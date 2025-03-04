https://sarabic.ae/20250304/إدارة-ترامب-تدرس-إنهاء-تبادل-المعلومات-الاستخباراتية-والتدريب-لأوكرانيا-1098365521.html
إدارة ترامب تدرس إنهاء تبادل المعلومات الاستخباراتية والتدريب لأوكرانيا
إدارة ترامب تدرس إنهاء تبادل المعلومات الاستخباراتية والتدريب لأوكرانيا
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام أمريكية، أمس الاثنين، بأن إدارة الرئيس دونالد ترامب تدرس إنهاء تبادل المعلومات الاستخباراتية وبرامج التدريب العسكري لأوكرانيا. 04.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-04T00:01+0000
2025-03-04T00:01+0000
2025-03-04T00:01+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
ترامب
زيلينسكي
أخبار أوكرانيا
الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/1c/1098273860_0:0:1001:563_1920x0_80_0_0_bc3fd45b54c9ed97ef550969a31ee5a7.jpg
ونقلت صحيفة "واشنطن بوست" عن عن مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية، قوله إن ترامب "يعتزم مناقشة مسألة وقف المساعدات العسكرية لأوكرانيا، في وقت لاحق مع كبار المسؤولين الأمريكيين".وجاء ذلك، عقب مشادّة حادة بالبيت الأبيض، الجمعة الماضية، بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونائبه جيمس فانس من ناحية، وضيفهما فلاديمير زيلينسكي من ناحية أخرى، في البيت الأبيض، بشأن ضرورة التوصل إلى تسوية للأزمة مع روسيا.واتهم الرئيس الأمريكي زيلينسكي بـ"المقامرة بحرب عالمية ثالثة"، فيما قال نائبه جي دي فانس، إنه "من غير اللائق أن تأتي (يا زيلينسكي) إلى المكتب البيضاوي لتحاول مقاضاتنا أمام وسائل الإعلام الأمريكية".وكان زيلينسكي قد وصل إلى البيت الأبيض لتوقيع اتفاقية المعادن، ولإجراء مباحثات مع الجانب الأميركي تتعلق بتسوية النزاع في أوكرانيا.ولاحقا، أفادت الأنباء، بأن زيلينسكي غادر البيت الأبيض "مطرودا" ومن دون التوقيع على الاتفاقية، كما تم إلغاء المؤتمر الصحافي المشترك الذي كان مقررا لترامب وزيلينسكي بعد الانتهاء من المباحثات.
https://sarabic.ae/20250303/ترامب-بعد-المشادة-الكلامية-مع-زيلينسكي-أي-شخص-يتحدث-ضد-السلام-في-أوكرانيا-لن-يبقى-طويلا-1098364361.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/1c/1098273860_42:0:930:666_1920x0_80_0_0_a822f3c18ac9e19a413bac39b8f30f98.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ترامب, زيلينسكي, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا
ترامب, زيلينسكي, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا
إدارة ترامب تدرس إنهاء تبادل المعلومات الاستخباراتية والتدريب لأوكرانيا
أفادت وسائل إعلام أمريكية، أمس الاثنين، بأن إدارة الرئيس دونالد ترامب تدرس إنهاء تبادل المعلومات الاستخباراتية وبرامج التدريب العسكري لأوكرانيا.
ونقلت صحيفة "واشنطن بوست" عن عن مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية، قوله إن ترامب "يعتزم مناقشة مسألة وقف المساعدات العسكرية لأوكرانيا، في وقت لاحق مع كبار المسؤولين الأمريكيين".
وأوضحت الصحيفة، أنه من بين الخيارات قيد الدراسة "حجب المعدات وتقليص تبادل المعلومات الاستخباراتية والتدريب للقوات والطيارين الأوكرانيين".
وجاء ذلك، عقب مشادّة حادة بالبيت الأبيض، الجمعة الماضية، بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونائبه جيمس فانس من ناحية، وضيفهما فلاديمير زيلينسكي من ناحية أخرى، في البيت الأبيض، بشأن ضرورة التوصل إلى تسوية للأزمة مع روسيا.
واتهم الرئيس الأمريكي زيلينسكي بـ"المقامرة بحرب عالمية ثالثة"، فيما قال نائبه جي دي فانس، إنه "من غير اللائق أن تأتي (يا زيلينسكي) إلى المكتب البيضاوي لتحاول مقاضاتنا أمام وسائل الإعلام الأمريكية".
وكان زيلينسكي قد وصل إلى البيت الأبيض لتوقيع اتفاقية المعادن، ولإجراء مباحثات مع الجانب الأميركي تتعلق بتسوية النزاع في أوكرانيا.
ولاحقا، أفادت الأنباء، بأن زيلينسكي غادر البيت الأبيض "مطرودا" ومن دون التوقيع على الاتفاقية، كما تم إلغاء المؤتمر الصحافي المشترك الذي كان مقررا لترامب وزيلينسكي بعد الانتهاء من المباحثات.