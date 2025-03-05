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قمة القاهرة..مستقبل قطاع غزة و منع التهجير أهم الأولويات
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أمساليوم
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Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250305/ترامب-حول-الصراع-في-أوكرانيا-لقد-حان-الوقت-لإنهاء-هذه-الحرب-العبثية-1098397430.html
ترامب حول الصراع في أوكرانيا: لقد حان الوقت لإنهاء هذه "الحرب العبثية"
ترامب حول الصراع في أوكرانيا: لقد حان الوقت لإنهاء هذه "الحرب العبثية"
سبوتنيك عربي
كشف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، عن أن الوقت قد حان، لإيقاف "الحرب العبثية" في أوكرانيا. 05.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-05T05:10+0000
2025-03-05T05:10+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
دونالد ترامب
رصد عسكري
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وقال ترامب في خطابه أمام الكونغرس: "حان الوقت لوقف هذا الجنون، حان الوقت لوقف القتل، لقد حان الوقت لإنهاء هذه الحرب التي لا طائل منها".وأردف الرئيس الأمريكي: "تلقيت اليوم رسالة مهمة من زيلينسكي، أوكرانيا مستعدة للجلوس على طاولة المفاوضات في أقرب وقت ممكن لتحقيق السلام الدائم".وذكر ترامب، أن الجانب الأمريكي تلقى خلال المفاوضات مع موسكو "إشارات قوية" حول استعدادها لإبرام السلام.وأكد ترامب أن الصراع يجب أن ينتهي في أقرب وقت ممكن، وهذا يتطلب تعاون جميع الأطراف، مضيفا أن "وقف الحرب يتطلب التشاور مع الجانبين".ونوّه ترامب، إلى أن الدول الأوروبية أنفقت أموالا على النفط والغاز الروسيين أكثر مما أنفقته على دعم أوكرانيا.وأوضح: "فكروا في الأمر، لقد أنفقوا أموالاً على شراء الغاز الروسي أكثر مما أنفقوه على الدفاع، بينما أنفقنا نحن ربما 350 مليار دولار (على مساعدة أوكرانيا).ترامب يطلب من الكونغرس تمويل نظام "القبة الذهبية" للدفاع الصاروخي ويؤكد على ضم غرينلاند
https://sarabic.ae/20250305/ترامب-يطلب-من-الكونغرس-تمويل-نظام-القبة-الذهبية-للدفاع-الصاروخي-ويؤكد-على-ضم-غرينلاند-1098397183.html
https://sarabic.ae/20250304/الاستخبارات-الروسية-البيروقراطية-الأوروبية-تعلن-الحرب-على-القادة-الذين-يدعمون-ترامب--1098377011.html
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دونالد ترامب, رصد عسكري
دونالد ترامب, رصد عسكري

ترامب حول الصراع في أوكرانيا: لقد حان الوقت لإنهاء هذه "الحرب العبثية"

05:10 GMT 05.03.2025
© AP Photo / Mystyslav Chernovالرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مع زيلينسكي، في البيت الأبيض، واشنطن، 28 فبراير/ شباط 2025
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مع زيلينسكي، في البيت الأبيض، واشنطن، 28 فبراير/ شباط 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.03.2025
© AP Photo / Mystyslav Chernov
تابعنا عبر
كشف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، عن أن الوقت قد حان، لإيقاف "الحرب العبثية" في أوكرانيا.
وقال ترامب في خطابه أمام الكونغرس: "حان الوقت لوقف هذا الجنون، حان الوقت لوقف القتل، لقد حان الوقت لإنهاء هذه الحرب التي لا طائل منها".
وأردف الرئيس الأمريكي: "تلقيت اليوم رسالة مهمة من زيلينسكي، أوكرانيا مستعدة للجلوس على طاولة المفاوضات في أقرب وقت ممكن لتحقيق السلام الدائم".
وتحدث ترامب، عن بذله لجهود مضنية لإنهاء القتال في أوكرانيا، فضلا عن حفاظه على الحوار مع طرفي الصراع .
ترامب في خطابه أمام الكونغرس 4 مارس 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.03.2025
ترامب يطلب من الكونغرس تمويل نظام "القبة الذهبية" للدفاع الصاروخي ويؤكد على ضم غرينلاند
05:03 GMT
وذكر ترامب، أن الجانب الأمريكي تلقى خلال المفاوضات مع موسكو "إشارات قوية" حول استعدادها لإبرام السلام.

وتابع ترامب متسائلا: "أليست هذه نتائج رائعة؟"

وأكد ترامب أن الصراع يجب أن ينتهي في أقرب وقت ممكن، وهذا يتطلب تعاون جميع الأطراف، مضيفا أن "وقف الحرب يتطلب التشاور مع الجانبين".
مبنى الاستخبارات الخارجية الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 04.03.2025
الاستخبارات الروسية: البيروقراطية الأوروبية تعلن الحرب على القادة الذين يدعمون ترامب
أمس, 12:28 GMT
ونوّه ترامب، إلى أن الدول الأوروبية أنفقت أموالا على النفط والغاز الروسيين أكثر مما أنفقته على دعم أوكرانيا.
مع الأسف، أنفقت أوروبا أموالاً على شراء النفط والغاز الروسيين أكثر مما أنفقته على الدفاع عن أوكرانيا.
وأوضح: "فكروا في الأمر، لقد أنفقوا أموالاً على شراء الغاز الروسي أكثر مما أنفقوه على الدفاع، بينما أنفقنا نحن ربما 350 مليار دولار (على مساعدة أوكرانيا).
ترامب يطلب من الكونغرس تمويل نظام "القبة الذهبية" للدفاع الصاروخي ويؤكد على ضم غرينلاند
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