69cce1795d6dcd42317e860ac5dc.jpg

وقال ترامب في خطابه أمام الكونغرس: "حان الوقت لوقف هذا الجنون، حان الوقت لوقف القتل، لقد حان الوقت لإنهاء هذه الحرب التي لا طائل منها".وأردف الرئيس الأمريكي: "تلقيت اليوم رسالة مهمة من زيلينسكي، أوكرانيا مستعدة للجلوس على طاولة المفاوضات في أقرب وقت ممكن لتحقيق السلام الدائم".وذكر ترامب، أن الجانب الأمريكي تلقى خلال المفاوضات مع موسكو "إشارات قوية" حول استعدادها لإبرام السلام.وأكد ترامب أن الصراع يجب أن ينتهي في أقرب وقت ممكن، وهذا يتطلب تعاون جميع الأطراف، مضيفا أن "وقف الحرب يتطلب التشاور مع الجانبين".ونوّه ترامب، إلى أن الدول الأوروبية أنفقت أموالا على النفط والغاز الروسيين أكثر مما أنفقته على دعم أوكرانيا.وأوضح: "فكروا في الأمر، لقد أنفقوا أموالاً على شراء الغاز الروسي أكثر مما أنفقوه على الدفاع، بينما أنفقنا نحن ربما 350 مليار دولار (على مساعدة أوكرانيا).ترامب يطلب من الكونغرس تمويل نظام "القبة الذهبية" للدفاع الصاروخي ويؤكد على ضم غرينلاند

https://sarabic.ae/20250305/ترامب-يطلب-من-الكونغرس-تمويل-نظام-القبة-الذهبية-للدفاع-الصاروخي-ويؤكد-على-ضم-غرينلاند-1098397183.html

https://sarabic.ae/20250304/الاستخبارات-الروسية-البيروقراطية-الأوروبية-تعلن-الحرب-على-القادة-الذين-يدعمون-ترامب--1098377011.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

دونالد ترامب, رصد عسكري