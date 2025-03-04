https://sarabic.ae/20250304/إدارة-ترامب-تدرس-إنهاء-تبادل-المعلومات-الاستخباراتية-والتدريب-لأوكرانيا-1098365521.html

إدارة ترامب تدرس إنهاء تبادل المعلومات الاستخباراتية والتدريب لأوكرانيا

إدارة ترامب تدرس إنهاء تبادل المعلومات الاستخباراتية والتدريب لأوكرانيا

سبوتنيك عربي

أفادت وسائل إعلام أمريكية، أمس الاثنين، بأن إدارة الرئيس دونالد ترامب تدرس إنهاء تبادل المعلومات الاستخباراتية وبرامج التدريب العسكري لأوكرانيا. 04.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-04T00:01+0000

2025-03-04T00:01+0000

2025-03-04T00:01+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

ترامب

زيلينسكي

أخبار أوكرانيا

الولايات المتحدة الأمريكية

روسيا

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ونقلت صحيفة "واشنطن بوست" عن عن مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية، قوله إن ترامب "يعتزم مناقشة مسألة وقف المساعدات العسكرية لأوكرانيا، في وقت لاحق مع كبار المسؤولين الأمريكيين".وجاء ذلك، عقب مشادّة حادة بالبيت الأبيض، الجمعة الماضية، بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونائبه جيمس فانس من ناحية، وضيفهما فلاديمير زيلينسكي من ناحية أخرى، في البيت الأبيض، بشأن ضرورة التوصل إلى تسوية للأزمة مع روسيا.واتهم الرئيس الأمريكي زيلينسكي بـ"المقامرة بحرب عالمية ثالثة"، فيما قال نائبه جي دي فانس، إنه "من غير اللائق أن تأتي (يا زيلينسكي) إلى المكتب البيضاوي لتحاول مقاضاتنا أمام وسائل الإعلام الأمريكية".وكان زيلينسكي قد وصل إلى البيت الأبيض لتوقيع اتفاقية المعادن، ولإجراء مباحثات مع الجانب الأميركي تتعلق بتسوية النزاع في أوكرانيا.ولاحقا، أفادت الأنباء، بأن زيلينسكي غادر البيت الأبيض "مطرودا" ومن دون التوقيع على الاتفاقية، كما تم إلغاء المؤتمر الصحافي المشترك الذي كان مقررا لترامب وزيلينسكي بعد الانتهاء من المباحثات.

https://sarabic.ae/20250303/ترامب-بعد-المشادة-الكلامية-مع-زيلينسكي-أي-شخص-يتحدث-ضد-السلام-في-أوكرانيا-لن-يبقى-طويلا-1098364361.html

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ترامب, زيلينسكي, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا