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https://sarabic.ae/20250304/الاستخبارات-الروسية-البيروقراطية-الأوروبية-تعلن-الحرب-على-القادة-الذين-يدعمون-ترامب--1098377011.html
الاستخبارات الروسية: البيروقراطية الأوروبية تعلن الحرب على القادة الذين يدعمون ترامب
الاستخبارات الروسية: البيروقراطية الأوروبية تعلن الحرب على القادة الذين يدعمون ترامب
سبوتنيك عربي
أفاد المكتب الصحفي لجهاز الاستخبارات الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، بأن البيروقراطية الأوروبية أعلنت الحرب على "القادة غير النظاميين" الذين يدعمون الرئيس... 04.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-04T12:28+0000
2025-03-04T12:28+0000
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وجاء في البيان: "وفقا للمعلومات التي تلقاها جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية، أعلنت البيروقراطية الأوروبية الحرب على "القادة غير النظاميين"، الذين يدعمون بشكل علني الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ويرفضون اتباع توجيهات النخب الليبرالية الحاكمة في الاتحاد الأوروبي".وقال البيان: "بروكسل تشعر بقلق بالغ من أن يؤدي الرئيس الجديد للبيت الأبيض إلى إضعاف "البنية الفوقية العالمية الأوروبية" وتعتمد في هذا العمل على الزعماء المحافظين ذوي التوجه الوطني مثل رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، ورئيس الوزراء السلوفاكي فيكو، والمرشح الرئاسي الروماني جورجيسكو".وأشار إلى أن النخبة الليبرالية الشمولية الأوروبية تخشى "التحول المحافظ في أوروبا" تحت تأثير الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.وتابع: "بعد "الهجوم على كالين جورجيسكو، (المرشح للانتخابات الرئاسية في رومانيا) يمكننا أن نتنبأ بثقة تامة بأن هناك محاولات جديدة من جانب التيار الليبرالي الأوروبي السائد لقمع المعارضة في الاتحاد الأوروبي، وستكون هدفهم المجر باعتبارها "معقل "الليبرالية الشمولية الأوروبية"، وستكون الانتخابات البرلمانية العام المقبل بمثابة ذريعة مناسبة".وفي وقت سابق، ذكر المكتب الصحفي لجهاز الاستخبارات الخارجية الروسية، أن أحد الخيارات التي تدرسها كييف لعرقلة المفاوضات (بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية)، ينطوي على تنفيذ سلسلة من الهجمات الإرهابية، ضد البعثات الدبلوماسية الروسية في أوروبا.الاستخبارات الخارجية الروسية: "الناتو" يدرك أن "صلاحية" زيلينسكي قد انتهت ويستعد لفضحهالاستخبارات الخارجية الروسية تكشف عن وثيقة حول التعاون بين الولايات المتحدة والرايخ الثالث
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روسيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية

الاستخبارات الروسية: البيروقراطية الأوروبية تعلن الحرب على القادة الذين يدعمون ترامب

12:28 GMT 04.03.2025
© AFP 2023 / Alexey Sazonovمبنى الاستخبارات الخارجية الروسية
مبنى الاستخبارات الخارجية الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 04.03.2025
© AFP 2023 / Alexey Sazonov
تابعنا عبر
أفاد المكتب الصحفي لجهاز الاستخبارات الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، بأن البيروقراطية الأوروبية أعلنت الحرب على "القادة غير النظاميين" الذين يدعمون الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بشكل علني ويرفضون اتباع توجيهات النخب الليبرالية الحاكمة في الاتحاد الأوروبي.
وجاء في البيان: "وفقا للمعلومات التي تلقاها جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية، أعلنت البيروقراطية الأوروبية الحرب على "القادة غير النظاميين"، الذين يدعمون بشكل علني الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ويرفضون اتباع توجيهات النخب الليبرالية الحاكمة في الاتحاد الأوروبي".

وأوضح البيان أن الاتحاد الأوروبي أعرب عن قلقه البالغ من إمكانية إضعاف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "البنية الفوقية العالمية الأوروبية" بالاعتماد على الزعماء المحافظين.

وقال البيان: "بروكسل تشعر بقلق بالغ من أن يؤدي الرئيس الجديد للبيت الأبيض إلى إضعاف "البنية الفوقية العالمية الأوروبية" وتعتمد في هذا العمل على الزعماء المحافظين ذوي التوجه الوطني مثل رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، ورئيس الوزراء السلوفاكي فيكو، والمرشح الرئاسي الروماني جورجيسكو".
زخرفة العاصمة الروسية موسكو بمناسبة يوم العلم الروسي، في الخلفية يوجد مبنى وزارة الخارجية الروسية. - سبوتنيك عربي, 1920, 04.03.2025
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وأشار إلى أن النخبة الليبرالية الشمولية الأوروبية تخشى "التحول المحافظ في أوروبا" تحت تأثير الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقال البيان: "من الواضح أن النخبة الليبرالية الشمولية الأوروبية تخشى "التحول المحافظ في أوروبا" تحت تأثير ترامب. وفي محاولة لمنع مثل هكذا سيناريو، لا تتردد بروكسل في مواجهة هذه المحاولات بجميع الوسائل".

وتابع: "بعد "الهجوم على كالين جورجيسكو، (المرشح للانتخابات الرئاسية في رومانيا) يمكننا أن نتنبأ بثقة تامة بأن هناك محاولات جديدة من جانب التيار الليبرالي الأوروبي السائد لقمع المعارضة في الاتحاد الأوروبي، وستكون هدفهم المجر باعتبارها "معقل "الليبرالية الشمولية الأوروبية"، وستكون الانتخابات البرلمانية العام المقبل بمثابة ذريعة مناسبة".
وفي وقت سابق، ذكر المكتب الصحفي لجهاز الاستخبارات الخارجية الروسية، أن أحد الخيارات التي تدرسها كييف لعرقلة المفاوضات (بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية)، ينطوي على تنفيذ سلسلة من الهجمات الإرهابية، ضد البعثات الدبلوماسية الروسية في أوروبا.
الاستخبارات الخارجية الروسية: "الناتو" يدرك أن "صلاحية" زيلينسكي قد انتهت ويستعد لفضحه
الاستخبارات الخارجية الروسية تكشف عن وثيقة حول التعاون بين الولايات المتحدة والرايخ الثالث
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