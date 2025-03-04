https://sarabic.ae/20250304/ترامب-يوجه-بتعليق-المساعدات-العسكرية-لأوكرانيا-بعد-الخلاف-مع-زيلينسكي-1098366178.html
ترامب يوجه بتعليق المساعدات العسكرية لأوكرانيا بعد الخلاف مع زيلينسكي
ترامب يوجه بتعليق المساعدات العسكرية لأوكرانيا بعد الخلاف مع زيلينسكي
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الثلاثاء، بأن الرئيس دونالد ترامب وجه بتعليق المساعدات العسكرية لأوكرانيا بعد الخلاف مع نظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي... 04.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-04T02:02+0000
2025-03-04T02:02+0000
2025-03-04T05:10+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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أخبار أوكرانيا
زيلينسكي
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القاهرة – سبوتنيك. وقالت وكالة "بلومبرغ" الأمريكية: "أمر الرئيس (الأمريكي) دونالد ترامب بوقف جميع المساعدات العسكرية لأوكرانيا، مما زاد من الضغوط على فلاديمير زيلينسكي بعد أيام فقط من تفجر الخلاف بينهما في المكتب البيضاوي".كانت وسائل إعلام أمريكية أفادت بأن ترامب أمر مسؤولي الأمن القومي بمراجعة إمدادات الأسلحة لأوكرانيا مؤقتًا أو بشكل تام، عقب مشادّة حادة بالبيت الأبيض، يوم الجمعة الماضي، بين ترامب ونائبه جيمس فانس من ناحية، وضيفهما فلاديمير زيلينسكي من ناحية أخرى، في البيت الأبيض، بشأن ضرورة التوصل إلى تسوية للأزمة مع روسيا.واتهم الرئيس الأمريكي زيلينسكي بـ"المقامرة بحرب عالمية ثالثة"، فيما قال نائبه جي دي فانس إنه "من غير اللائق أن تأتي (يا زيلينسكي) إلى المكتب البيضاوي لتحاول مقاضاتنا أمام وسائل الإعلام الأمريكية.وكان زيلينسكي قد وصل إلى البيت الأبيض لتوقيع اتفاقية المعادن، ولإجراء مباحثات مع الجانب الأمريكي تتعلق بتسوية النزاع في أوكرانيا.
https://sarabic.ae/20250304/إدارة-ترامب-تدرس-إنهاء-تبادل-المعلومات-الاستخباراتية-والتدريب-لأوكرانيا-1098365521.html
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ترامب, أخبار أوكرانيا, زيلينسكي, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
ترامب, أخبار أوكرانيا, زيلينسكي, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
ترامب يوجه بتعليق المساعدات العسكرية لأوكرانيا بعد الخلاف مع زيلينسكي
02:02 GMT 04.03.2025 (تم التحديث: 05:10 GMT 04.03.2025)
أفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الثلاثاء، بأن الرئيس دونالد ترامب وجه بتعليق المساعدات العسكرية لأوكرانيا بعد الخلاف مع نظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي الأسبوع الماضي في البيت الأبيض.
القاهرة – سبوتنيك. وقالت وكالة "بلومبرغ" الأمريكية: "أمر الرئيس (الأمريكي) دونالد ترامب بوقف جميع المساعدات العسكرية لأوكرانيا، مما زاد من الضغوط على فلاديمير زيلينسكي بعد أيام فقط من تفجر الخلاف بينهما في المكتب البيضاوي".
وقال مسؤول أمريكي في وزارة الدفاع للوكالة، إن "الولايات المتحدة علقت جميع المساعدات العسكرية الحالية لأوكرانيا حتى يقرر ترامب أن قادة البلاد يظهرون التزامًا حسن النية بالسلام"، مشيرًا إلى أن "جميع المعدات العسكرية الأمريكية غير الموجودة حاليًا في أوكرانيا سيتم إيقافها مؤقتًا، بما في ذلك الأسلحة التي تنقل على متن الطائرات والسفن أو منتظرة الآن في مناطق العبور في بولندا".
كانت وسائل إعلام أمريكية أفادت بأن ترامب أمر مسؤولي الأمن القومي بمراجعة إمدادات الأسلحة لأوكرانيا مؤقتًا أو بشكل تام، عقب مشادّة حادة بالبيت الأبيض، يوم الجمعة الماضي، بين ترامب ونائبه جيمس فانس من ناحية، وضيفهما فلاديمير زيلينسكي من ناحية أخرى، في البيت الأبيض، بشأن ضرورة التوصل إلى تسوية للأزمة مع روسيا.
واتهم الرئيس الأمريكي زيلينسكي بـ"المقامرة بحرب عالمية ثالثة"، فيما قال نائبه جي دي فانس إنه "من غير اللائق أن تأتي (يا زيلينسكي) إلى المكتب البيضاوي لتحاول مقاضاتنا أمام وسائل الإعلام الأمريكية.
وكان زيلينسكي قد وصل إلى البيت الأبيض لتوقيع اتفاقية المعادن، ولإجراء مباحثات مع الجانب الأمريكي تتعلق بتسوية النزاع في أوكرانيا.