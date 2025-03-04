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https://sarabic.ae/20250304/ممثل-روسيا-في-فيينا-موسكو-تعارض-بشكل-قاطع-نشر-قوات-حفظ-سلام-أوروبية-في-أوكرانيا-1098366754.html
ممثل روسيا في فيينا: موسكو تعارض بشكل قاطع نشر قوات حفظ سلام أوروبية في أوكرانيا
ممثل روسيا في فيينا: موسكو تعارض بشكل قاطع نشر قوات حفظ سلام أوروبية في أوكرانيا
سبوتنيك عربي
أكد ممثل روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا ميخائيل أوليانوف، اليوم الثلاثاء، أن موسكو تعارض بقوة فكرة نشر قوات حفظ سلام أوروبية في أوكرانيا، مشيرًا... 04.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-04T04:55+0000
2025-03-04T05:19+0000
أخبار أوكرانيا
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
قوات حفظ السلام
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موسكو - سبوتنيك. وقال أوليانوف في بيان عبر قناته على تطبيق "تلغرام": "فكرة نشر قوات حفظ سلام أوروبية افتراضيا في أوكرانيا، هي على أقل تقدير، مشكوك فيها للغاية لسببين".وقال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، في خطاب أمام مجلس العموم (البرلمان) البريطاني، أمس، إن بريطانيا "ستلعب دوراً قيادياً، إذا لزم الأمر، إلى جانب آخرين، في إرسال قوات برية وطائرات إلى سماء [أوكرانيا]"، مشيرًا إلى أن نجاح مثل هذه المهام يتطلب دعما أمريكيا قويا"، مضيفًا: "اتفقنا على أنه في حال التوصل إلى اتفاق سلام فإننا سنواصل تعزيز القدرة الدفاعية والردع لأوكرانيا".من ناحية أخرى، أكد ستارمر أنه "قد يكون من المناسب لبعض الناس أن يتخذوا موقفا، لكن أحداث الأيام الأخيرة أوضحت أن الولايات المتحدة تلعب دورا رئيسا في ضمان السلام الذي نريده جميعا في أوكرانيا".وانعقدت في لندن، يوم الأحد، قمة غير رسمية لزعماء عدد من الدول الأوروبية لمناقشة الوضع في أوكرانيا والأمن الأوروبي الجماعي.وكان المكتب الصحفي لجهاز الاستخبارات الخارجية الروسي، قد ذكر في وقت سابق، أن الغرب يعتزم نشر ما يسمى بقوة حفظ سلام تضم نحو 100 ألف شخص في أوكرانيا لاستعادة جاهزيتها القتالية، وتعتقد الاستخبارات الخارجية الروسية أن هذا ( الأمر) سيشكل احتلالاً فعلياً لأوكرانيا.من جانبه، أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، قبل ذلك، أن نشر قوات حفظ سلام لا يمكن أن يكون ممكناً إلا بموافقة أطراف نزاع معين، كما أنه من السابق لأوانه الحديث عن قوات حفظ سلام في أوكرانيا.وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد صرح في وقت سابق، بأن هدف حل الصراع في أوكرانيا لا ينبغي أن يكون وقف إطلاق النار لفترة قصيرة وفترة راحة لإعادة تجميع القوات وإعادة التسلح بهدف مواصلة الصراع لاحقًا، بل السلام طويل الأمد.
https://sarabic.ae/20250304/ترامب-يوجه-بتعليق-المساعدات-العسكرية-لأوكرانيا-بعد-الخلاف-مع-زيلينسكي-1098366178.html
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أخبار أوكرانيا, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, قوات حفظ السلام
أخبار أوكرانيا, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, قوات حفظ السلام

ممثل روسيا في فيينا: موسكو تعارض بشكل قاطع نشر قوات حفظ سلام أوروبية في أوكرانيا

04:55 GMT 04.03.2025 (تم التحديث: 05:19 GMT 04.03.2025)
© Sputnik . Kristina Kormilitsyna / الانتقال إلى بنك الصورزخرفة العاصمة الروسية موسكو بمناسبة يوم العلم الروسي، في الخلفية يوجد مبنى وزارة الخارجية الروسية.
زخرفة العاصمة الروسية موسكو بمناسبة يوم العلم الروسي، في الخلفية يوجد مبنى وزارة الخارجية الروسية. - سبوتنيك عربي, 1920, 04.03.2025
© Sputnik . Kristina Kormilitsyna
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أكد ممثل روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا ميخائيل أوليانوف، اليوم الثلاثاء، أن موسكو تعارض بقوة فكرة نشر قوات حفظ سلام أوروبية في أوكرانيا، مشيرًا إلى أن الاتحاد الأوروبي ليس محايدًا.
موسكو - سبوتنيك. وقال أوليانوف في بيان عبر قناته على تطبيق "تلغرام": "فكرة نشر قوات حفظ سلام أوروبية افتراضيا في أوكرانيا، هي على أقل تقدير، مشكوك فيها للغاية لسببين".

وأضاف أن "الاتحاد الأوروبي ليس محايدًا، ويجب أن تكون قوات حفظ السلام محايدة. ثانيًا أن روسيا تعارض ذلك بشكل قاطع".

وقال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، في خطاب أمام مجلس العموم (البرلمان) البريطاني، أمس، إن بريطانيا "ستلعب دوراً قيادياً، إذا لزم الأمر، إلى جانب آخرين، في إرسال قوات برية وطائرات إلى سماء [أوكرانيا]"، مشيرًا إلى أن نجاح مثل هذه المهام يتطلب دعما أمريكيا قويا"، مضيفًا: "اتفقنا على أنه في حال التوصل إلى اتفاق سلام فإننا سنواصل تعزيز القدرة الدفاعية والردع لأوكرانيا".
من ناحية أخرى، أكد ستارمر أنه "قد يكون من المناسب لبعض الناس أن يتخذوا موقفا، لكن أحداث الأيام الأخيرة أوضحت أن الولايات المتحدة تلعب دورا رئيسا في ضمان السلام الذي نريده جميعا في أوكرانيا".
وانعقدت في لندن، يوم الأحد، قمة غير رسمية لزعماء عدد من الدول الأوروبية لمناقشة الوضع في أوكرانيا والأمن الأوروبي الجماعي.
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مع زيلينسكي، في البيت الأبيض، واشنطن، 28 فبراير/ شباط 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.03.2025
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ترامب يوجه بتعليق المساعدات العسكرية لأوكرانيا بعد الخلاف مع زيلينسكي
02:02 GMT
وكان المكتب الصحفي لجهاز الاستخبارات الخارجية الروسي، قد ذكر في وقت سابق، أن الغرب يعتزم نشر ما يسمى بقوة حفظ سلام تضم نحو 100 ألف شخص في أوكرانيا لاستعادة جاهزيتها القتالية، وتعتقد الاستخبارات الخارجية الروسية أن هذا ( الأمر) سيشكل احتلالاً فعلياً لأوكرانيا.
من جانبه، أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، قبل ذلك، أن نشر قوات حفظ سلام لا يمكن أن يكون ممكناً إلا بموافقة أطراف نزاع معين، كما أنه من السابق لأوانه الحديث عن قوات حفظ سلام في أوكرانيا.
وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد صرح في وقت سابق، بأن هدف حل الصراع في أوكرانيا لا ينبغي أن يكون وقف إطلاق النار لفترة قصيرة وفترة راحة لإعادة تجميع القوات وإعادة التسلح بهدف مواصلة الصراع لاحقًا، بل السلام طويل الأمد.
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